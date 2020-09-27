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  2. Матчи
  3. Финляндия
Мариехамн
0:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
КуПС
0'
0:1
38' Гол
Ниссинен Йири
0:2
61' Гол
Удо Аньекпено
80'
88
Oskari
Forsman
13
Lassi
Jarvenpaa
27
Тайми
Калле
22
Gustaf
Backaliden
23
Сумусало
Микко
20
Dmitry
Bilonog1
8
Panagiotis
Makrillos
21
Мяенпяя
Нийло
7
Riku
Sjoeroos
9
Пелвас
Аксели
11
Адеми
Альбион
1
Виртанен
Отсо
29
Пикк
Артур
4
Томаш
Нуну
34
Тарасов
Игорь
28
Ниссинен
Йири
22
Хейнонен
Артту
19
Боатенг
Бисмарк
25
Ниссилья
Урхо
26
Bruno
Rodrigues
13
Удо
Аньекпено
7
Сале
Усман
Мариехамн
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адеми Альбион 12 (2) 0.71
2. Panagiotis Makrillos 3 0.18
3. Пелвас Аксели 3 0.18
4. Gustaf Backaliden 2 (1) 0.12
5. Riku Sjoeroos 1 0.06
6. Joel Karlstroem 1 0.06
7. Frans Groenlund 1 0.06
8. Dmitry Bilonog1 1 0.06
9. Aapo Maeenpaeae 0 0
10. Maximo Tolonen 0 0
11. Сумусало Микко 0 0
12. Тайми Калле 0 0
13. Мяенпяя Нийло 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.38
2. Рангел 4 0.25
3. Ниссилья Урхо 3 0.19
4. Удо Аньекпено 3 0.19
5. Пеннанен Петтери 3 0.19
6. Сале Усман 2 0.13
7. Боатенг Бисмарк 2 0.13
8. Саксман Вилле 1 0.06
9. Саволайнен Саку 1 0.06
10. Пурье Атс 1 0.06
11. Пирттийоки Юхо 1 0.06
12. Манга Таби 1 0.06
13. Ниссинен Йири 1 0.06
14. Виртанен Отсо 0 0
15. Тарасов Игорь 0 0
16. Bruno Rodrigues 0 0

Карточки

Мариехамн
# Игрок      
1. Panagiotis Makrillos 5 0
2. Мяенпяя Нийло 4 0
3. Бувалда Робин 3 0
4. Lassi Jarvenpaa 3 0
5. Frankline Chinaecherem 3 0
6. Пелвас Аксели 2 0
7. Тайми Калле 2 0
8. Gustaf Backaliden 2 0
9. Сумусало Микко 1 0
10. Лаасконен Йоханнес 1 0
11. Alain Ebwelle 1 0
12. Tarik Hamza 1 0
13. Dmitry Bilonog1 1 0
14. Yanga Baliso 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 5 0
2. Ниссилья Урхо 4 0
3. Манга Таби 3 0
4. Саксман Вилле 2 0
5. Саволайнен Саку 2 0
6. Томаш Нуну 2 0
7. Пеннанен Петтери 1 0
8. Удо Аньекпено 1 0
9. Ниссинен Йири 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариехамн 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 29.17% (7)
 КуПС 22.22% (6) 14.81% (4) 22.22% (6) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Мариехамн Последние 20 матчей: + = -
Мариехамн 0:2 Ильвес ХИФК 2:2 Мариехамн ТПС 1:1 Мариехамн Мариехамн 2:2 Лахти
ХИК 6:1 Мариехамн Мариехамн 4:0 РоПС КуПС 2:1 Мариехамн Мариехамн 1:0 ТПС РоПС 2:3 Мариехамн Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Мариехамн 0:3 ХИФК Мариехамн 2:2 Хака СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Мариехамн 0:0 Хонка Ильвес 4:3 Мариехамн ХИФК 1:1 Мариехамн Мариехамн 5:0 Aland Мариехамн 0:1 Эканс Мариехамн 2:2 ХИФК
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС
КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС

Последние игры между собой

Мариехамн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
КуПС: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 3:4 КуПС Вейккауслига
Мариехамн 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 1:4 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Мариехамн Вейккауслига КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига КуПС 1:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига Мариехамн 2:3 КуПС Вейккауслига Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига Мариехамн 3:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига КуПС 4:0 Мариехамн Вейккауслига КуПС 3:2 Мариехамн Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 2:0 16 11 4 1 31 - 13 37
2. ХИК 17 10 5 2 38 - 15 35
3. Интер Турку 17 8 4 5 25 - 16 28
4. Хонка 1:2 17 6 9 2 19 - 11 27
5. Ильвес 3:0 17 7 5 5 26 - 23 26
6. ХИФК 15 7 3 5 21 - 19 24
7. Лахти 16 5 7 4 23 - 23 22
8. СЯК Сейнайоки 16 5 5 6 16 - 17 20
9. Мариехамн 0:2 17 5 5 7 25 - 31 20
10. Хака 2:1 18 3 6 9 20 - 37 15
11. ТПС 0:3 17 3 3 11 14 - 30 12
12. РоПС 17 1 2 14 12 - 35 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ниссинен Йири бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
КуПС
55.00
9.50
1.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
18.00 5.70 1.20
55.00 9.50 1.01
3.98 3.98 1.83
4.14 3.86 1.82
14.94 6.27 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
10.50 1.03 5.40 1.14 3.75 1.31 3.00 1.35 2.10 1.73 1.85 1.95 1.45 3.00 1.21 3.55 1.10 6.25 1.05 7.00 1.05 7.70
12.50 1.01 10.50 1.01 4.50 1.18 3.64 1.28 2.34 1.67 1.81 2.00 1.49 2.54 1.20 4.15 1.17 4.33 1.05 7.40
10.16 1.04 8.58 1.06 4.05 1.23 3.25 1.33 2.12 1.70 1.67 2.17 1.44 2.74 1.22 4.16 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.48 1.01 15.87 1.00 28.50
3.26 1.36 2.87 1.45 2.47 1.58 2.61 1.53 2.47 1.58 2.06 1.83 1.62 2.37 1.42 2.97 1.28 3.87 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
1.90 1.80 2.30 1.58 1.16 4.90 1.21 4.70
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30
3.09 1.34 2.12 1.67 1.50 2.48 1.17 4.64 1.12 5.65 1.02 11.64 1.02 12.29 1.00 27.40
1.71 2.22 1.43 2.94 1.16 5.67 1.66 2.31 1.47 2.80 1.39 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
3.15 1.36 1.90 1.90 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.50
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
7.75 1.06
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Мариехамн 0:2 КуПС онлайн

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