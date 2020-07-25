Эстер
1:0
Второй тайм: 49'
Сундсвалль
1:0
5' ГолCarl Johansson III
25
Damir
Mehic
24
Перссон
Юхан
88
Ахмед
Аммар
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Paya PichkahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
9 Marc Mas
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Джеймс
|2
|0.06
|2.
|Carl Johansson III
|2
|0.06
|3.
|Petar Petrovic
|2 (1)
|0.06
|4.
|Перссон Юхан
|1
|0.03
|5.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0.03
|6.
|Mattias Pavic
|0
|0
|7.
|Filip Oernblom
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|8
|0.26
|2.
|Блумберг Юхан
|2
|0.06
|3.
|Берг Оливер
|1
|0.03
|4.
|Albin Palmloev
|1
|0.03
|5.
|Олссон Деннис
|0
|0
|6.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|4
|0
|2.
|Перссон Юхан
|3
|0
|3.
|Jonathan Drott
|1
|0
|4.
|Карлссон Монц
|1
|0
|5.
|Simon Alexandersson
|1
|0
|6.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|2.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|3.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|4.
|Блумберг Юхан
|1
|0
|5.
|Pontus Silfver
|1
|0
|6.
|Блумквист Александр
|1
|0
|7.
|Anton Eriksson
|1
|0
|8.
|Johan Bengtsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|Сундсвалль
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: + = -Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер
Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|Хальмстад
|7
|5
|1
|1
|12 - 2
|16
|3.
|Сундсвалль
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|4.
|Эстер
|1:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|Браге
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|6.
|Норрбю
|2:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|7.
|Акрополис
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Йёнчёпинг
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Умео
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|10.
|Вестерос СК
|1:2
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Треллеборг
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|12.
|ГАИС
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Далкурд
|7
|1
|4
|2
|11 - 8
|7
|14.
|Эргрюте ФФ
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|16.
|Юнгшиле
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0