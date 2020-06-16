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  3. Норвегия
Одд
1:2
Конец матча

Стадион:
Саннефьёрд
0'
31' Желтая карточка
Рууд Эспен
32' Желтая карточка
Vidar Ari Jonsson2
67' Желтая карточка
Пальссон Эмиль
0:1
83' Гол
Зе Эдуардо де Араужо
0:2
90' Гол
Sivert Gussiaas
1:2
90' Пенальти
Борвен Торгейр
90'+7
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
14
Нордквелле
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
10
Качи
22
Борвен
Торгейр
19
Bilal
Njie
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
17
Sander
Moen
Foss
21
Край
Антон
6
Пальссон
Эмиль
16
Sander
Risan
23
Vidar
Ari
Jonsson2
10
Rufo
Herraiz
15
Erik
Naesbak
Brenden
20
George
Nuah
Gibson
Одд
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

31'
Рууд Эспен
 
32'
 
Vidar Ari Jonsson2
65'
Markus Andre Kaasa
Bilal Njie
 
65'
 
Куртович Виллиам
Sander Risan
67'
 
Пальссон Эмиль
77'
Леуритсен Тобиас
Качи
 
82'
 
Sivert Gussiaas
Rufo Herraiz
82'
 
Зе Эдуардо де Араужо
George Nuah Gibson
83'
0:1
Зе Эдуардо де Араужо
(Куртович Виллиам)
89'
 
Lars Markmanrud
Erik Naesbak Brenden
90'
0:2
Sivert Gussiaas
90'
Борвен Торгейр
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 1 (1) 0.03
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
2. Sivert Gussiaas 1 0.03
3. Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 1 0
2. Vidar Ari Jonsson2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 0 0 0 0 0 0
 Саннефьёрд 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс
Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд
Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Одд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Саннефьёрд 1:1 Одд Кубок Саннефьёрд 1:1 Одд Типпелиген Одд 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Одд 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи
Одд 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Одд 4:3 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волеренга 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Русенборг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мьёндален 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Стрёмсгодсет 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кристиансунд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Старт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хёугесунн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Одд 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сарпсборг-08 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Олесунн 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Vidar Ari Jonsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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