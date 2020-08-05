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  3. Швеция
Хаммарбю
1:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
0:1
10' Гол
Веде Антон
14' Желтая карточка
Норинг Виктор
37' Желтая карточка
Юза Тибор
43' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
66' Желтая карточка
Матисен Маркус
1:1
72' Гол
Качаниклич Алекс
85' Желтая карточка
Юханссон Карл II
90'+6
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
14
Tim
Soederstroem
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
31
Aimar
Sher
7
Имад
Халили
17
Халили
Абдул
16
Gustav
Ludwigson
16
Норинг
Виктор
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
33
Юза
Тибор
22
Бьёркенгрен
Йон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
Хаммарбю
4-2-3-1
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Веде Антон
14'
 
Норинг Виктор
37'
 
Юза Тибор
43'
 
Tobias Karlsson1
46'
Видгрен Деннис
Сандберг Симон
 
46'
Качаниклич Алекс
Aimar Sher
 
53'
 
Эрикссон Якоб
Юза Тибор
54'
Aron Johannsson1
Имад Халили
 
57'
Родич Владимир
Tim Soederstroem
 
66'
 
Матисен Маркус
68'
 
Johan Brattberg
Норинг Виктор
68'
 
Melker Nilsson
Матисен Маркус
69'
Боянич Дарьян
Мартинссон-Нгуали Серж
 
72'
Качаниклич Алекс
(Gustav Ludwigson)
1:1
75'
 
Nsima Peter
Karl Soederstroem
75'
 
Matthew Garbett
Кристоффер Карлссон
85'
 
Юханссон Карл II

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 6 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.31
2. Танкович Муамер 3 0.23
3. Качаниклич Алекс 2 0.15
4. Паулиньо II 2 0.15
5. Имад Халили 1 0.08
6. Халили Абдул 1 0.08
7. Фенгер Мадс 1 0.08
8. Андерсен Йеппе 0 0
9. Боянич Дарьян 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.38
2. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.15
3. Веде Антон 2 0.15
4. Бьёркенгрен Йон 1 0.08
5. Nsima Peter 1 0.08
6. Karl Soederstroem 1 0.08
7. Юханссон Карл II 1 0.08
8. Tobias Karlsson1 1 0.08
9. Чибуйке Джон 0 0
10. Tobias Englund 0 0
11. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 4 0
2. Фенгер Мадс 3 0
3. Халили Абдул 3 0
4. Видгрен Деннис 3 0
5. Tim Soederstroem 3 0
6. Имад Халили 2 0
7. Паулиньо II 2 0
8. Aimar Sher 2 0
9. Richard Magyar 0 1
10. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
11. Качаниклич Алекс 1 0
12. Сандберг Симон 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Englund 2 1
4. Tobias Karlsson1 3 0
5. Эрикссон Якоб 2 0
6. Ван Лой Сандер 2 0
7. Бьёркенгрен Йон 2 0
8. Johan Brattberg 0 1
9. Юза Тибор 1 0
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Karl Soederstroem 1 0
15. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 7.69% (1) 0 30.77% (4) 15.38% (2) 46.15% (6) 0
 Фалькенберг 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 0 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг
Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
4. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Tobias Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Юза Тибор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Норинг Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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