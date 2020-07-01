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Хёугесунн
1:0
Конец матча

Стадион:
Старт
0'
37' Желтая карточка
Benjamin Kaellman
59' Желтая карточка
Eirik Wichne
1:0
90' Гол в свои ворота
Jesper Daland
90' Желтая карточка
Jesper Daland
90'+6
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
10
Niklas
Sandberg
I
8
Kevin
Martin
Krygaard
6
Воге-Нильсен
Йоаким
99
Kristoffer
Velde
9
Benjamin
Kaellman
11
Alexander
Ammitzboell
1
Доймеланд
Йонас
2
Jesper
Daland
3
Берган
Вегар
22
Kristoffer
Toennessen
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
11
Шульц
Эрик
23
Erlend
Segberg
20
Mathias
Bringaker
10
Сколевик
Стеффен
7
Kevin
Kabran
Хёугесунн
4-4-1-1
Старт
4-2-1-3

Ход матча

37'
Benjamin Kaellman
 
59'
 
Eirik Wichne
66'
 
Henrik Robstad
Erlend Segberg
68'
Mads Sande
Benjamin Kaellman
 
70'
 
Скаанес Каспер
Kristoffer Toennessen
70'
 
Sander Sjoekvist
Mathias Bringaker
78'
Kristoffer Gunnarshaug
Kevin Martin Krygaard
 
88'
 
Марковик Эман
Сколевик Стеффен
88'
 
Хаджич Аднан
Йоргенсен Йоаким
90'
Jesper Daland
1:0
90'
Стёлос Александер
Niklas Sandberg I
 
90'
 
Jesper Daland

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 12
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Jesper Daland 1 0.03
3. Марковик Эман 1 0.03
4. Mikael Ugland 1 0.03
5. Kevin Kabran 0 0
6. Шульц Эрик 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
2. Benjamin Kaellman 1 0
3. Kevin Martin Krygaard 1 0
4. Bruno Leite2 1 0
Старт
# Игрок      
1. Eirik Wichne 2 0
2. Марковик Эман 2 0
3. Скаанес Каспер 1 0
4. Сколевик Стеффен 1 0
5. Jesper Daland 1 0
6. Mathias Bringaker 1 0
7. Aremu Afeez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Старт 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн
Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн
Старт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Хёугесунн 0:2 Старт Товарищеские матчи Хёугесунн 3:1 Старт Товарищеские матчи Хёугесунн 3:1 Старт Типпелиген Старт 0:1 Хёугесунн Типпелиген
Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 4 4 0 0 12 - 4 12
3. Кристиансунд 4 2 2 0 11 - 5 8
4. Мьёндален 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Волеренга 1:1 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Хёугесунн 5 2 1 2 6 - 10 7
10. Одд 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Русенборг 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 5 0 2 3 6 - 13 2
15. Олесунн 5 0 2 3 7 - 17 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Бенджамин Келлман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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