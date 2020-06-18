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  2. Матчи
  3. Швеция
Эстерсунд
0:2
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
33' Желтая карточка
Амин Реван
0:1
52' Гол
Андерссон Элиас
0:2
85' Гол
Axel Bjoernstroem
90' Желтая карточка
Simon Kron
90'+6
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
28
Marco
Weymans
20
Felix
Hoerberg
8
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
18
Тёрготт
Блэйр
10
Jordan
Attah
Kadiri
13
Фрицсон
Лудвиг
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
13
Hjalmar
Ekdal
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
16
Axel
Bjoernstroem
22
Stefano
Holmquist
Эстерсунд
4-4-2
Сириус
4-2-3-1

Ход матча

33'
Амин Реван
 
52'
0:1
Андерссон Элиас
(Axel Bjoernstroem)
57'
Мукийби Рональд
Ссеванкамбо Исак
 
57'
Simon Kron
Менса Самуэль
 
57'
Колкетт Чарли
Фрицсон Лудвиг
 
62'
 
Хоаким Перссон
Stefano Holmquist
62'
 
Nahom Girmai Netabay
Андерссон Элиас
71'
 
Шабани Лаорент
Yukiya Sugita
81'
 
Тор Никлас
Саид Мохаммед
81'
Перри Небию
Тёрготт Блэйр
 
85'
0:2
Axel Bjoernstroem
(Шабани Лаорент)
90'
Simon Kron
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Axel Bjoernstroem 1 0.05
2. Андерссон Элиас 1 0.05
3. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Simon Kron 1 0
2. Сандберг Ноа 1 0
3. Амин Реван 1 0
4. Marco Weymans 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Ярль Даниель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 0 0 0 0 0 0
 Сириус 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд
Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК
Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 6
Эстерсунд 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Мальмё 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Хаммарбю 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Фалькенберг 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальмар 2 1 0 1 5 - 2 3
7. Варберг БоИС 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Юргорден 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
11. АИК 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Эребру 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эстерсунд 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Амин Реван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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