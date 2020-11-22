  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хаммарбю
2:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Фенгер Мадс
27' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
29' Желтая карточка
Юханнссон Арон
1:1
35' Гол
Юханнссон Арон
1:2
45' Гол
Кристиансен Андерс
53' Желтая карточка
Сёдерстрём Тим
57' Желтая карточка
Фельман Давид
57' Желтая карточка
Рикс Сёрен
58' Желтая карточка
Траустасон Арнор
2:2
79' Гол
Качаниклич Алекс
82' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
84'
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
14
Сёдерстрём
Тим
31
Шер
Аймар
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
20
Инносент
Бонке
19
Ракип
Эрдаль
8
Траустасон
Арнор
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
39
Сарр
Амин
Хаммарбю
4-2-3-1
Мальмё
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Фенгер Мадс
27'
 
Кристиансен Андерс
29'
Юханнссон Арон
 
35'
Юханнссон Арон
(Людвигсон Густав)
1:1
45'
1:2
Кристиансен Андерс
(Ларссон Эрик)
53'
Сёдерстрём Тим
 
57'
Фельман Давид
 
57'
 
Рикс Сёрен
58'
 
Траустасон Арнор
67'
 
Левицки Оскар
Траустасон Арнор
67'
 
Тойвонен Ола
Ракип Эрдаль
70'
Паулиньо II
Шер Аймар
 
70'
Мадьяр Ричард
Фенгер Мадс
 
76'
Kalle Bjoerklund
Фельман Давид
 
79'
Качаниклич Алекс
2:2
82'
Андерсен Йеппе
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 12 (4) 0.43
2. Людвигсон Густав 8 0.29
3. Танкович Муамер 7 0.25
4. Имад Халили 4 0.14
5. Качаниклич Алекс 3 0.11
6. Паулиньо II 3 0.11
7. Халили Абдул 2 0.07
8. Фенгер Мадс 1 0.04
9. Мадьяр Ричард 1 0.04
10. Сёдерстрём Тим 1 0.04
11. Шер Аймар 1 0.04
12. Kalle Bjoerklund 1 0.04
13. Боянич Дарьян 0 0
14. Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
15. Андерсен Йеппе 0 0
16. Сандберг Симон 0 0
17. Родич Владимир 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 12 (1) 0.43
2. Кристиансен Андерс 11 (2) 0.39
3. Тойвонен Ола 8 0.29
4. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.25
5. Рикс Сёрен 5 0.18
6. Налич Ади 2 0.07
7. Брорссон Франц 2 0.07
8. Ахмедходжич Анел 2 0.07
9. Ларссон Эрик 1 0.04
10. Ракип Эрдаль 1 0.04
11. Антонссон Маркус 1 0.04
12. Молинс Гильермо 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Сарр Амин 1 0.04
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 8 0
2. Сёдерстрём Тим 7 0
3. Видгрен Деннис 4 1
4. Фенгер Мадс 5 0
5. Халили Абдул 5 0
6. Юханнссон Арон 4 0
7. Фельман Давид 4 0
8. Шер Аймар 4 0
9. Людвигсон Густав 3 0
10. Мадьяр Ричард 1 1
11. Имад Халили 2 0
12. Паулиньо II 2 0
13. Kalle Bjoerklund 2 0
14. Салес Жеан Карлос 1 0
15. Оустед Давид 1 0
16. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
17. Качаниклич Алекс 1 0
18. Сандберг Симон 1 0
19. Родич Владимир 1 0
20. Akinkunmi Amoo 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 9 1
2. Нильсен Лассе 5 0
3. Бергет Йо Инге 5 0
4. Брорссон Франц 5 0
5. Траустасон Арнор 4 0
6. Тойвонен Ола 3 0
7. Ларссон Эрик 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Ракип Эрдаль 2 0
13. Сафари Беранг 1 0
14. Кнудсен Йонас 1 0
15. Левицки Оскар 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
17. Рикс Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 13.95% (6) 9.3% (4) 18.6% (8) 16.28% (7) 25.58% (11) 16.28% (7)
 Мальмё 22.22% (12) 11.11% (6) 16.67% (9) 12.96% (7) 16.67% (9) 20.37% (11)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:3 Хаммарбю
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Мальмё 4:0 Сириус Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё
Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 3:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 3:2 Хаммарбю Кубок Швеции Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 3:6 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:4 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:3 Хаммарбю Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:2 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
5. Хаммарбю 2:2 28 10 11 7 46 - 44 41
6. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
7. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
8. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
11. Варберг БоИС 3:0 28 9 7 12 41 - 41 34
12. Эстерсунд 0:3 28 8 9 11 27 - 37 33
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Юханнссон Арон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Юханнссон Арон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Фенгер Мадс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
8.50
4.36
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 3.70 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.05 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.92 3.10
  17.85 4.36 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Хаммарбю» – «Мальмё» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хаммарбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мальмё» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хаммарбю» – «Мальмё», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
23.00 0.00 14.50 1.01 11.00 1.02 4.80 1.16 3.55 1.27 2.11 1.73 2.23 1.65 1.93 1.87 2.75 1.42 1.41 2.75 1.37 2.95 1.14 5.20 1.35 3.05 1.03 9.80 1.09 6.50
12.75 1.00 13.00 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.67 1.53 2.08 1.75 1.67 2.16 1.36 2.94 1.25 3.48 1.10 5.50 1.08 6.05
6.11 1.13 2.74 1.45 2.95 1.39 2.58 1.50 2.20 1.68 1.85 1.98 2.25 1.65 1.85 1.98 1.42 2.83 1.28 3.60 1.20 4.35 1.70 2.15 1.44 2.75 1.50 2.60 1.27 3.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.25 2.65 1.45 1.87 1.87 1.27 3.55 1.14 5.20
3.76 1.27 2.56 1.51 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.86 1.41 2.26 1.64 1.75 2.09 1.59 2.35 1.34 3.19 1.10 6.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.85
5.50 1.15 4.05 1.24 2.14 1.71 1.60 2.34 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.33 1.55
Где смотреть матч Хаммарбю 2:2 Мальмё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный