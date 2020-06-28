АИК
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Френдс Арена
Мальмё
24' Желтая карточкаОфори Эбенезер
1:0
45' ГолЛарссон Себастьян
31
Хаугор
Якоб
29
Eric
Kahl
27
Далин
Юхан
21
Баширу
Фуад
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
16 Robin Tihi
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
37 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
24'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.04
|2.
|Гойтом Хенок
|1
|0.04
|3.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|4.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|5.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|6.
|Paulos Abraham
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.1
|2.
|Телин Исаак
|1
|0.05
|3.
|Молинс Гильермо
|1
|0.05
|4.
|Рикс Сёрен
|1
|0.05
|5.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|7.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|2.
|Метс Кароль
|1
|0
|3.
|Гранли Даниэль
|1
|0
|4.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|5.
|Robin Tihi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|1
|1
|2.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|3.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|4.
|Левицки Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|Мальмё
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю
Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё Копенгаген 0:1 Мальмё Линкольн 0:5 Мальмё Мальмё 4:3 Динамо Киев Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё Лугано 0:0 Мальмё
Последние игры между собой
АИК: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|АИК
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Эребру
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|5.
|Кальмар
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Мальмё
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Сириус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эльфсборг
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Гётеборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Хаммарбю
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Хеккен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хельсинборг
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|16.
|Эстерсунд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0