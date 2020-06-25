Сарпсборг-08
2:3
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 200
Стрёмсгодсет
0:0
11' Не забитый пенальтиХальворсен Уле Йорген
0:1
30' ПенальтиMikkel Maigaard
32' Желтая карточкаУтвик Бьерн
0:2
33' ПенальтиMikkel Maigaard
1:2
52' ГолАбделлауйе Мостафа
1:3
54' ГолJohan Hove
57' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
66' Желтая карточкаAri Leifsson
74' Желтая карточкаAlexander Jakobsen
2:3
79' ПенальтиАбделлауйе Мостафа
90' Желтая карточкаMarcus Moelvadgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
11'
30'
0:1
32'
33'
0:2
52'
54'
66'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|2
|0.07
|2.
|Mikkel Maigaard
|2 (2)
|0.07
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|4.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|5.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|2
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0
|3.
|Alexander Jakobsen
|1
|0
|4.
|Утвик Бьерн
|1
|0
|5.
|Салетрос Антон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ari Leifsson
|2
|0
|2.
|Парр Джонатан
|1
|0
|3.
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|4.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|5.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0
|6.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Стрёмсгодсет
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд
Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Мьёндален 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Стрёмсгодсет
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|6.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Старт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Русенборг
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Викинг
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|15.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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