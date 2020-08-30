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Хельсинборг
 
Позже

Стадион:
Юргорден
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
10
Rasmus
Joensson
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
2
Нюхольм
Йеспер
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
7
Эрикссон
Магнус
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
14
Чилуфя
Эдвард
Хельсинборг
4-4-2
Юргорден
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 5 (2) 0.29
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.12
3. Max Svensson 2 0.12
4. Ольсен Брандур 1 0.06
5. Assad Al Hamlawi 1 0.06
6. Линдегор Андерс 1 0.06
7. Дискеруд Миккел 1 0.06
8. Rasmus Joensson 1 0.06
9. Жигович Армин 1 0.06
10. Ольссон Мартин 0 0
11. Геро Альхаджи 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Сисей Йозеф 0 0
14. Filip Sjoeberg1 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.35
2. Хольмберг Карл 4 0.24
3. Куйович Эмир 3 0.18
4. Йоханссон Эрик 3 0.18
5. Витри Аслак Фонн 2 0.12
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.12
7. Беркрот Никлас 1 0.06
8. Банда Эммануэль 1 0.06
9. Уокер Кевин 1 0.06
10. Эдвардс Кертис 1 0.06
11. Чилуфя Эдвард 1 0.06
12. Oscar Pettersson 1 0.06
13. Радетинац Харис 0 0
14. Ларссон Якоб 0 0
15. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 5 1
2. Абубакари Мохаммед 6 0
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Alexander Timossi Andersson 2 0
10. Жигович Армин 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Rasmus Joensson 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Max Svensson 1 0
15. Filip Sjoeberg1 1 0
16. Assad Al Hamlawi 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 4 0
4. Ларссон Якоб 4 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Витри Аслак Фонн 1 0
8. Аугустинссон Йонатан 1 0
9. Уокер Кевин 1 0
10. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 20% (3) 40% (6)
 Юргорден 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 3.85% (1) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг
Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю
Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хельсинборг Кубок
Хельсинборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Хеккен 17 8 6 3 30 - 17 30
5. Норрчёпинг 17 8 4 5 35 - 24 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
9. Мьельбю 17 6 5 6 24 - 26 23
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 17 4 5 8 16 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 17 3 4 10 18 - 29 13
15. Хельсинборг 17 2 7 8 15 - 29 13
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Юргорден
6.80
4.60
1.60
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Где смотреть матч Хельсинборг - Юргорден онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
6.80 4.60 1.45
6.80 4.60 1.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.00 1.04 3.70 1.25 2.90 1.38 1.99 1.82 1.78 2.04 1.57 2.41 1.36 2.95 1.16 4.80 1.13 5.50 1.03 9.70 1.04 9.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.03 1.79 1.44 2.65 1.14 5.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.81
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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