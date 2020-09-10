Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Oestgoetaporten
Эстерсунд
3' Желтая карточкаKalpi Ouattara
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Ahmed AwadПолузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|9 (1)
|0.47
|2.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.32
|3.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.26
|4.
|Pontus Almqvist
|5
|0.26
|5.
|Леви Джонатан
|3
|0.16
|6.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.16
|7.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.11
|8.
|Терн Симон
|2
|0.11
|9.
|Франссон Александер
|1
|0.05
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.05
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Вальквист Линус
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.16
|2.
|Тёрготт Блэйр
|2
|0.11
|3.
|Felix Hoerberg
|2
|0.11
|4.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.11
|5.
|Сандберг Ноа
|2
|0.11
|6.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.11
|7.
|Simon Kron
|1
|0.05
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.05
|9.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.05
|10.
|Перри Небию
|0
|0
|11.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|12.
|Marco Weymans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Тело Кристофер
|1
|0
|7.
|Терн Симон
|1
|0
|8.
|Вальквист Линус
|1
|0
|9.
|Франссон Александер
|1
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|11.
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|12.
|Леви Джонатан
|1
|0
|13.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|5
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|4.
|Eirik Haugan
|4
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|7.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|8.
|Кейта Али II
|2
|0
|9.
|Перри Небию
|2
|0
|10.
|Marco Weymans
|2
|0
|11.
|Felix Hoerberg
|2
|0
|12.
|Simon Kron
|1
|0
|13.
|Менса Самуэль
|1
|0
|14.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|15.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|16.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|17.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|18.
|Арин Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|28.95% (11)
|Эстерсунд
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:2
|19
|11
|6
|2
|37 - 19
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|19
|8
|5
|6
|38 - 28
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|1:0
|19
|7
|7
|5
|25 - 26
|28
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|19
|6
|7
|6
|17 - 19
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|2:1
|19
|6
|5
|8
|22 - 27
|23
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|14.
|Гётеборг
|0:1
|19
|2
|11
|6
|21 - 29
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|—
|—
|3.90
|1.23
|4.50
|1.19
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.86
|1.94
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.14
|5.20
|1.12
|5.60
|1.03
|10.00
|1.03
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.15
|1.11
|4.35
|1.19
|—
|—
|2.64
|1.46
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.73
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.28
|3.54
|1.10
|5.80
|1.08
|6.25
|1.01
|10.50
|—
|—
|13.36
|1.02
|12.40
|1.03
|5.05
|1.16
|4.16
|1.22
|—
|—
|2.49
|1.52
|—
|—
|1.97
|1.81
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.24
|3.94
|1.10
|6.63
|1.09
|7.01
|1.03
|12.12
|1.02
|12.56
|—
|—
|—
|—
|3.86
|1.27
|2.92
|1.42
|2.27
|1.67
|1.95
|1.92
|1.72
|2.17
|1.51
|2.63
|1.79
|2.07
|1.34
|3.34
|1.53
|2.64
|—
|—
|1.25
|4.06
|—
|—
|1.11
|7.88
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.20
|4.60
|—
|—
|—
|—
|3.59
|1.28
|—
|—
|2.49
|1.52
|—
|—
|1.63
|2.24
|—
|—
|1.24
|3.94
|1.17
|4.87
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|2.30
|1.65
|1.90
|1.97
|1.46
|2.78
|1.31
|3.54
|1.64
|2.32
|1.43
|2.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—