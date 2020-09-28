Интер Турку
3:0
Конец матча
Стадион: Веритас
Лахти
1:0
29' ГолАннан Энтони
2:0
51' ГолФурухольм Тимо
79' Желтая карточкаНурми Ноа
3:0
85' ГолКялльман Беньямин
21
Ойяла
Матиас
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛилиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Руан Коннор
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Lassi Forss
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
29'
1:0
51'
79'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|9
|0.5
|2.
|Кагаяма Таики
|4
|0.22
|3.
|Кялльман Беньямин
|3
|0.17
|4.
|Руан Коннор
|2 (2)
|0.11
|5.
|Паананен Алекси
|2
|0.11
|6.
|Кеттинг Рик
|2
|0.11
|7.
|Мастокангас Элиас
|2
|0.11
|8.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.06
|9.
|Лилиу
|1
|0.06
|10.
|Аннан Энтони
|1
|0.06
|11.
|Ойяла Матиас
|1
|0.06
|12.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|13.
|Муньис Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jasin Assenhoun
|7 (1)
|0.41
|2.
|Vahid Hambo
|3
|0.18
|3.
|Dimitry Imbongo Boele
|2
|0.12
|4.
|Кунингас Микко
|2
|0.12
|5.
|Лахти Тими
|2
|0.12
|6.
|Pyry Lampinen
|2
|0.12
|7.
|Teemu Jaentti
|1
|0.06
|8.
|Altin Zeqiri
|1
|0.06
|9.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0.06
|10.
|Вийтикко Микко
|1
|0.06
|11.
|Eemeli Virta
|1
|0.06
|12.
|Аркивуо Кари
|0
|0
|13.
|Valdrin Rashica
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|5
|0
|2.
|Паананен Алекси
|4
|0
|3.
|Кеттинг Рик
|4
|0
|4.
|Муньис Альваро
|4
|0
|5.
|Руан Коннор
|4
|0
|6.
|Фурухольм Тимо
|3
|0
|7.
|Аннан Энтони
|2
|0
|8.
|Хосконен Артту
|2
|0
|9.
|Марттинен Аати
|2
|0
|10.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|11.
|Нурми Ноа
|2
|0
|12.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|13.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|14.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|15.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|16.
|Кагаяма Таики
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eemeli Virta
|6
|0
|2.
|Энинфул Анри
|5
|0
|3.
|Dimitry Imbongo Boele
|3
|1
|4.
|Altin Zeqiri
|4
|0
|5.
|Вийтикко Микко
|3
|0
|6.
|Кунингас Микко
|3
|0
|7.
|Valdrin Rashica
|3
|0
|8.
|Лахти Тими
|2
|0
|9.
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|0
|10.
|Vahid Hambo
|2
|0
|11.
|Jasin Assenhoun
|2
|0
|12.
|Аркивуо Кари
|1
|0
|13.
|Joona Tiainen
|1
|0
|14.
|Teemu Jaentti
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Турку
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|46.43% (13)
|Лахти
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку
Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти Лахти 1:1 ТПС Лахти 1:2 КуПС Мариехамн 2:2 Лахти
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лахти: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Интер Турку 1:2 Лахти Кубок Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:6 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 2:1 Интер Турку Кубок лиги Лахти 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Кубок Суоми
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|11
|5
|2
|42 - 15
|38
|2.
|КуПС
|16
|11
|4
|1
|31 - 13
|37
|3.
|Интер Турку
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|31
|4.
|Хонка
|17
|6
|9
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Ильвес
|17
|7
|5
|5
|27 - 23
|26
|6.
|ХИФК
|16
|7
|3
|6
|23 - 22
|24
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|8.
|Лахти
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|9.
|Мариехамн
|17
|5
|5
|7
|25 - 31
|20
|10.
|Хака
|18
|3
|6
|9
|20 - 37
|15
|11.
|ТПС
|17
|3
|3
|11
|14 - 31
|12
|12.
|РоПС
|18
|1
|2
|15
|12 - 39
|5
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.30
|1.09
|8.90
|1.03
|4.30
|1.18
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.55
|1.78
|2.03
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.16
|4.80
|1.05
|8.50
|1.03
|9.70
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|10.25
|1.01
|9.70
|1.03
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.15
|4.80
|1.11
|5.35
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.10
|1.71
|—
|—
|1.66
|2.19
|—
|—
|1.43
|2.77
|1.21
|4.28
|1.16
|5.05
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.79
|1.01
|16.17
|—
|—
|—
|—
|4.03
|1.26
|3.37
|1.34
|2.70
|1.50
|1.99
|1.89
|2.20
|1.71
|1.81
|2.08
|1.39
|3.11
|1.26
|3.98
|1.20
|4.84
|—
|—
|1.13
|6.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.68
|2.11
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.15
|5.20
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.34
|—
|—
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.49
|2.51
|—
|—
|1.17
|4.64
|1.12
|5.65
|1.02
|11.85
|1.02
|12.50
|2.65
|1.51
|2.17
|1.74
|1.68
|2.27
|1.44
|2.92
|1.51
|2.64
|1.30
|3.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—