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  2. Матчи
  3. Финляндия
Интер Турку
3:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
29' Гол
Аннан Энтони
2:0
51' Гол
Фурухольм Тимо
79' Желтая карточка
Нурми Ноа
3:0
85' Гол
Кялльман Беньямин
90'+4
12
Мойсандер
Хенрик
4
Кеттинг
Рик
22
Хосконен
Артту
5
Нурми
Ноа
21
Ойяла
Матиас
8
Муньис
Альваро
6
Аннан
Энтони
2
Энгстрем
Йеспер
23
Валенчич
Филип
15
Фурухольм
Тимо
14
Мастокангас
Элиас
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
25
Кунингас
Микко
20
Энинфул
Анри
6
Eemeli
Virta
7
Altin
Zeqiri
28
Dimitry
Imbongo
Boele
11
Jasin
Assenhoun
Интер Турку
Лахти

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 9 0.5
2. Кагаяма Таики 4 0.22
3. Кялльман Беньямин 3 0.17
4. Руан Коннор 2 (2) 0.11
5. Паананен Алекси 2 0.11
6. Кеттинг Рик 2 0.11
7. Мастокангас Элиас 2 0.11
8. Энгстрем Йеспер 1 0.06
9. Лилиу 1 0.06
10. Аннан Энтони 1 0.06
11. Ойяла Матиас 1 0.06
12. Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
13. Муньис Альваро 0 0
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jasin Assenhoun 7 (1) 0.41
2. Vahid Hambo 3 0.18
3. Dimitry Imbongo Boele 2 0.12
4. Кунингас Микко 2 0.12
5. Лахти Тими 2 0.12
6. Pyry Lampinen 2 0.12
7. Teemu Jaentti 1 0.06
8. Altin Zeqiri 1 0.06
9. Кубронн Жан-Кристоф 1 0.06
10. Вийтикко Микко 1 0.06
11. Eemeli Virta 1 0.06
12. Аркивуо Кари 0 0
13. Valdrin Rashica 0 0

Карточки

Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 5 0
2. Паананен Алекси 4 0
3. Кеттинг Рик 4 0
4. Муньис Альваро 4 0
5. Руан Коннор 4 0
6. Фурухольм Тимо 3 0
7. Аннан Энтони 2 0
8. Хосконен Артту 2 0
9. Марттинен Аати 2 0
10. Хаукиоя Мартти 2 0
11. Нурми Ноа 2 0
12. Ойяла Матиас 1 0
13. Энгстрем Йеспер 1 0
14. Мастокангас Элиас 1 0
15. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
16. Кагаяма Таики 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Eemeli Virta 6 0
2. Энинфул Анри 5 0
3. Dimitry Imbongo Boele 3 1
4. Altin Zeqiri 4 0
5. Вийтикко Микко 3 0
6. Кунингас Микко 3 0
7. Valdrin Rashica 3 0
8. Лахти Тими 2 0
9. Кубронн Жан-Кристоф 2 0
10. Vahid Hambo 2 0
11. Jasin Assenhoun 2 0
12. Аркивуо Кари 1 0
13. Joona Tiainen 1 0
14. Teemu Jaentti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Турку 10.71% (3) 21.43% (6) 3.57% (1) 7.14% (2) 10.71% (3) 46.43% (13)
 Лахти 8.7% (2) 21.74% (5) 21.74% (5) 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку
Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти Лахти 1:1 ТПС Лахти 1:2 КуПС Мариехамн 2:2 Лахти
Лахти 2:2 Интер Турку Хака 2:2 Лахти Ильвес 3:1 Лахти Лахти 3:0 РоПС Лахти 3:2 Ильвес ХИК 1:1 Лахти Лахти 0:0 Хонка ТПС 1:3 Лахти КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лахти: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лахти 2:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 5:0 Лахти Кубок Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига
Интер Турку 1:2 Лахти Кубок Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:6 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 2:1 Интер Турку Кубок лиги Лахти 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Кубок Суоми
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 18 11 5 2 42 - 15 38
2. КуПС 16 11 4 1 31 - 13 37
3. Интер Турку 18 9 4 5 28 - 16 31
4. Хонка 17 6 9 2 19 - 11 27
5. Ильвес 17 7 5 5 27 - 23 26
6. ХИФК 16 7 3 6 23 - 22 24
7. СЯК Сейнайоки 17 6 5 6 19 - 19 23
8. Лахти 17 5 7 5 23 - 26 22
9. Мариехамн 17 5 5 7 25 - 31 20
10. Хака 18 3 6 9 20 - 37 15
11. ТПС 17 3 3 11 14 - 31 12
12. РоПС 18 1 2 15 12 - 39 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Аннан Энтони бьет в цель!
  • 28'
    Аркивуо Кари уходит с поля. Teemu Jaentti выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.22 5.10 15.00
1.67 4.00 5.00
1.63 4.06 5.24
1.25 5.36 19.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.30 1.09 8.90 1.03 4.30 1.18 2.85 1.38 2.35 1.55 1.78 2.03 1.57 2.41 1.25 3.75 1.16 4.80 1.05 8.50 1.03 9.70 1.02 11.00
10.25 1.01 9.70 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.35 1.02 9.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.05 1.23 3.19 1.34 2.10 1.71 1.66 2.19 1.43 2.77 1.21 4.28 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.79 1.01 16.17
4.03 1.26 3.37 1.34 2.70 1.50 1.99 1.89 2.20 1.71 1.81 2.08 1.39 3.11 1.26 3.98 1.20 4.84 1.13 6.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.68 2.11 2.04 1.78 1.08 7.00 1.15 5.20 1.08 7.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65
3.09 1.34 2.11 1.68 1.49 2.51 1.17 4.64 1.12 5.65 1.02 11.85 1.02 12.50
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.27 1.44 2.92 1.51 2.64 1.30 3.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.79 1.99
Букмекер Да Нет
4.40 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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