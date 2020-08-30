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Хельсинборг
3:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
56' Гол
Эдвардс Кертис
1:1
60' Гол
Rasmus Joensson
2:1
71' Гол
Ван ден Хурк Антони
77' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
3:1
81' Гол
Геро Альхаджи
86' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
90'+5
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
10
Rasmus
Joensson
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
2
Нюхольм
Йеспер
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
7
Эрикссон
Магнус
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
14
Чилуфя
Эдвард
Хельсинборг
4-4-2
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

56'
0:1
Эдвардс Кертис
(Ринг Джонатан)
57'
 
Радетинац Харис
Ринг Джонатан
57'
 
Хольмберг Карл
Эдвардс Кертис
60'
Rasmus Joensson
1:1
71'
Ван ден Хурк Антони
(Ольсен Брандур)
2:1
74'
Геро Альхаджи
Ван ден Хурк Антони
 
77'
Абубакари Мохаммед
 
79'
 
Куйович Эмир
Чилуфя Эдвард
79'
 
Кёкк Эллиот
Йоханссон Эрик
81'
Геро Альхаджи
(Ольссон Мартин)
3:1
86'
 
Ульвестад Фредрик
89'
Erik Figueroa
Эрикссон Адам
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 12
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 10
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 6 (2) 0.33
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.11
3. Rasmus Joensson 2 0.11
4. Max Svensson 2 0.11
5. Ольсен Брандур 1 0.06
6. Геро Альхаджи 1 0.06
7. Assad Al Hamlawi 1 0.06
8. Линдегор Андерс 1 0.06
9. Дискеруд Миккел 1 0.06
10. Жигович Армин 1 0.06
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Сисей Йозеф 0 0
14. Filip Sjoeberg1 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.33
2. Хольмберг Карл 4 0.22
3. Куйович Эмир 3 0.17
4. Йоханссон Эрик 3 0.17
5. Витри Аслак Фонн 2 0.11
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.11
7. Эдвардс Кертис 2 0.11
8. Беркрот Никлас 1 0.06
9. Банда Эммануэль 1 0.06
10. Уокер Кевин 1 0.06
11. Чилуфя Эдвард 1 0.06
12. Oscar Pettersson 1 0.06
13. Радетинац Харис 0 0
14. Ринг Джонатан 0 0
15. Ларссон Якоб 0 0
16. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 7 0
2. Ван ден Хурк Антони 5 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Alexander Timossi Andersson 2 0
10. Жигович Армин 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Rasmus Joensson 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Max Svensson 1 0
15. Filip Sjoeberg1 1 0
16. Assad Al Hamlawi 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 5 0
4. Ларссон Якоб 4 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Витри Аслак Фонн 1 0
8. Аугустинссон Йонатан 1 0
9. Уокер Кевин 1 0
10. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 38.89% (7)
 Юргорден 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6) 18.52% (5) 3.7% (1) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг
Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю
Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хельсинборг Кубок
Хельсинборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 17 8 4 5 35 - 24 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 18 3 7 8 18 - 30 16
15. Кальмар 17 3 4 10 18 - 29 13
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.55 1.87 2.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.75 1.25 9.00 1.04 1.70 2.08 2.90 1.38 2.15 1.65 1.78 2.04 1.57 2.41 1.20 4.20 1.16 4.80 1.09 6.50 1.03 9.70 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.12 2.03 1.79 1.08 7.00 1.14 5.20 1.08 7.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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