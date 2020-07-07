3' Желтая карточкаМиеттунен Тату
25' Вторая желтая карточкаМиеттунен Тату
62' Желтая карточкаOskari Jakonen
0:1
68' ГолIlari Mettaelae
85' Желтая карточкаАльхассан Масахуду
11
Эритало
Мика
15
Mikael
Almen
5
Жаир
14
Tuure
Siira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эритало МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tommi Pikkarainen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Mikael AlmenЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Eetu Moemmoe
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
25'
62'
68'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тамминен Ээро
|1
|0.06
|2.
|Fofana Tiemoko
|1
|0.06
|3.
|Жаир
|1
|0.06
|4.
|Lauri Ala-Myllymaeki
|1
|0.06
|5.
|Ilari Mettaelae
|1
|0.06
|6.
|Саксела Янне
|0
|0
|7.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|1
|2.
|Альхассан Масахуду
|1
|0
|3.
|Oskari Jakonen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миеттунен Тату
|1
|1
|2.
|Lauri Ala-Myllymaeki
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ТПС
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ильвес
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|20% (1)
Предыдущие игры
ТПС Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС
Ильвес Последние 20 матчей: + = -Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
ТПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Ильвес
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|ХИК
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Интер Турку
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Хака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Хонка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мариехамн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|РоПС
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|ХИФК
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Лахти
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0