Юргорден
3:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Хеккен
7' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
9' Желтая карточкаAli Youssef
1:0
20' ГолХольмберг Карл
1:1
33' ГолPatrik Waalemark
2:1
45' ГолХольмберг Карл
3:1
47' ГолЙоханссон Эрик
57' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
78' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
12
Бротвейт
Пер
24
Жута
Леонард
20
Ali
Youssef
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ali YoussefПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Марич Аднан
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
9'
20'
33'
45'
47'
3:1
57'
78'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|5 (3)
|0.16
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.13
|3.
|Aslak Fonn Witry
|2
|0.06
|4.
|Йоханссон Эрик
|2
|0.06
|5.
|Куйович Эмир
|1
|0.03
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0.03
|7.
|Уокер Кевин
|1
|0.03
|8.
|Oscar Pettersson
|1
|0.03
|9.
|Радетинац Харис
|0
|0
|10.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|11.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.13
|2.
|Содерлунд Александер
|3
|0.09
|3.
|Leo Bengtsson
|3
|0.09
|4.
|Patrik Waalemark
|2
|0.06
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|6.
|Ясин Ахмед
|1
|0.03
|7.
|Ali Youssef
|1
|0.03
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.03
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|10.
|Жута Леонард
|1
|0.03
|11.
|Нильссон Хокан
|1
|0.03
|12.
|Adam Andersson II
|1
|0.03
|13.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|14.
|Марич Аднан
|0
|0
|15.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоханссон Эрик
|4
|0
|2.
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|2
|0
|5.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|2
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|4.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|7.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|10.
|Марич Аднан
|1
|0
|11.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|12.
|Ali Youssef
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|0
|18.75% (3)
|Хеккен
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг
Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг
Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Хаммарбю
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Фалькенберг
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Эстерсунд
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|15.
|Хельсинборг
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Кальмар
|11
|2
|2
|7
|14 - 19
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0