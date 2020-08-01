  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
1:2
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
42' Желтая карточка
Герзич Нордин
0:1
64' Гол
Веде Антон
69' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
1:1
78' Гол
Мехмети Агон
88' Желтая карточка
Сковгор Андреас
1:2
89' Пенальти
Кристоффер Карлссон
90' Желтая карточка
David Seger
90'+6
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
27
Сковгор
Андреас
14
Michael
Almebaeck
3
Kevin
Wright
12
Jake
Larsson
25
Герзич
Нордин
17
Мартенссон
Йохан
20
Robin
Book
7
Erik
Bjoerndahl
19
Бесара
Нахир
16
Норинг
Виктор
33
Юза
Тибор
20
Ван
Лой
Сандер
8
Tobias
Karlsson1
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
6
Веде
Антон
17
Edi
Sylisufaj
12
Кристоффер
Карлссон
Эребру
4-4-2
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

42'
Герзич Нордин
 
46'
David Seger
Герзич Нордин
 
57'
 
Nsima Peter
Edi Sylisufaj
64'
0:1
Веде Антон
(Матисен Маркус)
69'
Гранлунд Альбин
 
70'
Али Хусейн
Robin Book
 
70'
Мехмети Агон
Гранлунд Альбин
 
78'
Мехмети Агон
1:1
79'
Броберг Мартин
Jake Larsson
 
79'
Benjamin Hjertstrand
Kevin Wright
 
88'
Сковгор Андреас
 
89'
1:2
Кристоффер Карлссон
90'
 
Lorik Ademi
Кристоффер Карлссон
90'
 
Gabriel Johansson
Веде Антон
90'
David Seger
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехмети Агон 3 0.1
2. Бесара Нахир 2 0.06
3. Erik Bjoerndahl 2 0.06
4. Robin Book 2 0.06
5. Jake Larsson 1 0.03
6. David Seger 0 0
7. Мартенссон Йохан 0 0
8. Гранлунд Альбин 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Лане Джек 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.16
2. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.06
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.03
4. Nsima Peter 1 0.03
5. Karl Soederstroem 1 0.03
6. Веде Антон 1 0.03
7. Юханссон Карл II 1 0.03
8. Tobias Karlsson1 1 0.03
9. Чибуйке Джон 0 0
10. Tobias Englund 0 0
11. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 5 0
2. Мартенссон Йохан 3 0
3. Гранлунд Альбин 3 0
4. David Seger 3 0
5. Герзич Нордин 2 0
6. Erik Bjoerndahl 2 0
7. Kevin Wright 2 0
8. Бесара Нахир 1 0
9. Robin Book 1 0
10. Benjamin Hjertstrand 1 0
11. Simon Amin 1 0
12. Колландер Деннис 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 2 1
2. Юханссон Карл II 2 1
3. Матисен Маркус 3 0
4. Эрикссон Якоб 2 0
5. Ван Лой Сандер 2 0
6. Бьёркенгрен Йон 2 0
7. Tobias Karlsson1 2 0
8. Johan Brattberg 0 1
9. Кристоффер Карлссон 1 0
10. Чибуйке Джон 1 0
11. Nsima Peter 1 0
12. Karl Soederstroem 1 0
13. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 11.11% (1) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Фалькенберг 10% (1) 40% (4) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру
Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Эребру 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан
Эребру 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Эребру Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Эребру 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 0:1 Фалькенберг Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Хаммарбю 11 4 3 4 12 - 14 15
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 11 2 4 5 8 - 14 10
15. Хельсинборг 11 1 6 4 8 - 15 9
16. Кальмар 11 2 2 7 14 - 19 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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