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  3. Швеция
Хаммарбю
0:1
Перерыв

Стадион:
Фалькенберг
0'
0:1
10' Гол
Веде Антон
14' Желтая карточка
Норинг Виктор
37' Желтая карточка
Юза Тибор
44' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
14
Tim
Soederstroem
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
31
Aimar
Sher
7
Имад
Халили
17
Халили
Абдул
16
Gustav
Ludwigson
16
Норинг
Виктор
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
33
Юза
Тибор
22
Бьёркенгрен
Йон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
Хаммарбю
4-2-3-1
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Веде Антон
(Кристоффер Карлссон)
14'
 
Норинг Виктор
37'
 
Юза Тибор
44'
 
Tobias Karlsson1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.31
2. Танкович Муамер 3 0.23
3. Паулиньо II 2 0.15
4. Качаниклич Алекс 1 0.08
5. Имад Халили 1 0.08
6. Халили Абдул 1 0.08
7. Фенгер Мадс 1 0.08
8. Андерсен Йеппе 0 0
9. Боянич Дарьян 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.38
2. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.15
3. Веде Антон 2 0.15
4. Бьёркенгрен Йон 1 0.08
5. Nsima Peter 1 0.08
6. Karl Soederstroem 1 0.08
7. Юханссон Карл II 1 0.08
8. Tobias Karlsson1 1 0.08
9. Чибуйке Джон 0 0
10. Tobias Englund 0 0
11. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 4 0
2. Фенгер Мадс 3 0
3. Халили Абдул 3 0
4. Видгрен Деннис 3 0
5. Tim Soederstroem 3 0
6. Имад Халили 2 0
7. Паулиньо II 2 0
8. Aimar Sher 2 0
9. Richard Magyar 0 1
10. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
11. Качаниклич Алекс 1 0
12. Сандберг Симон 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 2 1
2. Юханссон Карл II 2 1
3. Матисен Маркус 3 0
4. Эрикссон Якоб 2 0
5. Ван Лой Сандер 2 0
6. Бьёркенгрен Йон 2 0
7. Tobias Karlsson1 2 0
8. Johan Brattberg 0 1
9. Кристоффер Карлссон 1 0
10. Чибуйке Джон 1 0
11. Норинг Виктор 1 0
12. Nsima Peter 1 0
13. Karl Soederstroem 1 0
14. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 8.33% (1) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 41.67% (5) 0
 Фалькенберг 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 0 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг
Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:1 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Юргорден 2:0 13 7 2 4 19 - 11 23
4. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Варберг БоИС 0:2 13 4 4 5 17 - 17 16
8. Хаммарбю 0:1 13 4 4 5 13 - 16 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Фалькенберг 1:0 13 3 5 5 15 - 19 14
11. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
12. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
13. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 1:2 13 1 7 5 10 - 18 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Tobias Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Юза Тибор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Норинг Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хаммарбю 0:1 Фалькенберг онлайн

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