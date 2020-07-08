РоПС
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Кескускенття
ХИФК
4' Желтая карточкаJani Baeckman
39' Желтая карточкаJabar Sharza
66' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
67' Желтая карточкаTuomas Kaukua
0:1
68' ГолТукиайнен Сакари
15
Jussi
Niska
18
Veka
Pyyny
25
Daniel
Carr
10
Jabar
Sharza
14
Tiquinho2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Jussi NiskaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Veka PyynyПолузащитник
- Нападающий
-
25 Daniel CarrНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
28 Jarkko Luiro
-
-
-
Главный тренер: Vesa Tauriainen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tiquinho2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
39'
66'
67'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокко Александр
|1
|0.08
|2.
|Jussi Niska
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.06
|2.
|Jani Baeckman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Carr
|1
|0
|2.
|Компалла Мартин
|1
|0
|3.
|Atte Sihvonen
|1
|0
|4.
|Tuomas Kaukua
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патронен Ханну
|1
|0
|2.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|3.
|Jani Baeckman
|1
|0
|4.
|Маттссон Йоэль
|1
|0
|5.
|Jabar Sharza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РоПС
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|ХИФК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 3:1 РоПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК
Последние игры между собой
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ХИФК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|КуПС
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ильвес
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Интер Турку
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|ХИФК
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Хонка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Хака
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Мариехамн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Лахти
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|РоПС
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0