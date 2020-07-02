Эребру
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Берн Арена
Хеккен
12
Jake
Larsson
29
Лане
Джек
19
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Лане ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
20 Robin BookПолузащитник
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
16 David Seger
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Марич Аднан
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|1
|0.04
|2.
|Бесара Нахир
|1
|0.04
|3.
|Robin Book
|1
|0.04
|4.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|5.
|Kevin Wright
|0
|0
|6.
|David Seger
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|2
|0.08
|2.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|3.
|Содерлунд Александер
|1
|0.04
|4.
|Leo Bengtsson
|1
|0.04
|5.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|6.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|2.
|Сковгор Андреас
|3
|0
|3.
|Бесара Нахир
|1
|0
|4.
|Erik Bjoerndahl
|1
|0
|5.
|Kevin Wright
|1
|0
|6.
|David Seger
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Линдгрен Расмус
|1
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|4.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|5.
|Alexander Faltsetas
|1
|0
|6.
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|7.
|Марич Аднан
|1
|0
|8.
|Берггрен Густав
|1
|0
|9.
|Leo Bengtsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Хеккен
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК
Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру Эребру 2:2 Эльфсборг АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё
Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Мальмё
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|Варберг БоИС
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|АИК
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Фалькенберг
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Хеккен
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|7.
|Эльфсборг
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Юргорден
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|9.
|Кальмар
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|Гётеборг
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Эребру
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Сириус
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хаммарбю
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Мьельбю
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|5
|0
|2
|3
|0 - 8
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0