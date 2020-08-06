Хеккен
Позже
Стадион: Бравида Арена
Норрчёпинг
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Марич Аднан
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.33
|2.
|Содерлунд Александер
|3
|0.25
|3.
|Leo Bengtsson
|3
|0.25
|4.
|Patrik Waalemark
|2
|0.17
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0.17
|6.
|Ясин Ахмед
|1
|0.08
|7.
|Ali Youssef
|1
|0.08
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.08
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0.08
|10.
|Жута Леонард
|1
|0.08
|11.
|Нильссон Хокан
|1
|0.08
|12.
|Adam Andersson II
|1
|0.08
|13.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|14.
|Марич Аднан
|0
|0
|15.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|7 (1)
|0.58
|2.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.42
|3.
|Лауритсен Расмус
|4
|0.33
|4.
|Pontus Almqvist
|3
|0.25
|5.
|Леви Джонатан
|2
|0.17
|6.
|Терн Симон
|2
|0.17
|7.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.17
|8.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.08
|9.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.08
|10.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.08
|11.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|12.
|Смит Эрик
|0
|0
|13.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|2
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|4.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|7.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|10.
|Марич Аднан
|1
|0
|11.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|12.
|Ali Youssef
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|4.
|Терн Симон
|1
|0
|5.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|6.
|Дагерстоль Филип
|1
|0
|7.
|Леви Джонатан
|1
|0
|8.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|Норрчёпинг
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен
Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|2.
|Норрчёпинг
|12
|7
|4
|1
|28 - 15
|25
|3.
|Юргорден
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|4.
|Эльфсборг
|12
|5
|6
|1
|20 - 17
|21
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|7.
|Хаммарбю
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|8.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|Гётеборг
|12
|2
|6
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Фалькенберг
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|14.
|Эстерсунд
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|16.
|Кальмар
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0