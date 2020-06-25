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Сарпсборг-08
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Стрёмсгодсет
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Хальворсен Уле Йорген
0:1
30' Пенальти
Mikkel Maigaard
32' Желтая карточка
Утвик Бьерн
0:2
33' Пенальти
Mikkel Maigaard
1:2
52' Гол
Абделлауйе Мостафа
1:3
54' Гол
Johan Hove
57' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
66' Желтая карточка
Ari Leifsson
74' Желтая карточка
Alexander Jakobsen
2:3
79' Пенальти
Абделлауйе Мостафа
90' Желтая карточка
Marcus Moelvadgaard
90'+9
33
Нильссон
Давид
3
Хорн
Йорген
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьерн
2
Боянг
Сулайман
14
Салетрос
Антон
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
30
Абделлауйе
Мостафа
8
Mohamed
Ofkir
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
5
Гуннарссон
Никлас
2
Ari
Leifsson
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Сарпсборг-08
3-4-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

11'
Хальворсен Уле Йорген
0:0
30'
0:1
Mikkel Maigaard
32'
Утвик Бьерн
 
33'
0:2
Mikkel Maigaard
52'
Абделлауйе Мостафа
(Хальворсен Уле Йорген)
1:2
54'
1:3
Johan Hove
(Сальвесен Ларс-Йорген)
55'
Линнсет Йонатан
Хеберг-Ветти Геуте
 
57'
 
Гуннарссон Никлас
60'
Alexander Jakobsen
Боянг Сулайман
 
66'
 
Ari Leifsson
72'
Солтведт Йоахим
Хорн Йорген
 
72'
Ларсен Йорген
Mohamed Ofkir
 
72'
 
Marcus Moelvadgaard
Токстад Кристоффер
72'
 
Стенгель Херман
Moses Mawa
74'
Alexander Jakobsen
 
79'
Абделлауйе Мостафа
2:3
84'
 
Sebastian Pop
Гуннарссон Никлас
90'
 
Marcus Moelvadgaard

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
2. Хальворсен Уле Йорген 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 2 0.07
2. Mikkel Maigaard 2 (2) 0.07
3. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
4. Стенгель Херман 1 0.03
5. Токстад Кристоффер 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 2 0
2. Хальворсен Уле Йорген 1 0
3. Alexander Jakobsen 1 0
4. Утвик Бьерн 1 0
5. Салетрос Антон 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Ari Leifsson 2 0
2. Парр Джонатан 1 0
3. Гуннарссон Никлас 1 0
4. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
5. Marcus Moelvadgaard 1 0
6. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Стрёмсгодсет 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд
Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Мьёндален 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Стрёмсгодсет 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
6. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Волеренга 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Одд 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Старт 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Русенборг 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Викинг 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
15. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
16. Сарпсборг-08 3 0 0 3 2 - 5 0
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