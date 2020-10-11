Стрёммен
0:0
Конец матча
Стадион: Стрёммен
Конгсвингер
22' Желтая карточкаСкагестад Эдвард
53' Желтая карточкаМанданда Риффи
70' Желтая карточкаHarald Holter
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Tega GeorgeНападающий
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Nystuen
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селлин Кьелл
|6
|0.3
|2.
|Youseff Chaib
|4 (1)
|0.2
|3.
|Lasse Nordaas
|4
|0.2
|4.
|Сандмоен Бреде
|2
|0.1
|5.
|Mats Andre Kaland
|2
|0.1
|6.
|Tega George
|2
|0.1
|7.
|Magnus Tvedte
|2
|0.1
|8.
|Бьорккьяер Сверре
|1
|0.05
|9.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0.05
|10.
|Hasan Kurucay
|1
|0.05
|11.
|Torje Naustdal
|1
|0.05
|12.
|Morten Bjoerlo
|0
|0
|13.
|Havard Thun
|0
|0
|14.
|Morten Renaa Olsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Hoel Andersen
|5
|0.25
|2.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.25
|3.
|Simon Marklund
|4
|0.2
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.1
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.05
|6.
|Яласто Вилле
|1
|0.05
|7.
|Скагестад Эдвард
|1
|0.05
|8.
|Jonas Roenningen
|1
|0.05
|9.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.05
|10.
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|11.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Torje Naustdal
|4
|0
|2.
|Simen Lillevik Kjellevold
|3
|0
|3.
|Hasan Kurucay
|3
|0
|4.
|Magnus Tvedte
|3
|0
|5.
|Kristian Jahr
|2
|0
|6.
|Селлин Кьелл
|2
|0
|7.
|Youseff Chaib
|2
|0
|8.
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|9.
|Lasse Nordaas
|2
|0
|10.
|Paal Steffen Andresen
|0
|1
|11.
|Morten Renaa Olsen
|0
|1
|12.
|Mats Andre Kaland
|1
|0
|13.
|Mustafa Achrifi
|1
|0
|14.
|Tega George
|1
|0
|15.
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скагестад Эдвард
|8
|0
|2.
|Harald Holter
|8
|0
|3.
|Christian Roeer
|3
|1
|4.
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|5.
|Simon Marklund
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Манданда Риффи
|1
|0
|10.
|Eirik Maeland
|1
|0
|11.
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|12.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|13.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0
|14.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|15.
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0
|16.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёммен
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|Конгсвингер
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|0
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Дьерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:1 Ранхейм Стрёммен 1:4 Лиллестрём КФУМ 1:2 Стрёммен
Стрёммен 3:0 Хам-Кам Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Конгсвингер 1:2 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|2.
|Согндаль
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Лиллестрём
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|38
|4.
|Ранхейм
|20
|12
|1
|7
|50 - 31
|37
|5.
|Осане
|20
|9
|4
|7
|41 - 32
|31
|6.
|Санднес
|20
|8
|4
|8
|29 - 38
|28
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|20
|7
|5
|8
|38 - 39
|26
|8.
|КФУМ
|20
|7
|5
|8
|26 - 30
|26
|9.
|Рёуфосс
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|10.
|Дьерв
|18
|6
|6
|6
|30 - 38
|24
|11.
|Гроруд
|20
|6
|6
|8
|30 - 34
|24
|12.
|Стрёммен
|20
|6
|4
|10
|26 - 35
|22
|13.
|Улленсакер-Киса
|19
|5
|5
|9
|30 - 43
|20
|14.
|Хам-Кам
|20
|5
|5
|10
|32 - 40
|20
|15.
|Конгсвингер
|20
|3
|5
|12
|20 - 38
|14
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|7
|2
|0
|5
|10 - 19
|6