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  3. Швеция
Юргорден
3:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
7' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
9' Желтая карточка
Ali Youssef
1:0
20' Гол
Хольмберг Карл
1:1
33' Гол
Patrik Waalemark
2:1
45' Гол
Хольмберг Карл
3:1
47' Гол
Йоханссон Эрик
57' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
78' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90'+5
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
8
Уокер
Кевин
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
19
Daleho
Irandust
20
Ali
Youssef
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Юргорден
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Ход матча

7'
Ульвестад Фредрик
 
9'
 
Ali Youssef
17'
 
Туоминен Яссе
Ali Youssef
20'
Хольмберг Карл
(Радетинац Харис)
1:0
30'
 
Jonathan Rasheed
Абрахамссон Петер
33'
1:1
Patrik Waalemark
(Godswill Ekpolo)
45'
Хольмберг Карл
(Аугустинссон Йонатан)
2:1
47'
Йоханссон Эрик
(Ларссон Якоб)
3:1
57'
Йоханссон Эрик
 
70'
Банда Эммануэль
Уокер Кевин
 
70'
Куйович Эмир
Хольмберг Карл
 
78'
Карлстрём Йеспер
 
79'
 
Люндберг Виктор
Daleho Irandust
79'
 
Нильссон Хокан
Содерлунд Александер
79'
 
Марич Аднан
Patrik Waalemark
86'
Кёкк Эллиот
Ринг Джонатан
 
90'
Melker Jonsson
Радетинац Харис
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.16
2. Хольмберг Карл 4 0.13
3. Aslak Fonn Witry 2 0.06
4. Йоханссон Эрик 2 0.06
5. Куйович Эмир 1 0.03
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.03
7. Уокер Кевин 1 0.03
8. Oscar Pettersson 1 0.03
9. Радетинац Харис 0 0
10. Ларссон Якоб 0 0
11. Кёкк Эллиот 0 0
12. Беркрот Никлас 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 4 (1) 0.13
2. Содерлунд Александер 3 0.09
3. Leo Bengtsson 3 0.09
4. Patrik Waalemark 2 0.06
5. Берггрен Густав 2 0.06
6. Ясин Ахмед 1 0.03
7. Ali Youssef 1 0.03
8. Фрайберг Эрик 1 0.03
9. Тойвио Йоона 1 0.03
10. Жута Леонард 1 0.03
11. Нильссон Хокан 1 0.03
12. Adam Andersson II 1 0.03
13. Линдгрен Расмус 0 0
14. Марич Аднан 0 0
15. Godswill Ekpolo 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Йоханссон Эрик 4 0
2. Карлстрём Йеспер 4 0
3. Ульвестад Фредрик 3 0
4. Ларссон Якоб 2 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 2 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Люндберг Виктор 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
12. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 31.25% (5) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 0 18.75% (3)
 Хеккен 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг
Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг
Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Юргорден 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Хаммарбю 11 4 3 4 12 - 14 15
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 11 2 4 5 8 - 14 10
15. Хельсинборг 11 1 6 4 8 - 15 9
16. Кальмар 11 2 2 7 14 - 19 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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