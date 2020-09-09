КуПС
3:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
РоПС
19' Желтая карточкаТомаш Нуну
1:0
30' ГолРангел
2:0
33' ГолСале Усман
38' Желтая карточкаSimo Majander
66' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
3:0
85' ГолУдо Аньекпено
17
Манга
Таби
29
Пикк
Артур
9
Рангел
33
Н'Джок
Сэмми
14
Муйнонен
Эту
23
Банза
Енох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
29 Пикк АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
-
33 Н'Джок СэммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза ЕнохПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Veka Pyyny
-
-
15 Jussi Niska
-
Главный тренер: Vesa Tauriainen
Ход матча
19'
30'
1:0
33'
2:0
38'
66'
76'
77'
85'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.46
|2.
|Рангел
|4
|0.31
|3.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.23
|4.
|Ниссилья Урхо
|2
|0.15
|5.
|Сале Усман
|2
|0.15
|6.
|Удо Аньекпено
|2
|0.15
|7.
|Пурье Атс
|1
|0.08
|8.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.08
|9.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.08
|10.
|Манга Таби
|1
|0.08
|11.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|12.
|Саволайнен Саку
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matias Tamminen
|2
|0.14
|2.
|Tuomas Kaukua
|2
|0.14
|3.
|Juho Hyvaerinen
|1
|0.07
|4.
|Кокко Александр
|1
|0.07
|5.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.07
|6.
|Банза Енох
|1
|0.07
|7.
|Вахтера Йонас
|1 (1)
|0.07
|8.
|Муйнонен Эту
|0
|0
|9.
|Малоло Обед
|0
|0
|10.
|Jussi Niska
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|3
|0
|3.
|Манга Таби
|3
|0
|4.
|Саксман Вилле
|2
|0
|5.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|6.
|Томаш Нуну
|2
|0
|7.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|8.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kalle Katz
|4
|0
|2.
|Малоло Обед
|3
|0
|3.
|Atte Sihvonen
|3
|0
|4.
|Matias Tamminen
|3
|0
|5.
|Tuomas Kaukua
|3
|0
|6.
|Simo Majander
|2
|0
|7.
|Муйнонен Эту
|1
|0
|8.
|Daniel Carr
|1
|0
|9.
|Компалла Мартин
|1
|0
|10.
|Rasmus Degerman
|1
|0
|11.
|Veka Pyyny
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|РоПС
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС
РоПС Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Мариехамн 4:0 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 0:2 Интер Турку
Последние игры между собой
КуПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|КуПС
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Интер Турку
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|Хонка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|5.
|ХИФК
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Ильвес
|13
|5
|4
|4
|19 - 20
|19
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|Лахти
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|9.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|10.
|Хака
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|11.
|ТПС
|13
|3
|0
|10
|10 - 23
|9
|12.
|РоПС
|14
|0
|2
|12
|9 - 30
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.50
|1.03
|12.00
|1.01
|3.30
|1.30
|4.80
|1.16
|5.25
|1.13
|—
|—
|2.25
|1.65
|1.94
|1.86
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|1.03
|9.80
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.45
|1.11
|4.65
|1.16
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.29
|3.46
|1.12
|5.45
|1.09
|5.90
|1.01
|10.00
|—
|—
|15.64
|1.01
|14.57
|1.02
|5.39
|1.15
|4.38
|1.21
|2.58
|1.50
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.18
|—
|—
|1.26
|3.83
|1.11
|6.49
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|12.69
|—
|—
|—
|—
|5.63
|1.17
|—
|—
|2.14
|1.75
|1.75
|2.14
|1.37
|3.24
|2.53
|1.55
|1.20
|4.98
|1.77
|2.12
|1.50
|2.68
|1.48
|2.77
|1.31
|3.61
|—
|—
|1.11
|7.66
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|2.75
|1.41
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.19
|4.80
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.27
|—
|—
|2.58
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.26
|3.83
|1.18
|4.82
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|2.90
|1.44
|2.28
|1.67
|1.76
|2.13
|1.62
|2.38
|1.37
|3.24
|1.13
|6.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—