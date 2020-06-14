Наполи
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|3 (2)
|0.6
|2.
|Мертенс Дрис
|1
|0.2
|3.
|Фабиан Руис
|1
|0.2
|4.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|5.
|Зелиньски Петр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.4
|2.
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.4
|3.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.2
|4.
|Коста Дуглас
|1 (1)
|0.2
|5.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.2
|6.
|Бетанкур Родриго
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|1
|1
|2.
|Оспина Давид
|2
|0
|3.
|Манолас Костас
|1
|0
|4.
|Фабиан Руис
|1
|0
|5.
|Руй Мариу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матуиди Блез
|1
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|4.
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|5.
|Хедира Сами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|Ювентус
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи
Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус
Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Наполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Наполи
0 Ювентус
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Исход игры
Наполи
4.8% (2)
Ничья
11.9% (5)
Ювентус
83.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
33.3% (14)
0:1 Ювентус
21.4% (9)
0:2 Ювентус
16.7% (7)
1:1 Ничья
9.5% (4)
0:3 Ювентус
7.1% (3)
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