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АИК
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Мальмё
0'
24' Желтая карточка
Офори Эбенезер
1:0
45' Гол
Ларссон Себастьян
49'
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
18
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
17
Офори
Эбенезер
29
Eric
Kahl
32
Tom
Strannegaard
9
Сигторссон
Колбейнн
14
Paulos
Abraham
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
6
Левицки
Оскар
8
Траустасон
Арнор
21
Баширу
Фуад
23
Антонссон
Маркус
7
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
АИК
3-4-3
Мальмё
4-3-3

Ход матча

24'
Офори Эбенезер
 
45'
Ларссон Себастьян
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 1 (1) 0.04
2. Гойтом Хенок 1 0.04
3. Асани Ясир 1 0.04
4. Хуссейн Билаль 1 0.04
5. Robin Tihi 1 0.04
6. Paulos Abraham 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристиансен Андерс 2 0.1
2. Телин Исаак 1 0.05
3. Молинс Гильермо 1 0.05
4. Рикс Сёрен 1 0.05
5. Кнудсен Йонас 0 0
6. Ларссон Эрик 0 0
7. Прица Тим 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 2 0
2. Метс Кароль 1 0
3. Гранли Даниэль 1 0
4. Tom Strannegaard 1 0
5. Robin Tihi 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 1 1
2. Ларссон Эрик 2 0
3. Нильсен Лассе 1 0
4. Левицки Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)
 Мальмё 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК
АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю
Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё Копенгаген 0:1 Мальмё Линкольн 0:5 Мальмё Мальмё 4:3 Динамо Киев Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё Лугано 0:0 Мальмё

Последние игры между собой

АИК: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Мальмё 4:1 АИК Кубок Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 4 4 0 0 13 - 4 12
2. АИК 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Эребру 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
4. Юргорден 4 2 0 2 8 - 5 6
5. Кальмар 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Мальмё 0:1 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эльфсборг 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
11. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Хеккен 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хельсинборг 3 0 1 2 0 - 7 1
16. Эстерсунд 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ларссон Себастьян бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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