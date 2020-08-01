ХИК
0:1
Перерыв
Стадион: Telia 5G-areena
КуПС
0:1
10' ГолНисканен Ильмари
36' Желтая карточкаПеннанен Петтери
39' Желтая карточкаМанга Таби
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
8
Bubacar
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
17
Манга
Таби
25
Urho
Nissila
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хасани ФеранНападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
-
88 Pyry Hannola
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
10'
0:1
36'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|3
|0.14
|2.
|Лингман Лукас
|2
|0.09
|3.
|Вяйринен Тим
|2
|0.09
|4.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.09
|5.
|Хасани Феран
|1
|0.05
|6.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|5
|0.23
|2.
|Urho Nissila
|1
|0.05
|3.
|Рангел
|1
|0.05
|4.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.05
|5.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.05
|6.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0.05
|7.
|Usmani Sale
|0
|0
|8.
|Виртанен Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|2.
|Bubacar
|2
|0
|3.
|Регеро Антонио
|1
|0
|4.
|Остоич Иван
|1
|0
|5.
|Риски Роопе
|1
|0
|6.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|3
|0
|2.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|3.
|Саволайнен Саку
|1
|0
|4.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|5.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|40% (4)
|КуПС
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|0
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС
Последние игры между собой
ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Интер Турку
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|ХИК
|0:1
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|4.
|Ильвес
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|5.
|Хонка
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|6.
|ХИФК
|1:2
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Лахти
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|8.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|Мариехамн
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Хака
|0:0
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|11.
|РоПС
|1:1
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|ТПС
|1:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1