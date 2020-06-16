Одд
1:2
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Саннефьёрд
31' Желтая карточкаРууд Эспен
32' Желтая карточкаVidar Ari Jonsson2
67' Желтая карточкаПальссон Эмиль
0:1
83' ГолЗе Эдуардо де Араужо
0:2
90' ГолSivert Gussiaas
1:2
90' ПенальтиБорвен Торгейр
10
Качи
19
Bilal
Njie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
19 Bilal NjieНападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Sander RisanПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
31'
67'
77'
83'
90'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|2.
|Sivert Gussiaas
|1
|0.03
|3.
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|2.
|Vidar Ari Jonsson2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +8 =3 -9Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +9 =7 -4Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд
Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Одд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Кристиансунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Старт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хёугесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0