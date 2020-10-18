АИК
2:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Гётеборг
1:0
4' ГолРогич Филип
13' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
45' Желтая карточкаРогич Филип
2:0
61' ГолГойтом Хенок
87' Желтая карточкаОума Эрик
87' Желтая карточкаСана Тобиас
90' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
29
Eric
Kahl
34
Erik
Ring
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Erik RingПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Yahya KalleyЗащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
Ход матча
4'
1:0
13'
45'
61'
2:0
87'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|6
|0.26
|2.
|Ларссон Себастьян
|4 (1)
|0.17
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.13
|4.
|Бауи Набиль
|2
|0.09
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.09
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.04
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.04
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.04
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.21
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.21
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.13
|4.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.13
|5.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0.13
|6.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.08
|7.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|8.
|Вернблум Понтус
|1
|0.04
|9.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|10.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|11.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|12.
|Яллоу Александр
|0
|0
|13.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|14.
|Emil Holm
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|2.
|Бауи Набиль
|5
|0
|3.
|Метс Кароль
|5
|0
|4.
|Eric Kahl
|5
|0
|5.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|6.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|7.
|Карлссон Пер II
|2
|1
|8.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|9.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|18.
|Оума Эрик
|1
|0
|19.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|20.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|5
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Яллоу Александр
|4
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|4
|0
|5.
|Сана Тобиас
|3
|0
|6.
|Калисир Андре
|3
|0
|7.
|Вернблум Понтус
|2
|0
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|9.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|10.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|11.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|12.
|Emil Holm
|2
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|14.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|15.
|Victor Wernersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Гётеборг
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|37.5% (9)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар
Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|3.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|4.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|5.
|Хаммарбю
|24
|9
|9
|6
|38 - 35
|36
|6.
|Сириус
|23
|9
|8
|6
|40 - 37
|35
|7.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|8.
|Эстерсунд
|24
|8
|9
|7
|25 - 26
|33
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|7
|9
|35 - 39
|31
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|16.
|Кальмар
|24
|4
|7
|13
|26 - 44
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.30
|1.06
|6.10
|1.11
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.80
|2.02
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.30
|3.45
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.06
|7.60
|1.08
|7.00
|1.01
|15.00
|1.05
|8.50
|6.40
|1.07
|5.45
|1.12
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.12
|1.73
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.22
|4.33
|1.07
|6.95
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.44
|2.39
|1.62
|1.89
|1.99
|1.56
|2.51
|1.62
|2.38
|1.38
|3.15
|1.16
|5.72
|1.74
|2.18
|1.13
|6.43
|—
|—
|1.18
|5.11
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.07
|7.30
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.04
|9.00
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.08
|7.70
|—
|—
|1.06
|9.10
|—
|—
|2.61
|1.54
|2.14
|1.78
|1.65
|2.34
|1.43
|3.01
|1.40
|3.05
|1.22
|4.46
|1.47
|2.78
|1.32
|3.56
|—
|—
|—
|—