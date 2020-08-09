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Мьельбю
3:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
1:0
10' Гол
Огбу Мозес
35' Желтая карточка
Robin Tihi
1:1
39' Пенальти
Enock Kofi Adu1
42' Желтая карточка
Карлссон Пер II
2:1
43' Пенальти
Огбу Мозес
58' Желтая карточка
Джазе Моханад
3:1
76' Гол
Taylor Silverholt
90'+6
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
17
Jonathan
Tamimi
22
Jesper
Gustavsson
7
Viktor
Gustafson
5
Джазе
Моханад
12
David
Loefquist
90
Огбу
Мозес
10
Mamudu
Moro
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
18
Хуссейн
Билаль
8
Enock
Kofi
Adu1
12
Мишель
Феликс
20
Линдквист
Расмус
24
Рашиди
Херади
36
Гойтом
Хенок
11
Сильва
Стефан
Мьельбю
3-4-3
АИК
3-4-3

Ход матча

10'
Огбу Мозес
(Джазе Моханад)
1:0
35'
 
Robin Tihi
39'
1:1
Enock Kofi Adu1
42'
 
Карлссон Пер II
43'
Огбу Мозес
2:1
58'
Джазе Моханад
 
62'
 
Офори Эбенезер
Enock Kofi Adu1
62'
 
Eric Kahl
Линдквист Расмус
62'
 
Бауи Набиль
Сильва Стефан
66'
 
Лундстрём Роберт
Robin Tihi
71'
Taylor Silverholt
Mamudu Moro
 
76'
Taylor Silverholt
(Max Watson)
3:1
79'
 
Tom Strannegaard
Мишель Феликс
82'
David Batanero
Viktor Gustafson
 
85'
Adam Petersson
David Loefquist
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 6 (1) 0.43
2. Mamudu Moro 3 0.21
3. David Loefquist 3 (1) 0.21
4. Jacob Bergstroem 2 0.14
5. Jesper Gustavsson 1 0.07
6. Besard Sabovic 1 0.07
7. Taylor Silverholt 1 0.07
8. Джазе Моханад 0 0
9. Max Watson 0 0
10. Eric Bjoerkander 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Joel Nilsson 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.29
2. Paulos Abraham 2 0.14
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.14
4. Хуссейн Билаль 2 0.14
5. Асани Ясир 1 0.07
6. Robin Tihi 1 0.07
7. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.07
8. Сигторссон Колбейнн 0 0
9. Хаугор Якоб 0 0
10. Сильва Стефан 0 0
11. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. Joel Nilsson 4 0
3. Огбу Мозес 3 0
4. David Loefquist 3 0
5. David Batanero 2 0
6. Джазе Моханад 2 0
7. Jesper Loefgren 2 0
8. Jacob Bergstroem 2 0
9. Eric Bjoerkander 1 0
10. Юханссон Марко 1 0
11. Besard Sabovic 1 0
12. Viktor Gustafson 1 0
13. Adam Petersson 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Eric Kahl 3 0
4. Ларссон Себастьян 2 0
5. Бауи Набиль 2 0
6. Гранли Даниэль 2 0
7. Офори Эбенезер 2 0
8. Robin Tihi 2 0
9. Гойтом Хенок 1 0
10. Стаматопулос Кенни 1 0
11. Линдквист Расмус 1 0
12. Мишель Феликс 1 0
13. Карлссон Пер II 1 0
14. Enock Kofi Adu1 1 0
15. Tom Strannegaard 1 0
16. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2)
 АИК 10% (1) 0 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг
Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК
Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Мьельбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Эльфсборг 14 7 6 1 23 - 18 27
3. Норрчёпинг 13 7 4 2 29 - 17 25
4. Юргорден 14 7 2 5 20 - 14 23
5. Хеккен 14 5 6 3 24 - 15 21
6. Хаммарбю 14 5 5 4 16 - 17 20
7. Мьельбю 3:1 14 5 4 5 17 - 21 19
8. Сириус 13 4 6 3 21 - 21 18
9. Эребру 14 4 5 5 14 - 16 17
10. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
11. Гётеборг 14 2 8 4 16 - 21 14
12. АИК 1:3 14 3 4 7 13 - 22 13
13. Кальмар 14 3 3 8 16 - 22 12
14. Фалькенберг 14 2 6 6 15 - 21 12
15. Эстерсунд 14 2 6 6 11 - 18 12
16. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Огбу Мозес из команды Мьельбю забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Карлссон Пер II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Энок Кофи Аду из команды АИК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Robin Tihi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Огбу Мозес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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