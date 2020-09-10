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  3. Швеция
Норрчёпинг
2:2
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
2' Желтая карточка
Kalpi Ouattara
1:0
34' Гол
Леви Джонатан
2:0
56' Гол
Нюман Кристоффер
69' Желтая карточка
Терн Симон
2:1
73' Гол
Тёрготт Блэйр
2:2
79' Гол
Ишервуд Томас
90'+4
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
11
Тело
Кристофер
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
18
Тёрготт
Блэйр
8
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
7
Перри
Небию
11
Henrik
Bellman
9
Francis
Jno-Baptiste
Норрчёпинг
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

Ход матча

2'
 
Kalpi Ouattara
22'
Лауритсен Расмус
Тело Кристофер
 
34'
Леви Джонатан
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
1:0
46'
Хакшабанович Сеад
Кастегрен Хенрик
 
56'
Нюман Кристоффер
(Франссон Александер)
2:0
62'
Блумквист Андреас
Смит Эрик
 
63'
 
Селларс Джерелл
Henrik Bellman
63'
 
Мукийби Рональд
Kalpi Ouattara
63'
 
Ahmed Awad
Francis Jno-Baptiste
64'
Халлениус Линус
Леви Джонатан
 
69'
Терн Симон
 
73'
2:1
Тёрготт Блэйр
(Ahmed Awad)
79'
2:2
Ишервуд Томас
(Перри Небию)
82'
Maic Sema
Франссон Александер
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 10 (1) 0.53
2. Лауритсен Расмус 6 0.32
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.26
4. Pontus Almqvist 5 0.26
5. Леви Джонатан 4 0.21
6. Герсон Ларс 3 (2) 0.16
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.11
8. Терн Симон 2 0.11
9. Франссон Александер 1 0.05
10. Кастегрен Хенрик 1 0.05
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.05
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.16
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.16
3. Felix Hoerberg 2 0.11
4. Jordan Attah Kadiri 2 0.11
5. Сандберг Ноа 2 0.11
6. Francis Jno-Baptiste 2 0.11
7. Simon Kron 1 0.05
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.05
9. Амин Реван 1 (1) 0.05
10. Ишервуд Томас 1 0.05
11. Перри Небию 0 0
12. Ahmed Awad 0 0
13. Мукийби Рональд 0 0
14. Marco Weymans 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Халлениус Линус 1 0
7. Тело Кристофер 1 0
8. Вальквист Линус 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лауритсен Расмус 1 0
12. Леви Джонатан 1 0
13. Carl Bjoerk2 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 5 0
2. Сандберг Ноа 3 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Амин Реван 3 0
6. Kalpi Ouattara 3 0
7. Jordan Attah Kadiri 3 0
8. Кейта Али II 2 0
9. Перри Небию 2 0
10. Marco Weymans 2 0
11. Felix Hoerberg 2 0
12. Simon Kron 1 0
13. Менса Самуэль 1 0
14. Мукийби Рональд 1 0
15. Пурвер Алекс 1 0
16. Колкетт Чарли 1 0
17. Ишервуд Томас 1 0
18. Арин Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 12.5% (5) 12.5% (5) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 27.5% (11)
 Эстерсунд 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 19 7 7 5 28 - 26 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 19 2 11 6 21 - 32 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Леви Джонатан бьет в цель!
  • 22'
    Тело Кристофер уходит с поля. Лауритсен Расмус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    2'
    Kalpi Ouattara получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.09 7.20 41.00
1.47 4.85 7.00
1.33 5.54 8.56
3.12 1.62 9.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 5.25 1.35 4.50 1.19 3.55 1.27 2.14 1.71 1.86 1.94 1.92 1.82 1.38 2.90 1.15 5.00 1.12 5.60 1.02 11.00 1.03 10.50
5.15 1.11 4.35 1.19 2.64 1.46 2.04 1.78 1.73 2.31 1.36 3.12 1.28 3.54 1.10 5.80 1.08 6.25 1.01 10.50
13.36 1.02 12.40 1.03 5.05 1.16 4.16 1.22 2.49 1.52 1.97 1.81 1.61 2.28 1.33 3.25 1.24 3.94 1.10 6.63 1.09 7.01 1.03 12.12 1.02 12.56
5.45 1.16 2.92 1.42 2.61 1.51 3.22 1.36 2.68 1.49 2.12 1.76 1.69 2.22 1.49 2.67 1.53 2.64 1.75 2.14 1.47 2.76 1.19 4.80 1.11 6.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.57 2.31 2.65 1.44 1.05 8.50 1.27 3.55 1.04 9.00
4.05 1.24 2.77 1.44 1.68 2.19 1.30 3.52 1.20 4.60
3.59 1.28 2.49 1.52 1.63 2.24 1.24 3.94 1.17 4.87 1.04 10.16 1.03 11.22
2.30 1.65 1.90 1.97 1.46 2.78 1.31 3.54 1.36 3.21 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.59 2.28 1.36 3.00
5.60 1.14 3.95 1.25 2.12 1.72 1.58 2.38 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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