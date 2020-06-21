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Фалькенберг
0:0
Перерыв

Стадион:
Кальмар
0'
29' Желтая карточка
Эльм Виктор
31' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
41' Желтая карточка
Ван Лой Сандер
Фалькенберг
4-4-2
Кальмар
3-4-3

Ход матча

29'
 
Эльм Виктор
31'
 
Ромариньо Перейра
41'
Ван Лой Сандер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
2. Tobias Karlsson1 1 0.05
3. Кристоффер Карлссон 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nils Froeling 2 0.09
2. Ромариньо Перейра 1 0.04
3. Ринг Себастьян 1 0.04
4. Isak Magnusson 1 0.04
5. Алити Фидан 0 0
6. Юханссон Петр 0 0
7. Ингельссон Сванте 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Бьёркенгрен Йон 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Эльм Виктор 2 0
2. Ромариньо Перейра 1 0
3. Henrik Loefkvist 1 0
4. York Rafael 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 100% (2) 0 0 0 0
 Кальмар 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар
Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Кальмар 2:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Кальмар 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Мальмё 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Фалькенберг 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Хаммарбю 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальмар 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
7. Варберг БоИС 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
10. АИК 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эребру 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Юргорден 0:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эстерсунд 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ван Лой Сандер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Эльм Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фалькенберг 0:0 Кальмар онлайн

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