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Бранн
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Хёугесунн
0'
0:1
56' Гол в свои ворота
Аамада Али
1:1
61' Гол
Странд Петтер
1:2
66' Пенальти
Niklas Sandberg I
67' Желтая карточка
Фьолусон Йон Гудни
75' Желтая карточка
Стёлос Александер
81' Желтая карточка
Peter Therkildsen
90' Желтая карточка
Сандвик Хельге
90'+4
30
Аамада
Али
19
Твейта
Йон-Хельге
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
8
Хауген
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
29
Бармен
Кристоффер
27
Свеннсен
Сандер
11
Daouda
Bamba
9
Странд
Петтер
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
8
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
20
Oliver
Klitten
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
Бранн
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

46'
 
Niklas Sandberg I
Oliver Klitten
56'
0:1
Аамада Али
61'
Странд Петтер
1:1
66'
1:2
Niklas Sandberg I
67'
Фьолусон Йон Гудни
 
69'
Тейлор Роберт
Свеннсен Сандер
 
70'
 
Peter Therkildsen
Bruno Leite2
75'
 
Стёлос Александер
79'
 
Гринхейм Кристиан
Стёлос Александер
81'
 
Peter Therkildsen
84'
Соренсен Гилли
Твейта Йон-Хельге
 
84'
Erland Hustad
Хауген Фредрик
 
90'
 
Коне Ибраима
Ibrahima Wadji
90'
 
Сандвик Хельге

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.33
2. Daouda Bamba 6 0.25
3. Тейлор Роберт 4 0.17
4. Странд Петтер 3 0.13
5. Бармен Кристоффер 2 (1) 0.08
6. Daniel A. Pedersen 2 0.08
7. Хауген Фредрик 1 0.04
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
9. Грогор Томас 1 0.04
10. Erland Hustad 1 0.04
11. Тенисте Тайо 0 0
12. Форрен Вегард 0 0
13. Кристиансен Рубен 0 0
14. Свеннсен Сандер 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 7 (1) 0.29
2. Niklas Sandberg I 7 (5) 0.29
3. Ibrahima Wadji 4 0.17
4. Alexander Ammitzboell 3 0.13
5. Фредриксен Ульрик 1 0.04
6. Коне Ибраима 1 0.04
7. Деслер Миккел 0 0
8. Стёлос Александер 0 0
9. Kevin Martin Krygaard 0 0
10. Bruno Leite2 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Акоста Бисмарк 3 0
7. Аамада Али 2 0
8. Кристиансен Рубен 2 0
9. Странд Петтер 2 0
10. Тейлор Роберт 2 0
11. Daouda Bamba 2 0
12. Erland Hustad 2 0
13. Ole Kolskogen 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Хауген Фредрик 1 0
16. Фьолусон Йон Гудни 1 0
17. Твейта Йон-Хельге 1 0
18. Опдаль Хокон 1 0
19. Грогор Томас 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 5 0
2. Bruno Leite2 5 0
3. Kristoffer Velde 4 0
4. Benjamin Hansen1 4 0
5. Thore Pedersen 3 0
6. Ibrahima Wadji 3 0
7. Деслер Миккел 2 0
8. Niklas Sandberg I 2 0
9. Kevin Martin Krygaard 2 0
10. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
11. Сандвик Хельге 1 0
12. Кнудсен Фредрик 1 0
13. Кялльман Беньямин 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0
15. Коне Ибраима 1 0
16. Peter Therkildsen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 28.57% (8) 0 10.71% (3) 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5)
 Хёугесунн 18.18% (4) 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде
Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн
Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Бранн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хёугесунн 1:2 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген
Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
8. Викинг 23 8 6 9 39 - 43 30
9. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
10. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
15. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 37.00 4.60 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 7.20 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.40 3.40
  18.59 3.89 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.60 1.25 8.90 1.05 1.62 2.20 2.75 1.42 1.17 4.70 1.76 2.07 1.52 2.46 1.18 4.50 1.14 4.90 1.18 4.50 1.03 9.90 1.01 12.60
9.20 1.02 8.40 1.05 3.50 1.28 2.79 1.44 1.99 1.91 1.57 2.40 1.33 3.18 1.15 5.05 1.11 5.45 1.02 9.30
3.29 1.35 2.75 1.47 2.20 1.70 1.74 2.15 1.53 2.58 1.35 3.28 1.68 2.25 1.50 2.66 1.12 6.54 1.65 2.30 1.45 2.82 2.03 1.83 1.66 2.28 1.28 3.74 1.15 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 1.99 1.82 1.10 6.25 1.12 5.40 1.09 6.50
2.95 1.40 2.00 1.81 1.46 2.72 1.15 5.50 1.11 6.80
1.55 2.53 1.31 3.50 1.76 2.12 1.48 2.72 1.34 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.30 3.25
3.95 1.25 2.79 1.44 1.77 2.05 1.33 3.30 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Бранн 1:2 Хёугесунн онлайн

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