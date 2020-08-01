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ХИК
0:1
Перерыв

Стадион:
КуПС
0'
0:1
10' Гол
Нисканен Ильмари
36' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
39' Желтая карточка
Манга Таби
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
8
Bubacar
28
Шуллер
Расмус
10
Лингман
Лукас
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
8
Пеннанен
Петтери
20
Саксман
Вилле
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
19
Боатенг
Бисмарк
11
Нисканен
Ильмари
ХИК
КуПС

Ход матча

10'
0:1
Нисканен Ильмари
36'
 
Пеннанен Петтери
39'
 
Манга Таби

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 3 0.14
2. Лингман Лукас 2 0.09
3. Вяйринен Тим 2 0.09
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.09
5. Хасани Феран 1 0.05
6. Алхо Николай 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 5 0.23
2. Urho Nissila 1 0.05
3. Рангел 1 0.05
4. Пирттийоки Юхо 1 0.05
5. Боатенг Бисмарк 1 0.05
6. Aniekpeno Udoh 1 0.05
7. Usmani Sale 0 0
8. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 2 0
2. Bubacar 2 0
3. Регеро Антонио 1 0
4. Остоич Иван 1 0
5. Риски Роопе 1 0
6. Вертайнен Ээту 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 3 0
2. Пеннанен Петтери 1 0
3. Саволайнен Саку 1 0
4. Боатенг Бисмарк 1 0
5. Aniekpeno Udoh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 40% (4)
 КуПС 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака
Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС
КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига
КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:0 7 5 2 0 11 - 2 17
2. Интер Турку 1:0 7 5 1 1 13 - 4 16
3. ХИК 0:1 6 4 0 2 11 - 3 12
4. Ильвес 2:1 7 3 2 2 9 - 12 11
5. Хонка 6 2 4 0 7 - 4 10
6. ХИФК 1:2 6 3 0 3 7 - 9 9
7. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
8. СЯК Сейнайоки 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
9. Мариехамн 0:1 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Хака 0:0 6 0 4 2 6 - 10 4
11. РоПС 1:1 6 0 3 3 5 - 9 3
12. ТПС 1:1 6 0 1 5 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Манга Таби получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Пеннанен Петтери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Нисканен Ильмари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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