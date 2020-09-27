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  3. Швеция
Юргорден
1:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
5' Гол
Вальквист Линус
0:2
57' Гол
Нюман Кристоффер
1:2
79' Гол
Куйович Эмир
81' Желтая карточка
Бинаку Эгзон
85'
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
24
Эдвардс
Кертис
9
Радетинац
Харис
7
Эрикссон
Магнус
11
Ринг
Джонатан
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Франссон
Александер
2
Кастегрен
Хенрик
21
Терн
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
5
Нюман
Кристоффер
Юргорден
4-3-3
Норрчёпинг
4-5-1

Ход матча

5'
0:1
Вальквист Линус
37'
 
Бинаку Эгзон
Вальквист Линус
57'
0:2
Нюман Кристоффер
(Франссон Александер)
58'
Хольмберг Карл
Эдвардс Кертис
 
58'
Чилуфя Эдвард
Ринг Джонатан
 
73'
Куйович Эмир
Эрикссон Магнус
 
73'
Беркрот Никлас
Радетинац Харис
 
76'
 
Pontus Almqvist
Нюман Кристоффер
79'
Куйович Эмир
1:2
81'
 
Бинаку Эгзон

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.29
2. Куйович Эмир 4 0.19
3. Хольмберг Карл 4 0.19
4. Йоханссон Эрик 3 0.14
5. Витри Аслак Фонн 2 0.1
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.1
7. Чилуфя Эдвард 2 0.1
8. Эдвардс Кертис 2 0.1
9. Беркрот Никлас 1 0.05
10. Банда Эммануэль 1 0.05
11. Эрикссон Магнус 1 0.05
12. Уокер Кевин 1 0.05
13. Oscar Pettersson 1 0.05
14. Радетинац Харис 0 0
15. Ринг Джонатан 0 0
16. Ларссон Якоб 0 0
17. Карлстрём Йеспер 0 0
18. Кёкк Эллиот 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 12 (1) 0.55
2. Лауритсен Расмус 6 0.27
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.23
4. Pontus Almqvist 5 0.23
5. Леви Джонатан 4 0.18
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.14
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.14
8. Франссон Александер 2 0.09
9. Терн Симон 2 0.09
10. Вальквист Линус 1 0.05
11. Кастегрен Хенрик 1 0.05
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.05
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 7 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 5 0
4. Ларссон Якоб 5 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Уокер Кевин 2 0
7. Радетинац Харис 1 0
8. Хольмберг Карл 1 0
9. Витри Аслак Фонн 1 0
10. Аугустинссон Йонатан 1 0
11. Oscar Pettersson 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Лауритсен Расмус 2 0
8. Халлениус Линус 1 0
9. Тело Кристофер 1 0
10. Франссон Александер 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Леви Джонатан 1 0
14. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)
 Норрчёпинг 11.63% (5) 13.95% (6) 18.6% (8) 16.28% (7) 11.63% (5) 27.91% (12)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг
Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Норрчёпинг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Норрчёпинг 2:1 22 10 6 6 45 - 32 36
3. Эльфсборг 0:0 22 8 12 2 34 - 28 36
4. Хеккен 21 9 8 4 33 - 22 35
5. Юргорден 1:2 21 9 5 7 31 - 24 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 0:0 22 3 12 7 25 - 34 21
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 22 3 7 12 24 - 38 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Вальквист Линус уходит с поля. Бинаку Эгзон выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вальквист Линус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Норрчёпинг
9.52
4.10
3.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.40 4.10 1.45
50.00 14.00 1.02
2.46 3.36 2.94
2.41 3.45 2.86
9.52 3.68 1.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 9.90 1.02 7.00 1.08 3.15 1.36 2.25 1.60 1.88 1.92 1.67 2.23 1.20 4.20 1.19 4.60 1.02 11.00 1.06 8.70 1.05 9.30
10.75 1.05 9.70 1.06 4.40 1.22 3.32 1.34 2.15 1.78 1.66 2.25 1.47 2.72 1.24 4.15 1.19 4.70 1.07 9.10
9.74 1.05 8.96 1.06 4.13 1.23 3.36 1.32 2.19 1.67 1.73 2.10 1.48 2.64 1.24 4.02 1.18 4.82 1.07 8.30 1.06 8.96 1.02 15.37 1.01 15.79
7.27 1.11 3.31 1.35 2.63 1.52 1.94 1.94 1.88 2.00 1.57 2.50 1.35 3.36 1.59 2.45 1.47 2.81 1.16 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.90 1.38 2.08 1.75 1.70 2.08 1.18 4.90 1.09 6.50
2.95 1.40 2.08 1.75 1.56 2.43 1.20 4.60 1.13 5.85
3.30 1.33 2.23 1.65 1.55 2.44 1.20 4.51 1.14 5.62 1.03 12.31 1.03 13.11
3.27 1.37 2.70 1.51 2.12 1.79 1.68 2.28 1.56 2.52 1.33 3.48 1.10 7.68 1.49 2.73 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.36 1.86 1.88 1.36 3.10
4.55 1.20 3.20 1.35 1.89 1.88 1.39 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
1.61 2.30
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
3.00 1.40
Где смотреть матч Юргорден 1:2 Норрчёпинг онлайн

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