Эребру
1:2
Конец матча
Стадион: Берн Арена
Фалькенберг
42' Желтая карточкаГерзич Нордин
0:1
64' ГолВеде Антон
68' Желтая карточкаГранлунд Альбин
1:1
78' ГолМехмети Агон
88' Желтая карточкаСковгор Андреас
1:2
89' ПенальтиКристоффер Карлссон
90' Желтая карточкаDavid Seger
12
Jake
Larsson
20
Robin
Book
19
Бесара
Нахир
33
Юза
Тибор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Robin BookПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 David Seger
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
23 Lorik Ademi
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
42'
64'
0:1
68'
70'
78'
1:1
88'
89'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|3
|0.1
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.06
|3.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.06
|4.
|Robin Book
|2
|0.06
|5.
|Jake Larsson
|1
|0.03
|6.
|David Seger
|0
|0
|7.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|8.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Лане Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.16
|2.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.06
|3.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|4.
|Nsima Peter
|1
|0.03
|5.
|Karl Soederstroem
|1
|0.03
|6.
|Веде Антон
|1
|0.03
|7.
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|8.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.03
|9.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|10.
|Tobias Englund
|0
|0
|11.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|5
|0
|2.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|3
|0
|4.
|David Seger
|3
|0
|5.
|Герзич Нордин
|2
|0
|6.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|7.
|Kevin Wright
|2
|0
|8.
|Бесара Нахир
|1
|0
|9.
|Robin Book
|1
|0
|10.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|11.
|Simon Amin
|1
|0
|12.
|Колландер Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|2
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|2
|1
|3.
|Матисен Маркус
|3
|0
|4.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|2
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|7.
|Tobias Karlsson1
|2
|0
|8.
|Johan Brattberg
|0
|1
|9.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|10.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|11.
|Nsima Peter
|1
|0
|12.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|13.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|10% (1)
|0
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|Фалькенберг
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру
Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Хаммарбю
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Фалькенберг
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Эстерсунд
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|15.
|Хельсинборг
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Кальмар
|11
|2
|2
|7
|14 - 19
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0