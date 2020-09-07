Миннесота Юнайтед
4:0
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Реал Солт-Лейк
1:0
53' ГолГаспер Чейз
56' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
2:0
62' ГолЛод Робин
73' Желтая карточкаБекерман Кайл
3:0
75' ГолХейс Джекори
4:0
90' ГолЛод Робин
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
23
Тойе
Мейсон
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
14
Онуоха
Недум
21
Шмитт
Тейт
13
Беслер
Ник
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Муса ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэрд КориНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
53'
1:0
56'
62'
2:0
73'
73'
75'
3:0
90'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|2
|0.29
|2.
|Финлей Итан
|2
|0.29
|3.
|Молино Кевин
|1
|0.14
|4.
|Дотсон Хассани
|1
|0.14
|5.
|Хейс Джекори
|1
|0.14
|6.
|Гаспер Чейз
|1
|0.14
|7.
|Грегуш Ян
|0
|0
|8.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|3
|0.43
|2.
|Бэрд Кори
|2
|0.29
|3.
|Чанг Майкель
|1
|0.14
|4.
|Мерам Джастин
|1
|0.14
|5.
|Руснак Альберт
|1
|0.14
|6.
|Росси Джузеппе
|1
|0.14
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.14
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.14
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|3
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|3.
|Боксолл Михаэл
|2
|0
|4.
|Лод Робин
|2
|0
|5.
|Гаспер Чейз
|2
|0
|6.
|Грегуш Ян
|1
|0
|7.
|Метанир Ромен
|1
|0
|8.
|Амарилья Луис
|1
|0
|9.
|Хакон Томас
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Аарон
|3
|0
|2.
|Бекерман Кайл
|2
|0
|3.
|Крейлах Дамир
|2
|0
|4.
|Глэд Джастин
|2
|0
|5.
|Джонсон Сэм
|2
|0
|6.
|Бэрд Кори
|2
|0
|7.
|Мерам Джастин
|1
|0
|8.
|Чанг Майкель
|1
|0
|9.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|10.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Реал Солт-Лейк
|0
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|0
|58.33% (7)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.00
|1.22
|—
|—
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|3.85
|1.23
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.15
|1.70
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.28
|3.45
|1.05
|8.50
|1.08
|6.80
|1.07
|9.00
|—
|—
|—
|—
|15.50
|1.02
|—
|—
|14.25
|1.03
|—
|—
|4.85
|1.19
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.58
|2.56
|1.28
|3.72
|1.22
|4.40
|1.10
|7.40
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|—
|—
|7.97
|1.07
|—
|—
|3.67
|1.27
|—
|—
|2.89
|1.40
|—
|—
|1.98
|1.80
|—
|—
|1.57
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.98
|1.18
|4.70
|1.14
|5.47
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|1.01
|15.97
|1.01
|16.35
|3.95
|1.27
|3.31
|1.35
|2.65
|1.51
|1.98
|1.91
|1.68
|2.27
|1.47
|2.80
|1.41
|3.04
|1.74
|2.18
|2.37
|1.62
|1.97
|1.91
|1.55
|2.56
|1.37
|3.22
|1.28
|3.88
|—
|—
|1.21
|4.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.95
|1.37
|—
|—
|2.37
|1.55
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.54
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.37
|—
|—
|2.02
|1.77
|—
|—
|1.47
|2.63
|—
|—
|1.16
|5.05
|1.11
|6.29
|1.02
|13.50
|1.02
|14.20
|1.68
|2.27
|1.41
|3.04
|1.14
|6.03
|1.43
|2.94
|1.58
|2.47
|1.39
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—