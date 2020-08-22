Сириус
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Студентернас
Хаммарбю
34' Желтая карточкаHjalmar Ekdal
0:1
39' ГолПаулиньо II
17
Adam
Staahl
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
34'
39'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|8 (1)
|0.47
|2.
|Yukiya Sugita
|6
|0.35
|3.
|Саид Мохаммед
|4 (4)
|0.24
|4.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.24
|5.
|Axel Bjoernstroem
|3
|0.18
|6.
|Андерссон Элиас
|3
|0.18
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|4
|0.24
|2.
|Имад Халили
|3
|0.18
|3.
|Паулиньо II
|3
|0.18
|4.
|Танкович Муамер
|3
|0.18
|5.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.12
|6.
|Халили Абдул
|2
|0.12
|7.
|Aron Johannsson1
|2 (1)
|0.12
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.06
|9.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.06
|10.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|11.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|12.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|2.
|Бьоркстрём Тим
|4
|0
|3.
|Adam Hellborg
|3
|0
|4.
|Сисей Кебба
|2
|0
|5.
|Ярль Даниель
|2
|0
|6.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|7.
|Karl Larsson
|2
|0
|8.
|Юнссон Лукас
|2
|0
|9.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|10.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|11.
|Hjalmar Ekdal
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|6
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|0
|3.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|4.
|Халили Абдул
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|3
|0
|6.
|Aimar Sher
|3
|0
|7.
|Имад Халили
|2
|0
|8.
|Фельман Давид
|2
|0
|9.
|Паулиньо II
|2
|0
|10.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|11.
|Richard Magyar
|0
|1
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|David Ousted
|1
|0
|14.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|15.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|16.
|Сандберг Симон
|1
|0
|17.
|Gustav Ludwigson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|Хаммарбю
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус
Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Сириус: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|0:1
|17
|9
|2
|6
|25 - 16
|29
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|6.
|Хаммарбю
|1:0
|17
|7
|6
|4
|21 - 20
|27
|7.
|Сириус
|0:1
|17
|6
|7
|4
|29 - 27
|25
|8.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|9.
|Эстерсунд
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|10.
|Гётеборг
|1:0
|17
|3
|9
|5
|19 - 25
|18
|11.
|Варберг БоИС
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|12.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|16.
|Хельсинборг
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0