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  3. Швеция
Эстер
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
5' Гол
Carl Johansson III
80' Красная карточка
Alexander Henningsson
1:1
81' Гол
Блумберг Юхан
90'+4
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
24
Перссон
Юхан
88
Ахмед
Аммар
2
Mattias
Pavic
7
Carl
Johansson
III
10
Petar
Petrovic
11
Simon
Alexandersson
29
Андерссон
Андреас
16
Андерссон
Йохан
II
20
Niklas
Dahlstroem
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
7
Берг
Оливер
14
Paya
Pichkah
11
Эрикссон
Тобиас
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
Эстер
4-2-3-1
Сундсвалль
5-3-1-1

Ход матча

5'
Carl Johansson III
1:0
46'
Рочестер Соренсен Марк
Stefan Karlsson
 
65'
Alexander Henningsson
Simon Alexandersson
 
68'
 
Albin Palmloev
Эрикссон Тобиас
77'
Jonathan Drott
Carl Johansson III
 
77'
 
Johan Bengtsson
Андерссон Йохан II
80'
Alexander Henningsson
 
81'
1:1
Блумберг Юхан
84'
Нордстрём Билли
Petar Petrovic
 
84'
Mattis Adolfsson
Ахмед Аммар
 

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 2 0.06
2. Carl Johansson III 2 0.06
3. Petar Petrovic 2 (1) 0.06
4. Перссон Юхан 1 0.03
5. Fredrik Lundgren II 1 0.03
6. Mattias Pavic 0 0
7. Filip Oernblom 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 8 0.26
2. Блумберг Юхан 3 0.1
3. Берг Оливер 1 0.03
4. Albin Palmloev 1 0.03
5. Олссон Деннис 0 0
6. Juanjo Ciercoles 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 4 0
2. Перссон Юхан 3 0
3. Alexander Henningsson 0 1
4. Jonathan Drott 1 0
5. Карлссон Монц 1 0
6. Simon Alexandersson 1 0
7. Fredrik Lundgren II 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Мюрестам Давид 2 0
3. Эрикссон Тобиас 1 0
4. Блумберг Юхан 1 0
5. Pontus Silfver 1 0
6. Блумквист Александр 1 0
7. Anton Eriksson 1 0
8. Johan Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 37.5% (3) 0 25% (2) 0 0 37.5% (3)
 Сундсвалль 0 15.38% (2) 30.77% (4) 38.46% (5) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер
Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль

Последние игры между собой

Эстер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Сундсвалль 5:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:2 Эстер Кубок Швеции Сундсвалль 2:1 Эстер Суперэттан
Эстер 2:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 5:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Сундсвалль Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 8 5 2 1 12 - 2 17
2. Дегерфорс 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Сундсвалль 8 4 4 0 13 - 6 16
4. Браге 0:0 8 4 2 2 11 - 10 14
5. Эстер 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Норрбю 8 3 3 2 10 - 9 12
7. Треллеборг 2:1 8 3 2 3 8 - 8 11
8. Акрополис 0:0 8 2 5 1 9 - 7 11
9. Йёнчёпинг 0:0 8 3 1 4 10 - 11 10
10. Умео 8 2 3 3 9 - 9 9
11. Вестерос СК 8 2 3 3 9 - 12 9
12. ГАИС 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Эргрюте ФФ 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Далкурд 1:2 8 1 4 3 12 - 10 7
15. Сирианска Эскильстуна 8 2 0 6 9 - 17 6
16. Юнгшиле 8 1 2 5 12 - 17 5
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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