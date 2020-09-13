Даллас
2:1
Конец матча
Стадион: Тойота
Хьюстон Динамо
28' Желтая карточкаСерен Дарвин
1:0
28' ГолAndres Ricaurte
33' Желтая карточкаТьяго Сантос
1:1
41' ГолРодригес Мемо
49' Желтая карточкаAriel Lassiter
2:1
61' ГолХара Франко
87' Желтая карточкаРодригес Мемо
89' Желтая карточкаБоньек Оскар
90' Желтая карточкаMichael Barrios
90' Желтая карточкаКинтеро Дарвин
30
Kyle
Zobeck
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
- Основной состав
-
30 Kyle ZobeckВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
-
32 Лайон ЧарлиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 John Nelson
-
31 Dante Sealy
-
-
-
16 Ricardo Pepi
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
28'
28'
1:0
33'
41'
1:1
49'
61'
2:1
87'
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|2
|0.29
|2.
|Ricardo Pepi
|1
|0.14
|3.
|Andres Ricaurte
|1
|0.14
|4.
|Пико Фабрис
|1
|0.14
|5.
|Harold Mosquera
|1
|0.14
|6.
|Jesus Ferreira
|1
|0.14
|7.
|Циглер Рето
|1 (1)
|0.14
|8.
|Акоста Бриан
|0
|0
|9.
|Michael Barrios
|0
|0
|10.
|Брессан Матеус
|0
|0
|11.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.44
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.44
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.33
|4.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.22
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.22
|6.
|Хансен Николай
|1
|0.11
|7.
|Манотас Мауро
|1
|0.11
|8.
|Серен Дарвин
|0
|0
|9.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|3
|0
|2.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|3.
|Хара Франко
|1
|0
|4.
|Michael Barrios
|1
|0
|5.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|6.
|Сервания Брандон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|2.
|Родригес Мемо
|3
|0
|3.
|Элис Альберт
|1
|1
|4.
|Струна Альяж
|2
|0
|5.
|Вера Матиас
|2
|0
|6.
|Боньек Оскар
|2
|0
|7.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|9.
|Серен Дарвин
|1
|0
|10.
|Ariel Lassiter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|Хьюстон Динамо
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Даллас: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Хьюстон Динамо: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|11.50
|1.02
|4.80
|1.15
|—
|—
|3.65
|1.25
|2.05
|1.77
|2.75
|1.42
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.27
|3.65
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.08
|7.30
|1.02
|11.00
|15.00
|1.02
|13.75
|1.03
|4.90
|1.18
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.64
|—
|—
|1.87
|1.97
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.09
|7.80
|—
|—
|9.38
|1.06
|7.63
|1.07
|3.75
|1.27
|—
|—
|2.98
|1.41
|—
|—
|2.04
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.39
|3.07
|—
|—
|1.17
|4.69
|—
|—
|1.13
|5.28
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.45
|2.51
|1.56
|2.15
|1.75
|1.83
|2.05
|3.97
|1.27
|3.36
|1.35
|2.74
|1.48
|2.04
|1.84
|1.48
|2.74
|1.28
|3.87
|1.63
|2.36
|1.42
|2.98
|1.31
|3.59
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.13
|1.66
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.17
|4.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.45
|1.57
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.14
|5.60
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.39
|—
|—
|2.08
|1.81
|—
|—
|1.49
|2.70
|—
|—
|1.15
|4.96
|1.10
|5.94
|1.02
|14.65
|1.02
|15.45
|1.87
|2.01
|1.54
|2.57
|1.23
|4.44
|1.76
|2.15
|1.53
|2.60
|1.35
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—