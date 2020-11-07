0:1
56' Гол в свои воротаАамада Али
1:1
61' ГолСтранд Петтер
1:2
66' ПенальтиNiklas Sandberg I
67' Желтая карточкаФьолусон Йон Гудни
75' Желтая карточкаСтёлос Александер
81' Желтая карточкаPeter Therkildsen
90' Желтая карточкаСандвик Хельге
30
Аамада
Али
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Ole Blomberg
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
56'
0:1
61'
1:1
66'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.33
|2.
|Daouda Bamba
|6
|0.25
|3.
|Тейлор Роберт
|4
|0.17
|4.
|Странд Петтер
|3
|0.13
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.08
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.08
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|9.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|10.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|14.
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|7 (1)
|0.29
|2.
|Niklas Sandberg I
|7 (5)
|0.29
|3.
|Ibrahima Wadji
|4
|0.17
|4.
|Alexander Ammitzboell
|3
|0.13
|5.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|6.
|Коне Ибраима
|1
|0.04
|7.
|Деслер Миккел
|0
|0
|8.
|Стёлос Александер
|0
|0
|9.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|10.
|Bruno Leite2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|7.
|Аамада Али
|2
|0
|8.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|9.
|Странд Петтер
|2
|0
|10.
|Тейлор Роберт
|2
|0
|11.
|Daouda Bamba
|2
|0
|12.
|Erland Hustad
|2
|0
|13.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|17.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|18.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|19.
|Грогор Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|5
|0
|2.
|Bruno Leite2
|5
|0
|3.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|5.
|Thore Pedersen
|3
|0
|6.
|Ibrahima Wadji
|3
|0
|7.
|Деслер Миккел
|2
|0
|8.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|9.
|Kevin Martin Krygaard
|2
|0
|10.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|11.
|Сандвик Хельге
|1
|0
|12.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|13.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|14.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0
|15.
|Коне Ибраима
|1
|0
|16.
|Peter Therkildsen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|28.57% (8)
|0
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|Хёугесунн
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде
Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн
Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Бранн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|23
|20
|2
|1
|76 - 27
|62
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|23
|13
|6
|4
|43 - 22
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|9
|5
|44 - 33
|36
|7.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|8.
|Викинг
|23
|8
|6
|9
|39 - 43
|30
|9.
|Стабек
|23
|7
|9
|7
|31 - 34
|30
|10.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|11.
|Саннефьёрд
|23
|8
|3
|12
|25 - 37
|27
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Старт
|23
|4
|7
|12
|25 - 42
|19
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.60
|1.25
|—
|—
|8.90
|1.05
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.76
|2.07
|1.52
|2.46
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.14
|4.90
|1.18
|4.50
|1.03
|9.90
|1.01
|12.60
|
|9.20
|1.02
|—
|—
|8.40
|1.05
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.57
|2.40
|1.33
|3.18
|—
|—
|1.15
|5.05
|1.11
|5.45
|1.02
|9.30
|—
|—
|
|3.29
|1.35
|2.75
|1.47
|2.20
|1.70
|1.74
|2.15
|1.53
|2.58
|1.35
|3.28
|1.68
|2.25
|1.50
|2.66
|1.12
|6.54
|1.65
|2.30
|1.45
|2.82
|2.03
|1.83
|1.66
|2.28
|1.28
|3.74
|1.15
|5.76
|—
|—
|—
|—