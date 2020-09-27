Мариехамн
0:2
Второй тайм: 80'
Стадион: Виклоф Холдинг Арена
КуПС
0:1
38' ГолНиссинен Йири
0:2
61' ГолУдо Аньекпено
27
Тайми
Калле
29
Пикк
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Тайми КаллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lukas Syberyjski
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Пикк АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
38'
0:1
61'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адеми Альбион
|12 (2)
|0.71
|2.
|Panagiotis Makrillos
|3
|0.18
|3.
|Пелвас Аксели
|3
|0.18
|4.
|Gustaf Backaliden
|2 (1)
|0.12
|5.
|Riku Sjoeroos
|1
|0.06
|6.
|Joel Karlstroem
|1
|0.06
|7.
|Frans Groenlund
|1
|0.06
|8.
|Dmitry Bilonog1
|1
|0.06
|9.
|Aapo Maeenpaeae
|0
|0
|10.
|Maximo Tolonen
|0
|0
|11.
|Сумусало Микко
|0
|0
|12.
|Тайми Калле
|0
|0
|13.
|Мяенпяя Нийло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.38
|2.
|Рангел
|4
|0.25
|3.
|Ниссилья Урхо
|3
|0.19
|4.
|Удо Аньекпено
|3
|0.19
|5.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.19
|6.
|Сале Усман
|2
|0.13
|7.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.13
|8.
|Саксман Вилле
|1
|0.06
|9.
|Саволайнен Саку
|1
|0.06
|10.
|Пурье Атс
|1
|0.06
|11.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|12.
|Манга Таби
|1
|0.06
|13.
|Ниссинен Йири
|1
|0.06
|14.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|15.
|Тарасов Игорь
|0
|0
|16.
|Bruno Rodrigues
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Panagiotis Makrillos
|5
|0
|2.
|Мяенпяя Нийло
|4
|0
|3.
|Бувалда Робин
|3
|0
|4.
|Lassi Jarvenpaa
|3
|0
|5.
|Frankline Chinaecherem
|3
|0
|6.
|Пелвас Аксели
|2
|0
|7.
|Тайми Калле
|2
|0
|8.
|Gustaf Backaliden
|2
|0
|9.
|Сумусало Микко
|1
|0
|10.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|11.
|Alain Ebwelle
|1
|0
|12.
|Tarik Hamza
|1
|0
|13.
|Dmitry Bilonog1
|1
|0
|14.
|Yanga Baliso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Бисмарк
|5
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|3.
|Манга Таби
|3
|0
|4.
|Саксман Вилле
|2
|0
|5.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|6.
|Томаш Нуну
|2
|0
|7.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|8.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|9.
|Ниссинен Йири
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариехамн
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|КуПС
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Мариехамн Последние 20 матчей: + = -Мариехамн 0:2 Ильвес ХИФК 2:2 Мариехамн ТПС 1:1 Мариехамн Мариехамн 2:2 Лахти
ХИК 6:1 Мариехамн Мариехамн 4:0 РоПС КуПС 2:1 Мариехамн Мариехамн 1:0 ТПС РоПС 2:3 Мариехамн Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Мариехамн 0:3 ХИФК Мариехамн 2:2 Хака СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Мариехамн 0:0 Хонка Ильвес 4:3 Мариехамн ХИФК 1:1 Мариехамн Мариехамн 5:0 Aland Мариехамн 0:1 Эканс Мариехамн 2:2 ХИФК
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
КуПС: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мариехамн 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 1:4 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Мариехамн Вейккауслига КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига КуПС 1:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 2:3 КуПС Вейккауслига Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига Мариехамн 3:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига КуПС 4:0 Мариехамн Вейккауслига КуПС 3:2 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|2:0
|16
|11
|4
|1
|31 - 13
|37
|2.
|ХИК
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|3.
|Интер Турку
|17
|8
|4
|5
|25 - 16
|28
|4.
|Хонка
|1:2
|17
|6
|9
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Ильвес
|3:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 23
|26
|6.
|ХИФК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|7.
|Лахти
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|8.
|СЯК Сейнайоки
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|9.
|Мариехамн
|0:2
|17
|5
|5
|7
|25 - 31
|20
|10.
|Хака
|2:1
|18
|3
|6
|9
|20 - 37
|15
|11.
|ТПС
|0:3
|17
|3
|3
|11
|14 - 30
|12
|12.
|РоПС
|17
|1
|2
|14
|12 - 35
|5
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|—
|—
|10.50
|1.03
|5.40
|1.14
|—
|—
|3.75
|1.31
|—
|—
|3.00
|1.35
|2.10
|1.73
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.45
|3.00
|1.21
|3.55
|1.10
|6.25
|1.05
|7.00
|1.05
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.50
|1.01
|10.50
|1.01
|4.50
|1.18
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.49
|2.54
|1.20
|4.15
|1.17
|4.33
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|8.58
|1.06
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.22
|4.16
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.48
|1.01
|15.87
|1.00
|28.50
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.36
|2.87
|1.45
|2.47
|1.58
|2.61
|1.53
|2.47
|1.58
|2.06
|1.83
|1.62
|2.37
|1.42
|2.97
|1.28
|3.87
|—
|—
|1.18
|5.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|1.90
|1.80
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.16
|4.90
|—
|—
|1.21
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.67
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.17
|4.64
|1.12
|5.65
|1.02
|11.64
|1.02
|12.29
|1.00
|27.40
|1.71
|2.22
|1.43
|2.94
|1.16
|5.67
|1.66
|2.31
|1.47
|2.80
|1.39
|3.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—