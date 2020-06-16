Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Вестерос СК
10' Желтая карточкаKevin Custovic
0:1
36' ГолAhmed Awad
54' Желтая карточкаGustav Jarl
74' Желтая карточкаДе Са Лесли
81' Желтая карточкаAbdel Diarra
83' Желтая карточкаРосси Карим
90' Желтая карточкаSamuel Holm
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
11
Aliyu
Yakubu
23
Filip
Tronet
11
Ahmed
Awad
21
Emil
Skogh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
-
11 Aliyu YakubuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Де Са ЛеслиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
-
11 Ahmed AwadПолузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Michael Jahn
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
10'
36'
0:1
54'
74'
81'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ahmed Awad
|1
|0.04
|2.
|Kevin Custovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gustav Jarl
|1
|0
|2.
|Росси Карим
|1
|0
|3.
|Де Са Лесли
|1
|0
|4.
|Abdel Diarra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samuel Holm
|1
|0
|2.
|Kevin Custovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Вестерос СК
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:4 АИК
Вестерос СК Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вестерос СК 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос СК Гётеборг 2:0 Вестерос СК АИК 1:1 Вестерос СК
Браге 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 4:1 ГАИС Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Акрополис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Норрбю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Умео
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Браге
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0