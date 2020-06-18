Эстерсунд
0:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Сириус
33' Желтая карточкаАмин Реван
0:1
52' ГолАндерссон Элиас
0:2
85' ГолAxel Bjoernstroem
90' Желтая карточкаSimon Kron
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Simon KronНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
33'
52'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Axel Bjoernstroem
|1
|0.05
|2.
|Андерссон Элиас
|1
|0.05
|3.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Kron
|1
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|1
|0
|3.
|Амин Реван
|1
|0
|4.
|Marco Weymans
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ярль Даниель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сириус
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд
Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК
Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 6
Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Мальмё
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Хаммарбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Фалькенберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эльфсборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Варберг БоИС
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Юргорден
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|АИК
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Эребру
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Хельсинборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0