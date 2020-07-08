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  3. Финляндия
РоПС
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
ХИФК
0'
4' Желтая карточка
Jani Baeckman
39' Желтая карточка
Jabar Sharza
66' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
67' Желтая карточка
Tuomas Kaukua
0:1
68' Гол
Тукиайнен Сакари
78'
1
Компалла
Мартин
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
26
Eerik
Kantola
15
Jussi
Niska
9
Гьяси
Раймон
8
Малоло
Обед
19
Tuomas
Kaukua
18
Veka
Pyyny
11
Кокко
Александр
25
Daniel
Carr
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
2
Меро
Йоэл
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
99
Маттссон
Йоэль
10
Jabar
Sharza
8
Jukka
Halme
17
Jani
Baeckman
14
Tiquinho2
11
Тукиайнен
Сакари
РоПС
ХИФК

Ход матча

4'
 
Jani Baeckman
25'
Matias Tamminen
Кокко Александр
 
39'
 
Jabar Sharza
66'
 
Маттссон Йоэль
67'
Tuomas Kaukua
 
68'
0:1
Тукиайнен Сакари
(Jani Baeckman)
69'
 
Луис Энрике II
Tiquinho2
69'
 
Маттила Сакари
Jabar Sharza

Бомбардиры внутри турнира

РоПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокко Александр 1 0.08
2. Jussi Niska 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тукиайнен Сакари 1 0.06
2. Jani Baeckman 0 0

Карточки

РоПС
# Игрок      
1. Daniel Carr 1 0
2. Компалла Мартин 1 0
3. Atte Sihvonen 1 0
4. Tuomas Kaukua 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Патронен Ханну 1 0
2. Тукиайнен Сакари 1 0
3. Jani Baeckman 1 0
4. Маттссон Йоэль 1 0
5. Jabar Sharza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РоПС 0 0 0 0 100% (1) 0
 ХИФК 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 3:1 РоПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани
КуПС 4:0 РоПС Лахти 2:1 РоПС РоПС 0:1 Хака Ильвес 3:1 РоПС РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:0 РоПС РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки РоПС 2:1 ВПС Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку
ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК
ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК

Последние игры между собой

РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ХИФК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ХИФК 2:0 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига
РоПС 2:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 2:3 ХИФК Икконен ХИФК 1:4 РоПС Икконен РоПС 3:1 ХИФК Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 2:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2. КуПС 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ильвес 2 2 0 0 5 - 3 6
4. СЯК Сейнайоки 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Интер Турку 2 1 0 1 3 - 2 3
6. ХИФК 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Хонка 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Хака 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Мариехамн 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Лахти 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
11. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
12. РоПС 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Jabar Sharza получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Кокко Александр уходит с поля. Matias Tamminen выходит вместо него
  • Желтая карточка
    4'
    Яни Бекман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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