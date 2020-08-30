Хельсинборг
3:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Юргорден
0:1
56' ГолЭдвардс Кертис
1:1
60' ГолRasmus Joensson
2:1
71' ГолВан ден Хурк Антони
77' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
3:1
81' ГолГеро Альхаджи
86' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Noel MboНападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
56'
0:1
60'
1:1
71'
81'
3:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 10
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|6 (2)
|0.33
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.11
|3.
|Rasmus Joensson
|2
|0.11
|4.
|Max Svensson
|2
|0.11
|5.
|Ольсен Брандур
|1
|0.06
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0.06
|7.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.06
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0.06
|9.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.06
|10.
|Жигович Армин
|1
|0.06
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.33
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.22
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.17
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.17
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.11
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.11
|7.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.11
|8.
|Беркрот Никлас
|1
|0.06
|9.
|Банда Эммануэль
|1
|0.06
|10.
|Уокер Кевин
|1
|0.06
|11.
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.06
|12.
|Oscar Pettersson
|1
|0.06
|13.
|Радетинац Харис
|0
|0
|14.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|15.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|7
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|5
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|6.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|8.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|10.
|Жигович Армин
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Max Svensson
|1
|0
|15.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|16.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|5
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|4
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|9.
|Уокер Кевин
|1
|0
|10.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
|Юргорден
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг
Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю
Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хельсинборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|4
|5
|35 - 24
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|14.
|Хельсинборг
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|15.
|Кальмар
|17
|3
|4
|10
|18 - 29
|13
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0