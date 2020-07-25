  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эстер
1:0
Второй тайм: 49'
Сундсвалль
0'
1:0
5' Гол
Carl Johansson III
49'
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
24
Перссон
Юхан
88
Ахмед
Аммар
2
Mattias
Pavic
7
Carl
Johansson
III
10
Petar
Petrovic
11
Simon
Alexandersson
29
Андерссон
Андреас
16
Андерссон
Йохан
II
20
Niklas
Dahlstroem
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
7
Берг
Оливер
14
Paya
Pichkah
11
Эрикссон
Тобиас
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
Эстер
4-2-3-1
Сундсвалль
5-3-1-1

Ход матча

5'
Carl Johansson III
1:0
46'
Рочестер Соренсен Марк
Stefan Karlsson
 

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 2 0.06
2. Carl Johansson III 2 0.06
3. Petar Petrovic 2 (1) 0.06
4. Перссон Юхан 1 0.03
5. Fredrik Lundgren II 1 0.03
6. Mattias Pavic 0 0
7. Filip Oernblom 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 8 0.26
2. Блумберг Юхан 2 0.06
3. Берг Оливер 1 0.03
4. Albin Palmloev 1 0.03
5. Олссон Деннис 0 0
6. Juanjo Ciercoles 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 4 0
2. Перссон Юхан 3 0
3. Jonathan Drott 1 0
4. Карлссон Монц 1 0
5. Simon Alexandersson 1 0
6. Fredrik Lundgren II 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Мюрестам Давид 2 0
3. Эрикссон Тобиас 1 0
4. Блумберг Юхан 1 0
5. Pontus Silfver 1 0
6. Блумквист Александр 1 0
7. Anton Eriksson 1 0
8. Johan Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)
 Сундсвалль 0 16.67% (2) 33.33% (4) 41.67% (5) 8.33% (1) 0

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер
Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль

Последние игры между собой

Эстер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Сундсвалль 5:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:2 Эстер Кубок Швеции Сундсвалль 2:1 Эстер Суперэттан
Эстер 2:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 5:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Сундсвалль Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 8 5 2 1 12 - 6 17
2. Хальмстад 7 5 1 1 12 - 2 16
3. Сундсвалль 0:1 8 4 3 1 12 - 6 15
4. Эстер 1:0 8 4 3 1 8 - 5 15
5. Браге 7 4 1 2 11 - 10 13
6. Норрбю 2:1 8 3 3 2 10 - 9 12
7. Акрополис 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Йёнчёпинг 7 3 0 4 10 - 11 9
9. Умео 8 2 3 3 9 - 9 9
10. Вестерос СК 1:2 8 2 3 3 9 - 12 9
11. Треллеборг 7 2 2 3 6 - 7 8
12. ГАИС 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Далкурд 7 1 4 2 11 - 8 7
14. Эргрюте ФФ 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Сирианска Эскильстуна 8 2 0 6 9 - 17 6
16. Юнгшиле 8 1 2 5 12 - 17 5
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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