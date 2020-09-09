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  3. Финляндия
КуПС
2:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
РоПС
0'
19' Желтая карточка
Томаш Нуну
1:0
30' Гол
Рангел
2:0
33' Гол
Сале Усман
38' Желтая карточка
Simo Majander
41'
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
4
Томаш
Нуну
17
Манга
Таби
29
Пикк
Артур
20
Саксман
Вилле
19
Боатенг
Бисмарк
25
Ниссилья
Урхо
7
Сале
Усман
9
Рангел
8
Пеннанен
Петтери
33
Н'Джок
Сэмми
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
6
Atte
Sihvonen
2
Simo
Majander
29
Вахтера
Йонас
14
Муйнонен
Эту
8
Малоло
Обед
23
Банза
Енох
21
Matias
Tamminen
19
Tuomas
Kaukua
КуПС
РоПС

Ход матча

19'
Томаш Нуну
 
30'
Рангел
(Саволайнен Саку)
1:0
33'
Сале Усман
2:0
38'
 
Simo Majander

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.46
2. Рангел 3 0.23
3. Пеннанен Петтери 3 0.23
4. Ниссилья Урхо 2 0.15
5. Сале Усман 1 0.08
6. Удо Аньекпено 1 0.08
7. Пурье Атс 1 0.08
8. Пирттийоки Юхо 1 0.08
9. Боатенг Бисмарк 1 0.08
10. Манга Таби 1 0.08
11. Виртанен Отсо 0 0
РоПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matias Tamminen 2 0.14
2. Tuomas Kaukua 2 0.14
3. Juho Hyvaerinen 1 0.07
4. Кокко Александр 1 0.07
5. Цискаридзе Зураб 1 0.07
6. Банза Енох 1 0.07
7. Вахтера Йонас 1 (1) 0.07
8. Муйнонен Эту 0 0
9. Малоло Обед 0 0
10. Jussi Niska 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Ниссилья Урхо 3 0
2. Боатенг Бисмарк 3 0
3. Манга Таби 3 0
4. Саксман Вилле 2 0
5. Саволайнен Саку 2 0
6. Томаш Нуну 2 0
7. Пеннанен Петтери 1 0
8. Удо Аньекпено 1 0
РоПС
# Игрок      
1. Kalle Katz 4 0
2. Малоло Обед 3 0
3. Atte Sihvonen 3 0
4. Matias Tamminen 3 0
5. Tuomas Kaukua 3 0
6. Муйнонен Эту 1 0
7. Daniel Carr 1 0
8. Simo Majander 1 0
9. Компалла Мартин 1 0
10. Rasmus Degerman 1 0
11. Veka Pyyny 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 30% (6) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 15% (3) 5% (1)
 РоПС 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС
КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС
РоПС Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Мариехамн 4:0 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 0:2 Интер Турку
Лахти 3:0 РоПС РоПС 2:3 Мариехамн Ильвес 1:0 РоПС РоПС 2:3 ТПС Хонка 1:0 РоПС РоПС 1:1 Ильвес РоПС 2:2 Хака РоПС 0:1 ХИФК Интер Турку 3:1 РоПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани КуПС 4:0 РоПС Лахти 2:1 РоПС РоПС 0:1 Хака Ильвес 3:1 РоПС

Последние игры между собой

КуПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
КуПС 4:0 РоПС Кубок РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 РоПС Вейккауслига РоПС 3:2 КуПС Кубок
РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 9 3 1 31 - 8 30
2. КуПС 2:0 13 8 4 1 24 - 12 28
3. Интер Турку 1:2 14 8 2 4 24 - 14 26
4. Лахти 1:0 13 5 5 3 19 - 18 20
5. Ильвес 1:1 13 5 5 3 18 - 18 20
6. Хонка 1:1 13 4 8 1 13 - 7 20
7. ХИФК 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Мариехамн 0:1 13 5 2 6 20 - 23 17
9. СЯК Сейнайоки 2:1 13 3 5 5 10 - 14 14
10. Хака 2:1 14 2 5 7 15 - 28 11
11. ТПС 1:2 13 3 0 10 9 - 22 9
12. РоПС 0:2 14 0 2 12 9 - 29 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Simo Majander получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Сале Усман бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Томаш Нуну получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
РоПС
1.23
7.98
19.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 2:0 РоПС онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 5.50 11.50
1.15 5.00 16.00
1.16 7.80 16.75
1.18 7.53 12.77
1.16 7.98 19.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 12.00 1.01 3.30 1.30 4.80 1.16 1.85 1.90 2.25 1.65 1.94 1.86 1.31 3.25 1.42 2.75 1.10 6.25 1.14 5.20 1.02 11.00 1.03 9.80 1.02 11.00
5.45 1.11 4.65 1.16 2.70 1.44 2.17 1.69 1.76 2.18 1.41 2.91 1.29 3.46 1.12 5.45 1.09 5.90 1.01 10.00
15.64 1.01 14.57 1.02 5.39 1.15 4.38 1.21 2.58 1.50 2.03 1.78 1.64 2.25 1.35 3.18 1.26 3.83 1.11 6.49 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 12.69
5.63 1.17 2.79 1.47 2.45 1.58 2.11 1.77 1.80 2.07 1.63 2.36 1.46 2.84 1.21 4.83 1.11 7.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 2.75 1.41 1.15 5.00 1.30 3.35 1.15 5.00
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.80
3.74 1.27 2.58 1.50 1.66 2.21 1.26 3.83 1.18 4.82 1.04 10.70 1.04 10.70
2.90 1.44 2.28 1.67 1.76 2.13 1.62 2.38 1.37 3.24 1.13 6.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.62 2.20 1.37 2.95
5.60 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.61 2.32 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.19 1.67
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.21
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