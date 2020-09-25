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  3. Норвегия
Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Хам-Кам
0'
11' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud
15' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
1:0
15' Гол
 16'
Манданда
Риффи
2
Fredrik
Mani
Paalerud
Стейринг
Пер-Магнус
25
Скагестад
Эдвард
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
11
Simon
Marklund
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
22
Ludvig
Langrekken
1
Lars
Jendal
6
Амин
Нури
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
15
Vetle
Skjaervik
8
Markus
Solbakken
40
Moses
Ebiye
16
Anders
Dieserud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
99
Акинйеми
Аделеке
9
Jonas
Enkerud
Конгсвингер
4-2-3-1
Хам-Кам
4-1-4-1

Ход матча

11'
Fredrik Mani Paalerud
 
15'
 
Vetle Skjaervik
15'
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.29
2. Simon Marklund 4 0.24
3. Martin Hoel Andersen 2 0.12
4. Ludvig Langrekken 2 0.12
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.06
6. Jonas Roenningen 1 0.06
7. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.06
8. Martin Tangen Vinjor 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 8 (2) 0.5
2. Свендсен Тобиас 5 0.31
3. Jonas Enkerud 3 0.19
4. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.19
5. Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
6. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.06
7. Ruben Alegre Guerro 0 0
8. Markus Solbakken 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 6 0
2. Скагестад Эдвард 5 0
3. Christian Roeer 3 1
4. Simon Marklund 3 0
5. Ludvig Langrekken 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Стейринг Пер-Магнус 1 0
11. Jonas Roenningen 1 0
12. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
13. Dong-Wan Gang 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 5 1
2. Йонсен Ларс-Гуннар 3 0
3. Ruben Alegre Guerro 3 0
4. Свендсен Тобиас 3 0
5. Lars Jendal 3 0
6. Странде Кристиан 2 0
7. Anders Dieserud 2 0
8. Vetle Skjaervik 2 0
9. Steffen Skogvang Pedersen 1 0
10. Kristian Loenstad Onsrud 1 0
11. Markus Solbakken 1 0
12. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 13.33% (2) 0 0 40% (6) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Хам-Кам 9.09% (2) 9.09% (2) 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 0:1 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 0:2 Тромсё
Санднес 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Хам-Кам: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 3:4 Конгсвингер Второй дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Хам-Кам Кубок НМ Хам-Кам 0:5 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 17 12 2 3 30 - 12 38
2. Согндаль 17 11 3 3 39 - 19 36
3. Ранхейм 17 11 0 6 48 - 29 33
4. Лиллестрём 17 9 5 3 27 - 16 32
5. Осане 17 8 4 5 35 - 25 28
6. Схьёрдал-Блинк 17 7 4 6 34 - 31 25
7. Санднес 17 7 4 6 26 - 34 25
8. Рёуфосс 17 5 7 5 26 - 23 22
9. Гроруд 17 5 6 6 24 - 25 21
10. Стрёммен 17 6 2 9 25 - 33 20
11. Улленсакер-Киса 16 4 5 7 28 - 34 17
12. КФУМ 17 4 5 8 20 - 28 17
13. Дьерв 15 3 6 6 22 - 34 15
14. Конгсвингер 0:0 17 3 5 9 16 - 29 14
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 0:0 16 2 5 9 22 - 34 11
17. Oeygarden FK 4 1 0 3 5 - 11 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Хам-Кам
2.40
3.52
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.30 3.10
2.13 3.20 3.15
2.24 3.52 3.10
2.18 3.42 3.14
2.40 3.32 3.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 8.30 1.05 3.30 1.30 2.70 1.44 1.85 1.90 1.67 2.12 1.48 2.55 1.30 3.30 1.14 5.30 1.10 6.25 1.02 10.50 1.05 9.80
8.30 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.92 1.95 1.48 2.61 1.32 3.20 1.12 5.35
2.73 1.41 1.90 1.82 1.51 2.42 1.35 2.99
3.85 1.28 2.90 1.43 2.47 1.56 2.01 1.85 1.75 2.13 1.58 2.44 1.54 2.56 1.55 2.48 1.37 3.17 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.80 1.40 1.89 1.85 1.37 2.95 1.12 5.70
2.95 1.39 1.95 1.83 1.43 2.78
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70
2.50 1.55 2.06 1.81 1.59 2.42 1.62 2.38 1.44 2.89 1.33 3.37
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40 1.29 3.45
2.64 1.47 1.68 2.16 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
1.72 2.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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