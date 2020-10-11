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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стрёммен
0:0
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
22' Желтая карточка
Скагестад Эдвард
53' Желтая карточка
Манданда Риффи
70' Желтая карточка
Harald Holter
90'+4
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
58
Hasan
Kurucay
22
Martin
Andre
Sjoelstad
20
Mats
Andre
Kaland
11
Morten
Bjoerlo
6
Torje
Naustdal
15
Youseff
Chaib
19
Селлин
Кьелл
3
Morten
Renaa
Olsen
27
Манданда
Риффи
18
Стейринг
Пер-Магнус
25
Скагестад
Эдвард
6
Яласто
Вилле
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
20
Even
Bydal
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
Стрёммен
4-3-3
Конгсвингер
3-2-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селлин Кьелл 6 0.3
2. Youseff Chaib 4 (1) 0.2
3. Lasse Nordaas 4 0.2
4. Сандмоен Бреде 2 0.1
5. Mats Andre Kaland 2 0.1
6. Tega George 2 0.1
7. Magnus Tvedte 2 0.1
8. Бьорккьяер Сверре 1 0.05
9. Mahmoud Al Laham 1 0.05
10. Hasan Kurucay 1 0.05
11. Torje Naustdal 1 0.05
12. Morten Bjoerlo 0 0
13. Havard Thun 0 0
14. Morten Renaa Olsen 0 0
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Hoel Andersen 5 0.25
2. Adem Gueven 5 (2) 0.25
3. Simon Marklund 4 0.2
4. Ludvig Langrekken 2 0.1
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.05
6. Яласто Вилле 1 0.05
7. Скагестад Эдвард 1 0.05
8. Jonas Roenningen 1 0.05
9. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.05
10. Mathias Berg Gjerstroem 0 0
11. Martin Tangen Vinjor 0 0

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
1. Torje Naustdal 4 0
2. Simen Lillevik Kjellevold 3 0
3. Hasan Kurucay 3 0
4. Magnus Tvedte 3 0
5. Kristian Jahr 2 0
6. Селлин Кьелл 2 0
7. Youseff Chaib 2 0
8. Morten Bjoerlo 2 0
9. Lasse Nordaas 2 0
10. Paal Steffen Andresen 0 1
11. Morten Renaa Olsen 0 1
12. Mats Andre Kaland 1 0
13. Mustafa Achrifi 1 0
14. Tega George 1 0
15. Martin Andre Sjoelstad 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Скагестад Эдвард 8 0
2. Harald Holter 8 0
3. Christian Roeer 3 1
4. Ludvig Langrekken 4 0
5. Simon Marklund 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Манданда Риффи 1 0
10. Eirik Maeland 1 0
11. Стейринг Пер-Магнус 1 0
12. Jonas Roenningen 1 0
13. Fredrik Mani Paalerud 1 0
14. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
15. Martin Tangen Vinjor 1 0
16. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 7.69% (2) 11.54% (3) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5)
 Конгсвингер 15.79% (3) 5.26% (1) 0 31.58% (6) 10.53% (2) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:1 Ранхейм Стрёммен 1:4 Лиллестрём КФУМ 1:2 Стрёммен
Стрёммен 3:0 Хам-Кам Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Стрёммен 2:6 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 1:2 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 20 14 3 3 43 - 17 45
2. Согндаль 20 12 4 4 45 - 23 40
3. Лиллестрём 19 11 5 3 34 - 17 38
4. Ранхейм 20 12 1 7 50 - 31 37
5. Осане 20 9 4 7 41 - 32 31
6. Санднес 20 8 4 8 29 - 38 28
7. Схьёрдал-Блинк 20 7 5 8 38 - 39 26
8. КФУМ 20 7 5 8 26 - 30 26
9. Рёуфосс 20 6 7 7 29 - 29 25
10. Дьерв 18 6 6 6 30 - 38 24
11. Гроруд 20 6 6 8 30 - 34 24
12. Стрёммен 20 6 4 10 26 - 35 22
13. Улленсакер-Киса 19 5 5 9 30 - 43 20
14. Хам-Кам 20 5 5 10 32 - 40 20
15. Конгсвингер 20 3 5 12 20 - 38 14
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 7 2 0 5 10 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Скагестад Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.82 3.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
11.00 1.01 4.45 1.19 3.56 1.28 2.30 1.67 1.77 2.03 1.48 2.54 1.23 3.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.32 1.32 1.89 1.89 1.42 2.82
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