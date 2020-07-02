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  3. Швеция
Эребру
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Хеккен
0' 26'
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
12
Jake
Larsson
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
29
Лане
Джек
7
Erik
Bjoerndahl
19
Бесара
Нахир
26
Абрахамссон
Петер
28
Adam
Andersson
II
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
6
Alexander
Faltsetas
10
Туоминен
Яссе
17
Берггрен
Густав
19
Daleho
Irandust
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Эребру
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехмети Агон 1 0.04
2. Бесара Нахир 1 0.04
3. Robin Book 1 0.04
4. Гранлунд Альбин 0 0
5. Kevin Wright 0 0
6. David Seger 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 2 0.08
2. Тойвио Йоона 1 0.04
3. Содерлунд Александер 1 0.04
4. Leo Bengtsson 1 0.04
5. Линдгрен Расмус 0 0
6. Марич Аднан 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 3 0
2. Сковгор Андреас 3 0
3. Бесара Нахир 1 0
4. Erik Bjoerndahl 1 0
5. Kevin Wright 1 0
6. David Seger 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Линдгрен Расмус 1 0
3. Фрайберг Эрик 1 0
4. Тойвио Йоона 1 0
5. Alexander Faltsetas 1 0
6. Абрахамссон Петер 1 0
7. Марич Аднан 1 0
8. Берггрен Густав 1 0
9. Leo Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Хеккен 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК
Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру Эребру 2:2 Эльфсборг АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё
Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан
Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Мальмё 5 2 3 0 8 - 5 9
3. Варберг БоИС 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
4. АИК 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Фалькенберг 1:0 5 2 1 2 4 - 6 7
6. Хеккен 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
7. Эльфсборг 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
9. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
10. Гётеборг 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Эребру 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Сириус 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хаммарбю 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Мьельбю 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 0:0 5 0 2 3 0 - 8 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эребру 0:0 Хеккен онлайн

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