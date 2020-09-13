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Даллас
2:1
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
28' Желтая карточка
Серен Дарвин
1:0
28' Гол
Andres Ricaurte
33' Желтая карточка
Тьяго Сантос
1:1
41' Гол
Родригес Мемо
49' Желтая карточка
Ariel Lassiter
2:1
61' Гол
Хара Франко
87' Желтая карточка
Родригес Мемо
89' Желтая карточка
Боньек Оскар
90' Желтая карточка
Michael Barrios
90' Желтая карточка
Кинтеро Дарвин
90'+6
30
Kyle
Zobeck
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
5
Тьяго
Сантос
15
Tanner
Tessmann
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
11
Harold
Mosquera
29
Хара
Франко
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
11
Ariel
Lassiter
9
Манотас
Мауро
23
Кинтеро
Дарвин
Даллас
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

28'
 
Серен Дарвин
28'
Andres Ricaurte
1:0
33'
Тьяго Сантос
 
41'
1:1
Родригес Мемо
49'
 
Ariel Lassiter
61'
Хара Франко
(Michael Barrios)
2:1
68'
Ricardo Pepi
Harold Mosquera
 
68'
Сервания Брандон
Tanner Tessmann
 
79'
 
Кристиан Рамирез
Лундквист Адам
80'
Серрильо Эдвин
Andres Ricaurte
 
81'
 
Боньек Оскар
Серен Дарвин
86'
Брессан Матеус
Хара Франко
 
87'
 
Родригес Мемо
89'
 
Боньек Оскар
90'
 
Лемуан Никколо
Родригес Мемо
90'
Michael Barrios
 
90'
 
Кинтеро Дарвин

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 2 0.29
2. Ricardo Pepi 1 0.14
3. Andres Ricaurte 1 0.14
4. Пико Фабрис 1 0.14
5. Harold Mosquera 1 0.14
6. Jesus Ferreira 1 0.14
7. Циглер Рето 1 (1) 0.14
8. Акоста Бриан 0 0
9. Michael Barrios 0 0
10. Брессан Матеус 0 0
11. Bryan Reynolds 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.44
2. Элис Альберт 4 (1) 0.44
3. Родригес Мемо 3 0.33
4. Кристиан Рамирез 2 0.22
5. Ariel Lassiter 2 0.22
6. Хансен Николай 1 0.11
7. Манотас Мауро 1 0.11
8. Серен Дарвин 0 0
9. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 3 0
2. Jesus Ferreira 2 0
3. Хара Франко 1 0
4. Michael Barrios 1 0
5. Помикал Пакстон 1 0
6. Сервания Брандон 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 3 0
2. Родригес Мемо 3 0
3. Элис Альберт 1 1
4. Струна Альяж 2 0
5. Вера Матиас 2 0
6. Боньек Оскар 2 0
7. Кинтеро Дарвин 1 0
8. Заибо Вильфред 1 0
9. Серен Дарвин 1 0
10. Ariel Lassiter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 50% (3) 0 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)
 Хьюстон Динамо 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Даллас: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Хьюстон Динамо: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Родригес Мемо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Andres Ricaurte бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Серен Дарвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Даллас 2:1 Хьюстон Динамо онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 5.00 32.00
2.38 3.64 2.77
2.07 3.45 3.55
1.31 4.54 16.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 11.50 1.02 4.80 1.15 3.65 1.25 2.05 1.77 2.75 1.42 2.07 1.76 1.82 1.99 1.55 2.35 1.27 3.65 1.05 8.50 1.08 7.30 1.02 11.00
15.00 1.02 13.75 1.03 4.90 1.18 3.84 1.27 2.41 1.64 1.87 1.97 1.57 2.43 1.31 3.52 1.22 4.30 1.09 7.80
9.38 1.06 7.63 1.07 3.75 1.27 2.98 1.41 2.04 1.84 1.59 2.44 1.39 3.07 1.17 4.69 1.13 5.28 1.05 10.24 1.04 11.30
2.86 1.45 2.51 1.56 2.15 1.75 1.83 2.05 3.97 1.27 3.36 1.35 2.74 1.48 2.04 1.84 1.48 2.74 1.28 3.87 1.63 2.36 1.42 2.98 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.13 1.66 2.21 1.67 1.20 4.20 1.17 4.50 1.02 11.00
3.60 1.29 2.45 1.57 1.61 2.32 1.22 4.30 1.14 5.60
3.06 1.39 2.08 1.81 1.49 2.70 1.15 4.96 1.10 5.94 1.02 14.65 1.02 15.45
1.87 2.01 1.54 2.57 1.23 4.44 1.76 2.15 1.53 2.60 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
4.90 1.17 3.64 1.28 1.93 1.87 1.49 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
1.74 2.10
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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