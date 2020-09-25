Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Гьемселунд
Хам-Кам
11' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
15' Желтая карточкаVetle Skjaervik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Moses EbiyeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesНападающий
-
25 Davod Arzani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
Ход матча
15'
15'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.29
|2.
|Simon Marklund
|4
|0.24
|3.
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.12
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.12
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.06
|6.
|Jonas Roenningen
|1
|0.06
|7.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.06
|8.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|8 (2)
|0.5
|2.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.31
|3.
|Jonas Enkerud
|3
|0.19
|4.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.19
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.06
|7.
|Ruben Alegre Guerro
|0
|0
|8.
|Markus Solbakken
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|6
|0
|2.
|Скагестад Эдвард
|5
|0
|3.
|Christian Roeer
|3
|1
|4.
|Simon Marklund
|3
|0
|5.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|11.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|12.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|13.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|5
|1
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|3
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|3
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|5.
|Lars Jendal
|3
|0
|6.
|Странде Кристиан
|2
|0
|7.
|Anders Dieserud
|2
|0
|8.
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|9.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0
|10.
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|11.
|Markus Solbakken
|1
|0
|12.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|13.33% (2)
|0
|0
|40% (6)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Хам-Кам
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 0:1 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 0:2 Тромсё
Санднес 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Хам-Кам: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 3:4 Конгсвингер Второй дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Хам-Кам Кубок НМ Хам-Кам 0:5 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Хам-Кам Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|Согндаль
|17
|11
|3
|3
|39 - 19
|36
|3.
|Ранхейм
|17
|11
|0
|6
|48 - 29
|33
|4.
|Лиллестрём
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|5.
|Осане
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|17
|7
|4
|6
|34 - 31
|25
|7.
|Санднес
|17
|7
|4
|6
|26 - 34
|25
|8.
|Рёуфосс
|17
|5
|7
|5
|26 - 23
|22
|9.
|Гроруд
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Стрёммен
|17
|6
|2
|9
|25 - 33
|20
|11.
|Улленсакер-Киса
|16
|4
|5
|7
|28 - 34
|17
|12.
|КФУМ
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|13.
|Дьерв
|15
|3
|6
|6
|22 - 34
|15
|14.
|Конгсвингер
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|2
|5
|9
|22 - 34
|11
|17.
|Oeygarden FK
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|8.30
|1.05
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|1.85
|1.90
|1.67
|2.12
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.14
|5.30
|1.10
|6.25
|1.02
|10.50
|1.05
|9.80
|—
|—
|8.30
|1.04
|3.42
|1.28
|—
|—
|2.68
|1.46
|—
|—
|1.92
|1.95
|—
|—
|1.48
|2.61
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.12
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.90
|1.82
|—
|—
|1.51
|2.42
|—
|—
|1.35
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.28
|2.90
|1.43
|2.47
|1.56
|2.01
|1.85
|1.75
|2.13
|1.58
|2.44
|1.54
|2.56
|1.55
|2.48
|1.37
|3.17
|—
|—
|1.14
|6.19
|—
|—
|—
|—