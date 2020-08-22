  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Сириус
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Хаммарбю
0'
34' Желтая карточка
Hjalmar Ekdal
0:1
39' Гол
Паулиньо II
51'
1
Юнссон
Лукас
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
5
Ярль
Даниель
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
10
Андерссон
Элиас
99
Nahom
Girmai
Netabay
17
Adam
Staahl
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
1
David
Ousted
26
Kalle
Bjoerklund
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
11
Родич
Владимир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
17
Халили
Абдул
14
Tim
Soederstroem
16
Gustav
Ludwigson
9
Паулиньо
II
Сириус
4-3-3
Хаммарбю
3-5-2

Ход матча

34'
Hjalmar Ekdal
 
39'
0:1
Паулиньо II
(Gustav Ludwigson)
46'
Adam Hellborg
Hjalmar Ekdal
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 8 (1) 0.47
2. Yukiya Sugita 6 0.35
3. Саид Мохаммед 4 (4) 0.24
4. Nahom Girmai Netabay 4 0.24
5. Axel Bjoernstroem 3 0.18
6. Андерссон Элиас 3 0.18
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.24
2. Имад Халили 3 0.18
3. Паулиньо II 3 0.18
4. Танкович Муамер 3 0.18
5. Качаниклич Алекс 2 0.12
6. Халили Абдул 2 0.12
7. Aron Johannsson1 2 (1) 0.12
8. Фенгер Мадс 1 0.06
9. Kalle Bjoerklund 1 0.06
10. Боянич Дарьян 0 0
11. Андерсен Йеппе 0 0
12. Родич Владимир 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Бьоркстрём Тим 4 0
3. Adam Hellborg 3 0
4. Сисей Кебба 2 0
5. Ярль Даниель 2 0
6. Stefano Holmquist 2 0
7. Karl Larsson 2 0
8. Юнссон Лукас 2 0
9. Nahom Girmai Netabay 2 0
10. Саид Мохаммед 1 0
11. Hjalmar Ekdal 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 6 0
2. Видгрен Деннис 4 0
3. Фенгер Мадс 3 0
4. Халили Абдул 3 0
5. Tim Soederstroem 3 0
6. Aimar Sher 3 0
7. Имад Халили 2 0
8. Фельман Давид 2 0
9. Паулиньо II 2 0
10. Kalle Bjoerklund 2 0
11. Richard Magyar 0 1
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. David Ousted 1 0
14. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
15. Качаниклич Алекс 1 0
16. Сандберг Симон 1 0
17. Gustav Ludwigson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2)
 Хаммарбю 10% (2) 5% (1) 30% (6) 10% (2) 30% (6) 15% (3)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус
Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Хаммарбю 0:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Сириус 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 3:1 Сириус Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 0:1 17 9 2 6 25 - 16 29
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
6. Хаммарбю 1:0 17 7 6 4 21 - 20 27
7. Сириус 0:1 17 6 7 4 29 - 27 25
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 16 4 6 6 14 - 18 18
10. Гётеборг 1:0 17 3 9 5 19 - 25 18
11. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
12. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
16. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • 46'
    Hjalmar Ekdal уходит с поля. Adam Hellborg выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Hjalmar Ekdal получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
3.30
4.90
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 0:1 Хаммарбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
2.85 3.10 2.30
3.30 3.50 2.15
12.00 4.90 1.28

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный