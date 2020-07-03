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Санднес
4:3
Конец матча

Стадион:
Нест-Сотра
0'
0:1
12' Гол
Михаэль Петер
1:1
24' Гол
Vidar Ari Jonsson1
1:2
34' Гол
Михаэль Петер
2:2
48' Гол
Грёдем Магнус
3:2
52' Гол
Грёдем Магнус
68' Желтая карточка
Михаэль Петер
69' Желтая карточка
Christian Landu Landu
72' Желтая карточка
Bjarte Haugsdal
3:3
84' Пенальти
Bjarte Haugsdal
4:3
86' Гол
Kent Haavard Eriksen
90'+7
1
Хейгре
Пол
2
Espen
Hammer
Berger
22
Богданович
Ясмин
23
Tord
Johnsen
Salte
4
Kevin
Jablinski
6
Christian
Landu
Landu
3
Vidar
Ari
Jonsson1
8
Грёдем
Магнус
21
Сёдлунн
Андре
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
5
Bjarte
Haugsdal
20
Уде
Кристофер
3
Фло
Фредрик
7
Peter
Soerensen
Nergaard
8
Sander
Marthinussen
12
Charles
Ezeh
9
Martin
Hoel
Andersen
17
Михаэль
Петер
19
Aune
Selland
Heggeboe
Санднес
3-3-2-2
Нест-Сотра
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Михаэль Петер
(Bjarte Haugsdal)
24'
Vidar Ari Jonsson1
1:1
34'
1:2
Михаэль Петер
46'
Sander Ringberg
Богданович Ясмин
 
46'
 
Andreas van der Spa
48'
Грёдем Магнус
2:2
52'
Грёдем Магнус
3:2
61'
Johannes Andres Nunez Godoy
Vidar Ari Jonsson1
 
63'
 
Thor Kristian Oekland
Peter Soerensen Nergaard
63'
 
Even Vetaas
Aune Selland Heggeboe
63'
 
Mathias Dahl Abelsen
Sander Marthinussen
68'
 
Михаэль Петер
69'
Christian Landu Landu
 
72'
 
Bjarte Haugsdal
75'
 
Andreas Fantoft
Михаэль Петер
81'
Эффьом Максвелл
Sanel Kapidzic
 
81'
Horenus Taddese
Грёдем Магнус
 
84'
3:3
Bjarte Haugsdal
86'
Kent Haavard Eriksen
4:3
88'
Хансен Кристер
Kent Haavard Eriksen
 

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грёдем Магнус 2 0.07
2. Kent Haavard Eriksen 1 0.03
3. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михаэль Петер 2 0.07
2. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 1 0
2. Михаэль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)
 Нест-Сотра 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг
Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Дьерв

Последние игры между собой

Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Нест-Сотра 3:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Нест-Сотра Первый дивизион Санднес 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:3 Санднес Первый дивизион
Нест-Сотра 2:0 Санднес Кубок Нест-Сотра 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:3 Санднес Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Улленсакер-Киса 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Согндаль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ранхейм 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Санднес 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Тромсё 1 1 0 0 1 - 0 3
7. КФУМ 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хам-Кам 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Конгсвингер 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Дьерв 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Схьёрдал-Блинк 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Гроруд 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Рёуфосс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нест-Сотра 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Осане 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Стрёммен 1 0 0 1 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ari Mohr Jonsson бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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