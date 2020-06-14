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Наполи
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 3 (2) 0.6
2. Мертенс Дрис 1 0.2
3. Фабиан Руис 1 0.2
4. Ди Лоренцо Джованни 0 0
5. Зелиньски Петр 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 2 (1) 0.4
2. Роналду Криштиану 2 (1) 0.4
3. Игуаин Гонсало 1 0.2
4. Коста Дуглас 1 (1) 0.2
5. Бонуччи Леонардо 1 0.2
6. Бетанкур Родриго 1 0.2

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Оспина Давид 2 0
3. Манолас Костас 1 0
4. Фабиан Руис 1 0
5. Руй Мариу 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Матуиди Блез 1 0
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Ремзи Аарон 1 0
4. Игуаин Гонсало 1 0
5. Хедира Сами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0
 Ювентус 0 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи
Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус
Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Наполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A
Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии
1/8 финала
4 Интер Милан
1 Кальяри
2 Фиорентина
1 Аталанта
2 Наполи
0 Перуджа
4 Лацио
0 Кремонезе
3 Милан
0 СПАЛ 2013
6 Торино
4 Дженоа
4 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
2 Рома
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Фиорентина
1 Наполи
0 Лацио
4 Милан
2 Торино
3 Ювентус
1 Рома
1/2 финала
1 Интер Милан
2 Наполи
1 Милан
1 Ювентус
Финал
0 Наполи
0 Ювентус
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17.06.2020, осталось 2 дня 19 часов 22 минуты.


    • Прогнозы 42
    Наполи 4.8% (2)
    X 11.9% (5)
    Ювентус 83.3% (35)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Наполи - Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    4.8% (2)
    Ничья
    11.9% (5)
    Ювентус
    83.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    33.3% (14)
    0:1 Ювентус
    21.4% (9)
    0:2 Ювентус
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:3 Ювентус
    7.1% (3)
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