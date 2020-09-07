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Миннесота Юнайтед
4:0
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
53' Гол
Гаспер Чейз
56' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
2:0
62' Гол
Лод Робин
73' Желтая карточка
Бекерман Кайл
3:0
75' Гол
Хейс Джекори
4:0
90' Гол
Лод Робин
90'+3
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
23
Тойе
Мейсон
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
14
Онуоха
Недум
21
Шмитт
Тейт
25
Луис
Эвертон
II
5
Бекерман
Кайл
13
Беслер
Ник
7
Росси
Джузеппе
12
Мартинес
Дуглас
50
Джонсон
Сэм
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-3-1-2

Ход матча

18'
Дотсон Хассани
Алонсо Освальдо
 
53'
Гаспер Чейз
(Молино Кевин)
1:0
56'
Emanuel Reynoso2
 
62'
Лод Робин
(Emanuel Reynoso2)
2:0
64'
Хейс Джекори
Тойе Мейсон
 
72'
Эдвардс Рахим
Emanuel Reynoso2
 
73'
 
Бекерман Кайл
73'
 
Бэрд Кори
Беслер Ник
73'
 
Чанг Майкель
Мартинес Дуглас
75'
Хейс Джекори
(Эдвардс Рахим)
3:0
78'
 
Крейлах Дамир
Бекерман Кайл
78'
 
Руснак Альберт
Росси Джузеппе
90'
Лод Робин
(Дотсон Хассани)
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 2 0.29
2. Финлей Итан 2 0.29
3. Молино Кевин 1 0.14
4. Дотсон Хассани 1 0.14
5. Хейс Джекори 1 0.14
6. Гаспер Чейз 1 0.14
7. Грегуш Ян 0 0
8. Эдвардс Рахим 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Emanuel Reynoso2 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 3 0.43
2. Бэрд Кори 2 0.29
3. Чанг Майкель 1 0.14
4. Мерам Джастин 1 0.14
5. Руснак Альберт 1 0.14
6. Росси Джузеппе 1 0.14
7. Руис Пабло 1 0.14
8. Глэд Джастин 1 0.14
9. Джонсон Сэм 1 0.14

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 3 0
2. Алонсо Освальдо 2 0
3. Боксолл Михаэл 2 0
4. Лод Робин 2 0
5. Гаспер Чейз 2 0
6. Грегуш Ян 1 0
7. Метанир Ромен 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0
11. Emanuel Reynoso2 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Эррера Аарон 3 0
2. Бекерман Кайл 2 0
3. Крейлах Дамир 2 0
4. Глэд Джастин 2 0
5. Джонсон Сэм 2 0
6. Бэрд Кори 2 0
7. Мерам Джастин 1 0
8. Чанг Майкель 1 0
9. Луис Эвертон II 1 0
10. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 0 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Реал Солт-Лейк 0 16.67% (2) 0 25% (3) 0 58.33% (7)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Онуоха Недум бьет в цель!
  • 18'
    Алонсо Освальдо уходит с поля. Дотсон Хассани выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 15.00 53.00
1.68 4.20 4.65
2.11 3.46 3.49
2.38 2.59 4.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.00 1.22 12.00 1.01 1.77 1.97 3.85 1.23 2.65 1.44 2.15 1.70 1.89 1.91 1.30 3.30 1.28 3.45 1.05 8.50 1.08 6.80 1.07 9.00
15.50 1.02 14.25 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.48 1.60 1.86 1.96 1.58 2.56 1.28 3.72 1.22 4.40 1.10 7.40 1.07 8.60
8.58 1.06 7.97 1.07 3.67 1.27 2.89 1.40 1.98 1.80 1.57 2.36 1.38 2.98 1.18 4.70 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16 1.01 15.97 1.01 16.35
3.95 1.27 3.31 1.35 2.65 1.51 1.98 1.91 1.68 2.27 1.47 2.80 1.41 3.04 1.74 2.18 2.37 1.62 1.97 1.91 1.55 2.56 1.37 3.22 1.28 3.88 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 2.37 1.55 1.42 2.75 1.21 4.10 1.09 6.50
3.68 1.28 2.50 1.54 1.63 2.28 1.21 4.40 1.14 5.65
3.03 1.37 2.02 1.77 1.47 2.63 1.16 5.05 1.11 6.29 1.02 13.50 1.02 14.20
1.68 2.27 1.41 3.04 1.14 6.03 1.43 2.94 1.58 2.47 1.39 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
5.05 1.18 3.52 1.30 1.98 1.83 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
1.73 2.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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