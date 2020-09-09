  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
КуПС
3:0
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
19' Желтая карточка
Томаш Нуну
1:0
30' Гол
Рангел
2:0
33' Гол
Сале Усман
38' Желтая карточка
Simo Majander
66' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
3:0
85' Гол
Удо Аньекпено
90'+3
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
4
Томаш
Нуну
17
Манга
Таби
29
Пикк
Артур
20
Саксман
Вилле
19
Боатенг
Бисмарк
25
Ниссилья
Урхо
7
Сале
Усман
9
Рангел
8
Пеннанен
Петтери
33
Н'Джок
Сэмми
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
6
Atte
Sihvonen
2
Simo
Majander
29
Вахтера
Йонас
14
Муйнонен
Эту
8
Малоло
Обед
23
Банза
Енох
21
Matias
Tamminen
19
Tuomas
Kaukua
КуПС
РоПС

Ход матча

19'
Томаш Нуну
 
30'
Рангел
(Саволайнен Саку)
1:0
33'
Сале Усман
2:0
38'
 
Simo Majander
55'
 
Rasmus Degerman
Малоло Обед
60'
 
Кокко Александр
Matias Tamminen
60'
 
Рахими Юнесс
Tuomas Kaukua
66'
Боатенг Бисмарк
 
67'
Тарасов Игорь
Манга Таби
 
67'
Нисканен Ильмари
Ниссилья Урхо
 
76'
 
Veka Pyyny
Вахтера Йонас
76'
Удо Аньекпено
Рангел
 
77'
Пурье Атс
Сале Усман
 
85'
Удо Аньекпено
(Виртанен Отсо)
3:0
86'
Ниссинен Йири
Саксман Вилле
 

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.46
2. Рангел 4 0.31
3. Пеннанен Петтери 3 0.23
4. Ниссилья Урхо 2 0.15
5. Сале Усман 2 0.15
6. Удо Аньекпено 2 0.15
7. Пурье Атс 1 0.08
8. Пирттийоки Юхо 1 0.08
9. Боатенг Бисмарк 1 0.08
10. Манга Таби 1 0.08
11. Виртанен Отсо 0 0
12. Саволайнен Саку 0 0
РоПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matias Tamminen 2 0.14
2. Tuomas Kaukua 2 0.14
3. Juho Hyvaerinen 1 0.07
4. Кокко Александр 1 0.07
5. Цискаридзе Зураб 1 0.07
6. Банза Енох 1 0.07
7. Вахтера Йонас 1 (1) 0.07
8. Муйнонен Эту 0 0
9. Малоло Обед 0 0
10. Jussi Niska 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 4 0
2. Ниссилья Урхо 3 0
3. Манга Таби 3 0
4. Саксман Вилле 2 0
5. Саволайнен Саку 2 0
6. Томаш Нуну 2 0
7. Пеннанен Петтери 1 0
8. Удо Аньекпено 1 0
РоПС
# Игрок      
1. Kalle Katz 4 0
2. Малоло Обед 3 0
3. Atte Sihvonen 3 0
4. Matias Tamminen 3 0
5. Tuomas Kaukua 3 0
6. Simo Majander 2 0
7. Муйнонен Эту 1 0
8. Daniel Carr 1 0
9. Компалла Мартин 1 0
10. Rasmus Degerman 1 0
11. Veka Pyyny 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 26.09% (6) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2)
 РоПС 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС
КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС
РоПС Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Мариехамн 4:0 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 0:2 Интер Турку
Лахти 3:0 РоПС РоПС 2:3 Мариехамн Ильвес 1:0 РоПС РоПС 2:3 ТПС Хонка 1:0 РоПС РоПС 1:1 Ильвес РоПС 2:2 Хака РоПС 0:1 ХИФК Интер Турку 3:1 РоПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани КуПС 4:0 РоПС Лахти 2:1 РоПС РоПС 0:1 Хака Ильвес 3:1 РоПС

Последние игры между собой

КуПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
КуПС 4:0 РоПС Кубок РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 РоПС Вейккауслига РоПС 3:2 КуПС Кубок
РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 9 3 1 31 - 8 30
2. КуПС 13 8 4 1 25 - 12 28
3. Интер Турку 14 8 2 4 25 - 15 26
4. Хонка 13 5 7 1 15 - 8 22
5. ХИФК 12 6 1 5 15 - 14 19
6. Ильвес 13 5 4 4 19 - 20 19
7. Мариехамн 13 5 3 5 22 - 24 18
8. Лахти 13 4 6 3 20 - 20 18
9. СЯК Сейнайоки 13 3 5 5 11 - 15 14
10. Хака 14 2 5 7 16 - 29 11
11. ТПС 13 3 0 10 10 - 23 9
12. РоПС 14 0 2 12 9 - 30 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Simo Majander получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Сале Усман бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Томаш Нуну получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч КуПС 3:0 РоПС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.15 5.00 16.00
1.16 7.80 16.75
1.18 7.53 12.77
1.16 7.98 19.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 12.00 1.01 3.30 1.30 4.80 1.16 5.25 1.13 2.25 1.65 1.94 1.86 1.14 5.20 1.42 2.75 1.05 8.50 1.14 5.20 1.02 11.00 1.03 9.80 1.02 11.00
5.45 1.11 4.65 1.16 2.70 1.44 2.17 1.69 1.76 2.18 1.41 2.91 1.29 3.46 1.12 5.45 1.09 5.90 1.01 10.00
15.64 1.01 14.57 1.02 5.39 1.15 4.38 1.21 2.58 1.50 2.03 1.78 1.64 2.25 1.35 3.18 1.26 3.83 1.11 6.49 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 12.69
5.63 1.17 2.14 1.75 1.75 2.14 1.37 3.24 2.53 1.55 1.20 4.98 1.77 2.12 1.50 2.68 1.48 2.77 1.31 3.61 1.11 7.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 2.75 1.41 1.15 5.00 1.30 3.35 1.15 5.00
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.80
3.74 1.27 2.58 1.50 1.66 2.21 1.26 3.83 1.18 4.82 1.04 10.70 1.04 10.70
2.90 1.44 2.28 1.67 1.76 2.13 1.62 2.38 1.37 3.24 1.13 6.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.62 2.20 1.37 2.95
5.60 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.61 2.32 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
2.19 1.67
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.21
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный