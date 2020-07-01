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Хёугесунн
0:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Старт
0'
37' Желтая карточка
Benjamin Kaellman
59' Желтая карточка
Eirik Wichne
79'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
10
Niklas
Sandberg
I
8
Kevin
Martin
Krygaard
6
Воге-Нильсен
Йоаким
99
Kristoffer
Velde
9
Benjamin
Kaellman
11
Alexander
Ammitzboell
1
Доймеланд
Йонас
2
Jesper
Daland
3
Берган
Вегар
22
Kristoffer
Toennessen
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
11
Шульц
Эрик
23
Erlend
Segberg
20
Mathias
Bringaker
10
Сколевик
Стеффен
7
Kevin
Kabran
Хёугесунн
4-4-1-1
Старт
4-2-1-3

Ход матча

37'
Benjamin Kaellman
 
59'
 
Eirik Wichne
66'
 
Henrik Robstad
Erlend Segberg
68'
Mads Sande
Benjamin Kaellman
 
70'
 
Скаанес Каспер
Kristoffer Toennessen
71'
 
Sander Sjoekvist
Mathias Bringaker

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Jesper Daland 1 0.03
3. Марковик Эман 1 0.03
4. Mikael Ugland 1 0.03
5. Kevin Kabran 0 0
6. Шульц Эрик 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
2. Benjamin Kaellman 1 0
3. Kevin Martin Krygaard 1 0
4. Bruno Leite2 1 0
Старт
# Игрок      
1. Eirik Wichne 2 0
2. Марковик Эман 2 0
3. Скаанес Каспер 1 0
4. Сколевик Стеффен 1 0
5. Mathias Bringaker 1 0
6. Aremu Afeez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Старт 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн
Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн
Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Хёугесунн 0:2 Старт Товарищеские матчи Хёугесунн 3:1 Старт Товарищеские матчи Хёугесунн 3:1 Старт Типпелиген Старт 0:1 Хёугесунн Типпелиген
Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:0 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 4 4 0 0 12 - 4 12
3. Кристиансунд 4 2 2 0 11 - 5 8
4. Мьёндален 2:0 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Стабек 2:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 0:2 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Волеренга 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Одд 0:4 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Хёугесунн 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Русенборг 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Викинг 2:0 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 0:0 5 0 3 2 6 - 12 3
15. Олесунн 0:2 5 0 2 3 6 - 16 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Бенджамин Келлман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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