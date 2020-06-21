Фалькенберг
0:0
Перерыв
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Кальмар
29' Желтая карточкаЭльм Виктор
31' Желтая карточкаРомариньо Перейра
41' Желтая карточкаВан Лой Сандер
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
23 Lorik Ademi
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
29'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|2.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.05
|3.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nils Froeling
|2
|0.09
|2.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
|3.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|4.
|Isak Magnusson
|1
|0.04
|5.
|Алити Фидан
|0
|0
|6.
|Юханссон Петр
|0
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эльм Виктор
|2
|0
|2.
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|3.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|4.
|York Rafael
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|Кальмар
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар
Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Мальмё
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Фалькенберг
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Хаммарбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Эльфсборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|7.
|Варберг БоИС
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|АИК
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эребру
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Юргорден
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Хельсинборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Аутентификация