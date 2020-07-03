Санднес
4:3
Конец матча
Стадион: Санднес
Нест-Сотра
0:1
12' ГолМихаэль Петер
1:1
24' ГолVidar Ari Jonsson1
1:2
34' ГолМихаэль Петер
2:2
48' ГолГрёдем Магнус
3:2
52' ГолГрёдем Магнус
68' Желтая карточкаМихаэль Петер
69' Желтая карточкаChristian Landu Landu
72' Желтая карточкаBjarte Haugsdal
3:3
84' ПенальтиBjarte Haugsdal
4:3
86' ГолKent Haavard Eriksen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Even Vetaas
-
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Ход матча
12'
0:1
24'
34'
1:2
48'
2:2
52'
3:2
68'
72'
84'
3:3
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грёдем Магнус
|2
|0.07
|2.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0.03
|3.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михаэль Петер
|2
|0.07
|2.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarte Haugsdal
|1
|0
|2.
|Михаэль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Нест-Сотра
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг
Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Дьерв
Последние игры между собой
Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Улленсакер-Киса
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Согндаль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Санднес
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|КФУМ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хам-Кам
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Конгсвингер
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Дьерв
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Рёуфосс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нест-Сотра
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Стрёммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0