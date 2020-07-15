Гётеборг
1:1
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Хельсинборг
1:0
11' ГолХараишвили Георгий
21' Желтая карточкаДискеруд Миккел
60' Желтая карточкаОльсен Брандур
1:1
90' ГолAssad Al Hamlawi
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминПолузащитник
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
-
23 Emil Holm
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
11'
21'
60'
77'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|3
|0.12
|2.
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|3.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|4.
|Айеш Хосам
|1 (1)
|0.04
|5.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.04
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|7.
|Хараишвили Георгий
|1
|0.04
|8.
|Яллоу Александр
|0
|0
|9.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|10.
|Emil Holm
|0
|0
|11.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.03
|3.
|Max Svensson
|1
|0.03
|4.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|5.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|6.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|7.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айеш Хосам
|2
|0
|2.
|August Erlingmark
|0
|1
|3.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|4.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|5.
|Калисир Андре
|1
|0
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|7.
|Яллоу Александр
|1
|0
|8.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
|9.
|Emil Holm
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|2
|0
|3.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|2
|0
|5.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|6.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|1
|0
|8.
|Max Svensson
|1
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|10.
|Жигович Армин
|1
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Хельсинборг
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК
Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Мьельбю
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Эльфсборг
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|4.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Сириус
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|АИК
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Варберг БоИС
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|8.
|Мальмё
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Хеккен
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Эребру
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|14.
|Кальмар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0