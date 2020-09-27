Юргорден
1:2
Второй тайм: 85'
Стадион: Теле2 Арена
Норрчёпинг
0:1
5' ГолВальквист Линус
0:2
57' ГолНюман Кристоффер
1:2
79' ГолКуйович Эмир
81' Желтая карточкаБинаку Эгзон
12
Бротвейт
Пер
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
5'
0:1
57'
79'
1:2
81'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.29
|2.
|Куйович Эмир
|4
|0.19
|3.
|Хольмберг Карл
|4
|0.19
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.14
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.1
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.1
|7.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.1
|8.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.1
|9.
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|10.
|Банда Эммануэль
|1
|0.05
|11.
|Эрикссон Магнус
|1
|0.05
|12.
|Уокер Кевин
|1
|0.05
|13.
|Oscar Pettersson
|1
|0.05
|14.
|Радетинац Харис
|0
|0
|15.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|16.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|17.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|18.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|12 (1)
|0.55
|2.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.27
|3.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.23
|4.
|Pontus Almqvist
|5
|0.23
|5.
|Леви Джонатан
|4
|0.18
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.14
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.14
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.09
|9.
|Терн Симон
|2
|0.09
|10.
|Вальквист Линус
|1
|0.05
|11.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|12.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.05
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|7
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|5
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|5
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Уокер Кевин
|2
|0
|7.
|Радетинац Харис
|1
|0
|8.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|9.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|10.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|11.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|5.
|Терн Симон
|2
|0
|6.
|Вальквист Линус
|2
|0
|7.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|8.
|Халлениус Линус
|1
|0
|9.
|Тело Кристофер
|1
|0
|10.
|Франссон Александер
|1
|0
|11.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|12.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|13.
|Леви Джонатан
|1
|0
|14.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Норрчёпинг
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|27.91% (12)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг
Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|42 - 21
|44
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|22
|10
|6
|6
|45 - 32
|36
|3.
|Эльфсборг
|0:0
|22
|8
|12
|2
|34 - 28
|36
|4.
|Хеккен
|21
|9
|8
|4
|33 - 22
|35
|5.
|Юргорден
|1:2
|21
|9
|5
|7
|31 - 24
|32
|6.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|7.
|Хаммарбю
|22
|8
|8
|6
|33 - 32
|32
|8.
|Эстерсунд
|22
|7
|9
|6
|21 - 22
|30
|9.
|Мьельбю
|21
|7
|7
|7
|30 - 32
|28
|10.
|Эребру
|22
|7
|6
|9
|25 - 30
|27
|11.
|Варберг БоИС
|21
|7
|5
|9
|31 - 33
|26
|12.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|13.
|Хельсинборг
|22
|4
|9
|9
|24 - 35
|21
|14.
|Гётеборг
|0:0
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|15.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|16.
|Фалькенберг
|22
|3
|7
|12
|24 - 38
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|9.90
|1.02
|7.00
|1.08
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.25
|1.60
|1.88
|1.92
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.19
|4.60
|1.02
|11.00
|1.06
|8.70
|1.05
|9.30
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.70
|1.06
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.24
|4.15
|1.19
|4.70
|1.07
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|4.13
|1.23
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.48
|2.64
|1.24
|4.02
|1.18
|4.82
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.02
|15.37
|1.01
|15.79
|—
|—
|—
|—
|7.27
|1.11
|3.31
|1.35
|2.63
|1.52
|1.94
|1.94
|1.88
|2.00
|1.57
|2.50
|1.35
|3.36
|1.59
|2.45
|1.47
|2.81
|—
|—
|1.16
|5.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.51
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.03
|12.31
|1.03
|13.11
|3.27
|1.37
|2.70
|1.51
|2.12
|1.79
|1.68
|2.28
|1.56
|2.52
|1.33
|3.48
|1.10
|7.68
|1.49
|2.73
|1.35
|3.33
|—
|—
|—
|—