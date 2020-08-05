Хаммарбю
0:1
Перерыв
Стадион: Теле2 Арена
Фалькенберг
0:1
10' ГолВеде Антон
14' Желтая карточкаНоринг Виктор
37' Желтая карточкаЮза Тибор
44' Желтая карточкаTobias Karlsson1
13
Фенгер
Мадс
31
Aimar
Sher
17
Халили
Абдул
33
Юза
Тибор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Aimar SherПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
10'
14'
37'
44'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|4
|0.31
|2.
|Танкович Муамер
|3
|0.23
|3.
|Паулиньо II
|2
|0.15
|4.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.08
|5.
|Имад Халили
|1
|0.08
|6.
|Халили Абдул
|1
|0.08
|7.
|Фенгер Мадс
|1
|0.08
|8.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|9.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.38
|2.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.15
|3.
|Веде Антон
|2
|0.15
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.08
|5.
|Nsima Peter
|1
|0.08
|6.
|Karl Soederstroem
|1
|0.08
|7.
|Юханссон Карл II
|1
|0.08
|8.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.08
|9.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|10.
|Tobias Englund
|0
|0
|11.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|2.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|3.
|Халили Абдул
|3
|0
|4.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|3
|0
|6.
|Имад Халили
|2
|0
|7.
|Паулиньо II
|2
|0
|8.
|Aimar Sher
|2
|0
|9.
|Richard Magyar
|0
|1
|10.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|11.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|12.
|Сандберг Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|2
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|2
|1
|3.
|Матисен Маркус
|3
|0
|4.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|2
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|7.
|Tobias Karlsson1
|2
|0
|8.
|Johan Brattberg
|0
|1
|9.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|10.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|11.
|Норинг Виктор
|1
|0
|12.
|Nsima Peter
|1
|0
|13.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|14.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|Фалькенберг
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг
Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:1
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Норрчёпинг
|12
|7
|4
|1
|28 - 15
|25
|3.
|Юргорден
|2:0
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|4.
|Эльфсборг
|12
|5
|6
|1
|20 - 17
|21
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|7.
|Варберг БоИС
|0:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Фалькенберг
|1:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|11.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|12.
|АИК
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|13.
|Гётеборг
|12
|2
|6
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Эстерсунд
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Хельсинборг
|1:2
|13
|1
|7
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Кальмар
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0