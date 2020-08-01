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  3. Финляндия
ХИК
2:2
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
10' Гол
Нисканен Ильмари
36' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
39' Желтая карточка
Манга Таби
64' Желтая карточка
Алхо Николай
73' Желтая карточка
Томаш Нуну
1:1
74' Гол
Риски Роопе
1:2
79' Гол
Нисканен Ильмари
2:2
81' Гол
Вяйринен Тим
90'+4
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
8
Bubacar
28
Шуллер
Расмус
10
Лингман
Лукас
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
8
Пеннанен
Петтери
20
Саксман
Вилле
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
19
Боатенг
Бисмарк
11
Нисканен
Ильмари
ХИК
КуПС

Ход матча

10'
0:1
Нисканен Ильмари
36'
 
Пеннанен Петтери
39'
 
Манга Таби
64'
Алхо Николай
 
67'
 
Aniekpeno Udoh
Usmani Sale
68'
Танака Атому
Хасани Феран
 
71'
Вертайнен Ээту
Лингман Лукас
 
73'
 
Томаш Нуну
74'
Риски Роопе
1:1
79'
1:2
Нисканен Ильмари
81'
Вяйринен Тим
(Тенхо Миро)
2:2
84'
 
Joel Vartiainen
Томаш Нуну

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 4 0.18
2. Вяйринен Тим 3 0.14
3. Лингман Лукас 2 0.09
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.09
5. Хасани Феран 1 0.05
6. Алхо Николай 0 0
7. Тенхо Миро 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.27
2. Urho Nissila 1 0.05
3. Рангел 1 0.05
4. Пирттийоки Юхо 1 0.05
5. Боатенг Бисмарк 1 0.05
6. Aniekpeno Udoh 1 0.05
7. Usmani Sale 0 0
8. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 2 0
2. Bubacar 2 0
3. Алхо Николай 1 0
4. Регеро Антонио 1 0
5. Остоич Иван 1 0
6. Риски Роопе 1 0
7. Вертайнен Ээту 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 3 0
2. Пеннанен Петтери 1 0
3. Саволайнен Саку 1 0
4. Боатенг Бисмарк 1 0
5. Aniekpeno Udoh 1 0
6. Томаш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 41.67% (5)
 КуПС 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака
Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС
КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига
КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 7 5 1 1 14 - 5 16
2. КуПС 7 4 3 0 12 - 4 15
3. ХИК 6 4 1 1 13 - 4 13
4. ХИФК 6 3 1 2 8 - 9 10
5. Хонка 6 2 4 0 7 - 4 10
6. Ильвес 7 2 3 2 9 - 13 9
7. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
8. СЯК Сейнайоки 6 1 2 3 5 - 7 5
9. Мариехамн 6 1 2 3 8 - 12 5
10. Хака 6 0 4 2 7 - 11 4
11. ТПС 6 1 0 5 5 - 12 3
12. РоПС 6 0 2 4 6 - 11 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Манга Таби получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Пеннанен Петтери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Нисканен Ильмари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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