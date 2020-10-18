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  3. Швеция
АИК
2:0
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
4' Гол
Рогич Филип
13' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
45' Желтая карточка
Рогич Филип
2:0
61' Гол
Гойтом Хенок
87' Желтая карточка
Оума Эрик
87' Желтая карточка
Сана Тобиас
90' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
90'+7
23
Яношевич
Будимир
Люстиг
Микаэль
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
8
Enock
Kofi
Adu1
7
Ларссон
Себастьян
14
Paulos
Abraham
Рогич
Филип
34
Erik
Ring
36
Гойтом
Хенок
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Да
Грака
Кристофер
27
Yahya
Kalley
89
Сана
Тобиас
15
Юханссон
Якоб
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Хараишвили
Георгий
86
Вернблум
Понтус
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
АИК
4-2-3-1
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

4'
Рогич Филип
(Ларссон Себастьян)
1:0
13'
 
Бьярсмюр Маттиас
28'
Лундстрём Роберт
Люстиг Микаэль
 
45'
Рогич Филип
 
61'
Гойтом Хенок
(Eric Kahl)
2:0
66'
 
Фарнеруд Александер
Юханссон Якоб
71'
Оума Эрик
Erik Ring
 
76'
 
Сёдер Робин
Бьярсмюр Маттиас
76'
 
Калисир Андре
Yahya Kalley
76'
 
Emil Holm
Вернблум Понтус
87'
Оума Эрик
 
87'
 
Сана Тобиас
90'
Сигторссон Колбейнн
Paulos Abraham
 
90'
 
Эрлингмарк Огюст

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 6 0.26
2. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.17
3. Paulos Abraham 3 0.13
4. Бауи Набиль 2 0.09
5. Хуссейн Билаль 2 0.09
6. Рогич Филип 1 0.04
7. Асани Ясир 1 0.04
8. Люстиг Микаэль 1 0.04
9. Метс Кароль 1 0.04
10. Карлссон Пер II 1 0.04
11. Robin Tihi 1 0.04
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.04
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.21
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.21
3. Айеш Хосам 3 (2) 0.13
4. Фарнеруд Александер 3 0.13
5. Эрлингмарк Огюст 3 0.13
6. Хараишвили Георгий 2 0.08
7. Sargon Abraham 1 0.04
8. Вернблум Понтус 1 0.04
9. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
10. Юханссон Якоб 0 0
11. Christian Kouakou III 0 0
12. Яллоу Александр 0 0
13. Alhassan Yusuf 0 0
14. Emil Holm 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Eric Kahl 5 0
5. Ларссон Себастьян 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Карлссон Пер II 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Линдквист Расмус 1 0
18. Оума Эрик 1 0
19. Tom Strannegaard 1 0
20. Paulos Abraham 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 5 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Яллоу Александр 4 0
4. Alhassan Yusuf 4 0
5. Сана Тобиас 3 0
6. Калисир Андре 3 0
7. Вернблум Понтус 2 0
8. Бьярсмюр Маттиас 2 0
9. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
10. Christian Kouakou III 2 0
11. Да Грака Кристофер 2 0
12. Emil Holm 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Victor Wernersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)
 Гётеборг 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 37.5% (9)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю
Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар
Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан
АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
3. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
4. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
5. Хаммарбю 24 9 9 6 38 - 35 36
6. Сириус 23 9 8 6 40 - 37 35
7. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
8. Эстерсунд 24 8 9 7 25 - 26 33
9. Мьельбю 24 8 7 9 35 - 39 31
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 24 4 7 13 26 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.03 0.00 0.00
1.01 20.00 71.00
2.26 3.00 3.48
1.32 4.62 14.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.06 6.10 1.11 3.05 1.35 2.12 1.72 1.80 2.02 1.10 6.25 1.30 3.45 1.14 5.20 1.06 7.60 1.08 7.00 1.01 15.00 1.05 8.50
6.40 1.07 5.45 1.12 2.78 1.42 2.12 1.73 1.67 2.33 1.33 3.30 1.22 4.33 1.07 6.95 1.05 7.50
2.89 1.44 2.39 1.62 1.89 1.99 1.56 2.51 1.62 2.38 1.38 3.15 1.16 5.72 1.74 2.18 1.13 6.43 1.18 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.66 2.21 1.57 2.31 1.07 7.30 1.07 7.50 1.04 9.00
2.40 1.57 1.65 2.22 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 9.10
2.61 1.54 2.14 1.78 1.65 2.34 1.43 3.01 1.40 3.05 1.22 4.46 1.47 2.78 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.59 1.52 2.39 1.18 4.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.20 4.65 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч АИК 2:0 Гётеборг онлайн

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