  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
4:0
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
14' Гол
Ринг Себастьян
2:0
36' Гол
Nils Froeling
40' Желтая карточка
Henrik Loefkvist
53' Желтая карточка
Сисей Йозеф
3:0
75' Гол
Nils Froeling
4:0
88' Гол
Isak Magnusson
90' Желтая карточка
York Rafael
90'+3
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
11
Ингельссон
Сванте
19
Янссон
Исак
3
Ринг
Себастьян
31
Nils
Froeling
10
Сахпекидис
Филип
25
Kalle
Joelsson
19
Сисей
Йозеф
4
Гранквист
Андреас
16
Erik
Figueroa
13
Ольссон
Мартин
7
Рандруп
Андерс
26
Jakob
Voelkerling-Persson
10
Rasmus
Joensson
8
Жигович
Армин
15
Max
Svensson
23
Noel
Mbo
Кальмар
3-5-2
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

14'
Ринг Себастьян
(Юханссон Петр)
1:0
36'
Nils Froeling
(Ромариньо Перейра)
2:0
40'
Henrik Loefkvist
 
46'
 
Эрикссон Адам
Ольссон Мартин
46'
 
Дискеруд Миккел
Рандруп Андерс
53'
 
Сисей Йозеф
54'
 
Casper Widell
Гранквист Андреас
59'
Нури Эмин
Эльм Виктор
 
62'
 
Alexander Timossi Andersson
Jakob Voelkerling-Persson
62'
 
Геро Альхаджи
Noel Mbo
68'
Isak Magnusson
Сахпекидис Филип
 
68'
York Rafael
Янссон Исак
 
75'
Nils Froeling
(Алити Фидан)
3:0
84'
Geir Andre Herrem
Nils Froeling
 
84'
Edvin Crona
Ринг Себастьян
 
88'
Isak Magnusson
(Ингельссон Сванте)
4:0
90'
York Rafael
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nils Froeling 2 0.09
2. Ромариньо Перейра 1 0.04
3. Ринг Себастьян 1 0.04
4. Isak Magnusson 1 0.04
5. Алити Фидан 0 0
6. Юханссон Петр 0 0
7. Ингельссон Сванте 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Эльм Виктор 1 0
2. Henrik Loefkvist 1 0
3. York Rafael 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Сисей Йозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Хельсинборг 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг
Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая
Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскаршамнс АИК 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хельсинборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 0:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Мальмё 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Хаммарбю 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Фалькенберг 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальмар 2 1 0 1 5 - 2 3
7. Варберг БоИС 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Юргорден 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
11. АИК 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Эребру 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эстерсунд 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Henrik Loefkvist получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Nils Froeling бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ринг Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 