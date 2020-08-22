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  3. Швеция
Сириус
3:1
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
34' Желтая карточка
Hjalmar Ekdal
0:1
39' Гол
Паулиньо II
78' Желтая карточка
Gustav Ludwigson
84' Красная карточка
Видгрен Деннис
1:1
84' Пенальти
Саид Мохаммед
2:1
89' Пенальти
Stefano Holmquist
89' Желтая карточка
Tim Soederstroem
3:1
90' Гол
Андерссон Элиас
90'+5
1
Юнссон
Лукас
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
5
Ярль
Даниель
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
10
Андерссон
Элиас
99
Nahom
Girmai
Netabay
17
Adam
Staahl
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
1
David
Ousted
26
Kalle
Bjoerklund
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
11
Родич
Владимир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
17
Халили
Абдул
14
Tim
Soederstroem
16
Gustav
Ludwigson
9
Паулиньо
II
Сириус
4-3-3
Хаммарбю
3-5-2

Ход матча

34'
Hjalmar Ekdal
 
39'
0:1
Паулиньо II
(Gustav Ludwigson)
46'
Adam Hellborg
Hjalmar Ekdal
 
46'
 
Видгрен Деннис
Kalle Bjoerklund
65'
 
Aron Johannsson1
Родич Владимир
70'
Karl Larsson
Adam Staahl
 
70'
Шабани Лаорент
Nahom Girmai Netabay
 
75'
 
Танкович Муамер
Паулиньо II
78'
 
Gustav Ludwigson
84'
 
Видгрен Деннис
84'
Саид Мохаммед
1:1
86'
 
Имад Халили
Gustav Ludwigson
89'
Stefano Holmquist
2:1
89'
 
Tim Soederstroem
90'
Тор Никлас
Yukiya Sugita
 
90'
Андерссон Элиас
3:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 9 (2) 0.53
2. Yukiya Sugita 6 0.35
3. Саид Мохаммед 5 (5) 0.29
4. Nahom Girmai Netabay 4 0.24
5. Axel Bjoernstroem 3 0.18
6. Андерссон Элиас 3 0.18
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.24
2. Имад Халили 3 0.18
3. Паулиньо II 3 0.18
4. Танкович Муамер 3 0.18
5. Качаниклич Алекс 2 0.12
6. Халили Абдул 2 0.12
7. Aron Johannsson1 2 (1) 0.12
8. Фенгер Мадс 1 0.06
9. Kalle Bjoerklund 1 0.06
10. Боянич Дарьян 0 0
11. Андерсен Йеппе 0 0
12. Родич Владимир 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Бьоркстрём Тим 4 0
3. Adam Hellborg 3 0
4. Сисей Кебба 2 0
5. Ярль Даниель 2 0
6. Stefano Holmquist 2 0
7. Karl Larsson 2 0
8. Юнссон Лукас 2 0
9. Nahom Girmai Netabay 2 0
10. Саид Мохаммед 1 0
11. Hjalmar Ekdal 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 6 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Tim Soederstroem 4 0
4. Фенгер Мадс 3 0
5. Халили Абдул 3 0
6. Aimar Sher 3 0
7. Имад Халили 2 0
8. Фельман Давид 2 0
9. Паулиньо II 2 0
10. Gustav Ludwigson 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Richard Magyar 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. David Ousted 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 13.33% (4) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4)
 Хаммарбю 9.52% (2) 4.76% (1) 33.33% (7) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус
Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Хаммарбю 0:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Сириус 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 3:1 Сириус Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 16 4 6 6 14 - 18 18
10. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
16. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Hjalmar Ekdal получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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2.55 1.47
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