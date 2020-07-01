37' Желтая карточкаBenjamin Kaellman
59' Желтая карточкаEirik Wichne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|3 (2)
|0.1
|2.
|Kristoffer Velde
|1
|0.03
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|3
|0.1
|2.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|3.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|4.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|5.
|Kevin Kabran
|0
|0
|6.
|Шульц Эрик
|0
|0
|7.
|Erlend Segberg
|0
|0
|8.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|2.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|3.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|4.
|Bruno Leite2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Wichne
|2
|0
|2.
|Марковик Эман
|2
|0
|3.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|4.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|5.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|6.
|Aremu Afeez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Старт
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн
Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:0
|5
|5
|0
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Мольде
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Кристиансунд
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|4.
|Мьёндален
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Стабек
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Бранн
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Одд
|0:4
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Русенборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Викинг
|2:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Саннефьёрд
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|15.
|Олесунн
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 16
|2
|16.
|Сарпсборг-08
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0