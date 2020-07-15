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Гётеборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
11' Гол
Хараишвили Георгий
21' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
60' Желтая карточка
Ольсен Брандур
1:1
90' Гол
Assad Al Hamlawi
90'+6
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
19
August
Erlingmark
20
Victor
Wernersson
8
Айеш
Хосам
28
Alhassan
Yusuf
89
Сана
Тобиас
22
Хараишвили
Георгий
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
16
Sargon
Abraham
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
29
Alexander
Timossi
Andersson
8
Жигович
Армин
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
10
Rasmus
Joensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Гётеборг
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

11'
Хараишвили Георгий
(Sargon Abraham)
1:0
21'
 
Дискеруд Миккел
46'
 
Ольсен Брандур
Rasmus Joensson
60'
 
Ольсен Брандур
66'
 
Filip Sjoeberg1
Max Svensson
77'
Emil Holm
Айеш Хосам
 
81'
 
Assad Al Hamlawi
Дискеруд Миккел
83'
Noah Alexandersson
Хараишвили Георгий
 
86'
 
Абубакари Мохаммед
Жигович Армин
86'
 
Noel Mbo
Ван ден Хурк Антони
86'
Adil Titi
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
90'
1:1
Assad Al Hamlawi
(Эрикссон Адам)

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.12
2. Сана Тобиас 1 0.04
3. Sargon Abraham 1 0.04
4. Айеш Хосам 1 (1) 0.04
5. Фарнеруд Александер 1 0.04
6. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
7. Хараишвили Георгий 1 0.04
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 1 0.03
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
3. Max Svensson 1 0.03
4. Жигович Армин 1 0.03
5. Assad Al Hamlawi 1 0.03
6. Эрикссон Адам 0 0
7. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 2 0
2. August Erlingmark 0 1
3. Jesper Tolinsson 0 1
4. Фарнеруд Александер 1 0
5. Калисир Андре 1 0
6. Бьярсмюр Маттиас 1 0
7. Яллоу Александр 1 0
8. Alhassan Yusuf 1 0
9. Emil Holm 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 3 0
2. Абубакари Мохаммед 2 0
3. Дискеруд Миккел 2 0
4. Ольсен Брандур 2 0
5. Сисей Йозеф 2 0
6. Ольссон Мартин 1 0
7. Ravy Tsouka Dozi 1 0
8. Max Svensson 1 0
9. Alexander Timossi Andersson 1 0
10. Жигович Армин 1 0
11. Filip Sjoeberg1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Хельсинборг 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК
Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Мьельбю 7 4 1 2 9 - 7 13
3. Эльфсборг 7 3 4 0 8 - 5 13
4. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Сириус 8 3 3 2 10 - 9 12
6. АИК 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
8. Мальмё 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Хеккен 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 7 2 0 5 9 - 12 6
15. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Дискеруд Миккел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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