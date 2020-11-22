Хаммарбю
2:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Мальмё
0:1
13' Гол в свои воротаФенгер Мадс
27' Желтая карточкаКристиансен Андерс
29' Желтая карточкаЮханнссон Арон
1:1
35' ГолЮханнссон Арон
1:2
45' ГолКристиансен Андерс
53' Желтая карточкаСёдерстрём Тим
57' Желтая карточкаФельман Давид
57' Желтая карточкаРикс Сёрен
58' Желтая карточкаТраустасон Арнор
2:2
79' ГолКачаниклич Алекс
82' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
17
Халили
Абдул
19
Ракип
Эрдаль
39
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
13'
0:1
29'
35'
45'
53'
57'
57'
58'
70'
79'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханнссон Арон
|12 (4)
|0.43
|2.
|Людвигсон Густав
|8
|0.29
|3.
|Танкович Муамер
|7
|0.25
|4.
|Качаниклич Алекс
|4
|0.14
|5.
|Имад Халили
|4
|0.14
|6.
|Паулиньо II
|3
|0.11
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.07
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|10.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|11.
|Шер Аймар
|1
|0.04
|12.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.04
|13.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|14.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|15.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|16.
|Сандберг Симон
|0
|0
|17.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|12 (1)
|0.43
|2.
|Кристиансен Андерс
|11 (2)
|0.39
|3.
|Тойвонен Ола
|8
|0.29
|4.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.25
|5.
|Рикс Сёрен
|5
|0.18
|6.
|Налич Ади
|2
|0.07
|7.
|Брорссон Франц
|2
|0.07
|8.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.07
|9.
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|10.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.04
|11.
|Антонссон Маркус
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0.04
|14.
|Сарр Амин
|1
|0.04
|15.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|16.
|Баширу Фуад
|0
|0
|17.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|9
|0
|2.
|Сёдерстрём Тим
|7
|0
|3.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|4.
|Фенгер Мадс
|5
|0
|5.
|Халили Абдул
|5
|0
|6.
|Юханнссон Арон
|4
|0
|7.
|Фельман Давид
|4
|0
|8.
|Шер Аймар
|4
|0
|9.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|10.
|Мадьяр Ричард
|1
|1
|11.
|Имад Халили
|2
|0
|12.
|Паулиньо II
|2
|0
|13.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|14.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|15.
|Оустед Давид
|1
|0
|16.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|17.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|18.
|Сандберг Симон
|1
|0
|19.
|Родич Владимир
|1
|0
|20.
|Akinkunmi Amoo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|9
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|5
|0
|3.
|Бергет Йо Инге
|5
|0
|4.
|Брорссон Франц
|5
|0
|5.
|Траустасон Арнор
|4
|0
|6.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|7.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|8.
|Инносент Бонке
|3
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|10.
|Налич Ади
|3
|0
|11.
|Телин Исаак
|1
|1
|12.
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|13.
|Сафари Беранг
|1
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|15.
|Левицки Оскар
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|17.
|Рикс Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|13.33% (6)
|8.89% (4)
|20% (9)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|Мальмё
|21.82% (12)
|10.91% (6)
|18.18% (10)
|12.73% (7)
|16.36% (9)
|20% (11)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:3 Хаммарбю
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =4 -3Мальмё 4:0 Сириус Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё
Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Хаммарбю 3:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 3:2 Хаммарбю Кубок Швеции Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 3:6 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:4 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:3 Хаммарбю Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|16
|9
|3
|58 - 27
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|5.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|6.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|7.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|8.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|11.
|Варберг БоИС
|28
|9
|7
|12
|42 - 41
|34
|12.
|Эстерсунд
|28
|8
|9
|11
|27 - 38
|33
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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