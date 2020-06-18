Кальмар
4:0
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Хельсинборг
1:0
14' ГолРинг Себастьян
2:0
36' ГолNils Froeling
40' Желтая карточкаHenrik Loefkvist
53' Желтая карточкаСисей Йозеф
3:0
75' ГолNils Froeling
4:0
88' ГолIsak Magnusson
90' Желтая карточкаYork Rafael
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
19
Сисей
Йозеф
15
Max
Svensson
23
Noel
Mbo
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
-
23 Noel MboНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
14'
1:0
36'
40'
53'
59'
75'
3:0
88'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nils Froeling
|2
|0.09
|2.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
|3.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|4.
|Isak Magnusson
|1
|0.04
|5.
|Алити Фидан
|0
|0
|6.
|Юханссон Петр
|0
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эльм Виктор
|1
|0
|2.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|3.
|York Rafael
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Йозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг
Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая
Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскаршамнс АИК 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Кальмар 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Мальмё
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Хаммарбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Фалькенберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эльфсборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Варберг БоИС
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Юргорден
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|АИК
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Эребру
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Хельсинборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0