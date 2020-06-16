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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Вестерос СК
0'
10' Желтая карточка
Kevin Custovic
0:1
36' Гол
Ahmed Awad
54' Желтая карточка
Gustav Jarl
74' Желтая карточка
Де Са Лесли
81' Желтая карточка
Abdel Diarra
83' Желтая карточка
Росси Карим
90' Желтая карточка
Samuel Holm
90'+4
31
Josh
Wicks
II
5
Gustav
Jarl
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
13
Wilhelm
Loeper
8
Christian
Ljungberg
17
Ismet
Lushaku
10
Ferid
Ali
11
Aliyu
Yakubu
9
Росси
Карим
1
Anton
Fagerstroem
20
Kevin
Custovic
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
15
Calle
Svensson
8
Jonas
Hellgren
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
11
Ahmed
Awad
21
Emil
Skogh
19
Douglas
Karlberg
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Вестерос СК
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Kevin Custovic
15'
Де Са Лесли
Aliyu Yakubu
 
29'
Hampus Jakobsson
Josh Wicks II
 
36'
0:1
Ahmed Awad
(Kevin Custovic)
54'
Gustav Jarl
 
68'
Kevin Van Kippersluis
Christian Ljungberg
 
68'
Francis Jno-Baptiste
Ferid Ali
 
68'
 
Albin Sporrong
Kevin Custovic
74'
Де Са Лесли
 
74'
 
Спэн Брайан
Filip Tronet
74'
 
Samuel Holm
Ahmed Awad
81'
Abdel Diarra
 
83'
Росси Карим
 
90'
 
Samuel Holm

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вестерос СК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ahmed Awad 1 0.04
2. Kevin Custovic 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Gustav Jarl 1 0
2. Росси Карим 1 0
3. Де Са Лесли 1 0
4. Abdel Diarra 1 0
Вестерос СК
# Игрок      
1. Samuel Holm 1 0
2. Kevin Custovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 0 0 0 0 0 0
Вестерос СК 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:4 АИК
Вестерос СК Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вестерос СК 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос СК Гётеборг 2:0 Вестерос СК АИК 1:1 Вестерос СК
Браге 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 4:1 ГАИС Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос СК 2:1 Сирианска Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вестерос СК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ГАИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Акрополис 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Норрбю 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Умео 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ahmed Awad бьет в цель!
  • 29'
    Josh Wicks уходит, Hampus Jakobsson вместо него
  • 15'
    Aliyu Yakubu уходит, Де Са Лесли вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Kevin Custovic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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