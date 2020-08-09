Мьельбю
3:1
Конец матча
Стадион: Страндваллен
АИК
1:0
10' ГолОгбу Мозес
35' Желтая карточкаRobin Tihi
1:1
39' ПенальтиEnock Kofi Adu1
42' Желтая карточкаКарлссон Пер II
2:1
43' ПенальтиОгбу Мозес
58' Желтая карточкаДжазе Моханад
3:1
76' ГолTaylor Silverholt
90
Огбу
Мозес
10
Mamudu
Moro
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
-
10 Mamudu MoroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
-
29 Eric Kahl
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
10'
1:0
35'
39'
1:1
42'
43'
2:1
58'
76'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|6 (1)
|0.43
|2.
|Mamudu Moro
|3
|0.21
|3.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.21
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.14
|5.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.07
|6.
|Besard Sabovic
|1
|0.07
|7.
|Taylor Silverholt
|1
|0.07
|8.
|Джазе Моханад
|0
|0
|9.
|Max Watson
|0
|0
|10.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|4
|0.29
|2.
|Paulos Abraham
|2
|0.14
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.14
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.14
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.07
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.07
|7.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.07
|8.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|9.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|10.
|Сильва Стефан
|0
|0
|11.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|4
|0
|2.
|Joel Nilsson
|4
|0
|3.
|Огбу Мозес
|3
|0
|4.
|David Loefquist
|3
|0
|5.
|David Batanero
|2
|0
|6.
|Джазе Моханад
|2
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|2
|0
|8.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|10.
|Юханссон Марко
|1
|0
|11.
|Besard Sabovic
|1
|0
|12.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|13.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|3.
|Eric Kahl
|3
|0
|4.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|5.
|Бауи Набиль
|2
|0
|6.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|7.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|8.
|Robin Tihi
|2
|0
|9.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|10.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|11.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|12.
|Мишель Феликс
|1
|0
|13.
|Карлссон Пер II
|1
|0
|14.
|Enock Kofi Adu1
|1
|0
|15.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|16.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|АИК
|10% (1)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг
Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Эльфсборг
|14
|7
|6
|1
|23 - 18
|27
|3.
|Норрчёпинг
|13
|7
|4
|2
|29 - 17
|25
|4.
|Юргорден
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|5.
|Хеккен
|14
|5
|6
|3
|24 - 15
|21
|6.
|Хаммарбю
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|7.
|Мьельбю
|3:1
|14
|5
|4
|5
|17 - 21
|19
|8.
|Сириус
|13
|4
|6
|3
|21 - 21
|18
|9.
|Эребру
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|10.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Гётеборг
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|12.
|АИК
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|13.
|Кальмар
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|14.
|Фалькенберг
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|15.
|Эстерсунд
|14
|2
|6
|6
|11 - 18
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0