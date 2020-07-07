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  3. Финляндия
ТПС
0:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
3' Желтая карточка
Миеттунен Тату
25' Вторая желтая карточка
Миеттунен Тату
62' Желтая карточка
Oskari Jakonen
0:1
68' Гол
Ilari Mettaelae
85' Желтая карточка
Альхассан Масахуду
90'+5
1
Копонен
Ере
33
Варманен
Тату
7
Sami
Raehmoenen
25
Aldayr
Hernandez
19
Альхассан
Масахуду
16
Albijon
Muzaci
5
Ляхде
Юхо
8
Страссер
Родни
9
Oskari
Jakonen
18
Muhamed
Olawale
11
Эритало
Мика
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
3
Diogo
Tomas
16
Миеттунен
Тату
15
Mikael
Almen
2
Саксела
Янне
5
Жаир
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
14
Tuure
Siira
8
Iiro
Jaervinen
26
Fofana
Tiemoko
ТПС
Ильвес

Ход матча

3'
 
Миеттунен Тату
25'
 
Миеттунен Тату
29'
Alim Moundi
Страссер Родни
 
46'
Babacar Mbaye Diop II
Эритало Мика
 
46'
 
Менса Баба
Tuure Siira
62'
Oskari Jakonen
 
63'
Joakim Latonen
Oskari Jakonen
 
67'
 
Тамминен Ээро
Iiro Jaervinen
67'
 
Ilari Mettaelae
Саксела Янне
68'
0:1
Ilari Mettaelae
78'
Niklas Pyyhtiae
Ляхде Юхо
 
79'
Jonni Peraeaho
Albijon Muzaci
 
82'
 
Tuure Maentynen
Fofana Tiemoko
85'
Альхассан Масахуду
 
90'
 
Janne-Pekka Laine
Lauri Ala-Myllymaeki

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тамминен Ээро 1 0.06
2. Fofana Tiemoko 1 0.06
3. Жаир 1 0.06
4. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0.06
5. Ilari Mettaelae 1 0.06
6. Саксела Янне 0 0
7. Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Пиккарайнен Юханэ 1 1
2. Альхассан Масахуду 1 0
3. Oskari Jakonen 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Миеттунен Тату 1 1
2. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 0 0 0 0 0 0
 Ильвес 0 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1)

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС
ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ Интер Турку 1:0 ТПС ТПС 0:0 Хонка ТПС 1:0 ХИФК Мариехамн 1:1 ТПС ХИК 3:0 ТПС Коккола ПВ 0:3 ТПС ТПС 0:0 Коккола ПВ ТПС 0:0 МуСа КТП 1:1 ТПС ТПС 1:1 Яро Хака 1:2 ТПС Оулу 0:0 ТПС ТПС 3:0 Каяани ТПС 3:2 ТПВ
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки
Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС Ильвес 3:1 РоПС Лахти 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 ХИК Мариехамн 2:2 Ильвес КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Ильвес 0:2 КуПС Мариехамн 0:1 Ильвес Ильвес 2:2 РоПС

Последние игры между собой

ТПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ильвес 2:0 ТПС Вейккауслига ТПС 1:3 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:0 ТПС Вейккауслига ТПС 2:1 Ильвес Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Ильвес 2 2 0 0 5 - 3 6
3. ХИК 1 1 0 0 4 - 0 3
4. СЯК Сейнайоки 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Интер Турку 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Хака 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Хонка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мариехамн 1 0 0 1 3 - 4 0
9. РоПС 1 0 0 1 1 - 3 0
10. ХИФК 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Лахти 1 0 0 1 0 - 4 0
12. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Страссер Родни уходит с поля. Alim Moundi выходит вместо него
  • 25'
    Миеттунен Тату получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    3'
    Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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