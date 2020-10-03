  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Сундсвалль
1:1
Перерыв
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
21' Гол
Хопкатт Джейми
1:1
28' Гол
Samuel Nnamani
1
Lloyd
Saxton
20
Niklas
Dahlstroem
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
8
Pontus
Silfver
7
Берг
Оливер
6
Abdul
Halik
Hudu
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
9
Хопкатт
Джейми
31
Josh
Wicks
II
12
Aiham
Ousou
5
Pontus
Roedin
44
Abdel
Diarra
2
Adnan
Kojic
21
Маннс
Йеспер
17
Ismet
Lushaku
14
Ryan
Williams
II
13
Wilhelm
Loeper
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
Сундсвалль
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 14 (1) 0.67
2. Блумберг Юхан 5 0.24
3. Берг Оливер 5 0.24
4. Олссон Деннис 2 0.1
5. Albin Palmloev 2 0.1
6. Хопкатт Джейми 2 0.1
7. Niklas Dahlstroem 1 0.05
8. Эрикссон Тобиас 1 0.05
9. Paya Pichkah 1 0.05
10. Albin Ekstroem 1 0.05
11. Андерссон Йохан II 0 0
12. Pontus Silfver 0 0
13. Juanjo Ciercoles 0 0
14. Anton Eriksson 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 9 (1) 0.43
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.14
3. Chidi Dauda Omeje 2 0.1
4. Ismet Lushaku 2 0.1
5. Wilhelm Loeper 1 (1) 0.05
6. Adam Larsson 1 0.05
7. Govend Haidar 1 0.05
8. Pontus Roedin 1 0.05
9. Ferid Ali 0 0
10. Adnan Kojic 0 0
11. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 4 0
2. Juanjo Ciercoles 4 0
3. Abdul Halik Hudu 4 0
4. Энгблом Понтус 2 0
5. Мюрестам Давид 2 0
6. Anton Eriksson 2 0
7. Johan Bengtsson 2 0
8. Эрикссон Тобиас 1 0
9. Pontus Silfver 1 0
10. Блумквист Александр 1 0
11. Андерссон Йохан II 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 6 1
2. Соми Габриэль 4 0
3. Маннс Йеспер 4 0
4. Abdel Diarra 4 0
5. Росси Карим 3 0
6. Ferid Ali 3 0
7. Wilhelm Loeper 3 0
8. Aiham Ousou 1 1
9. Adnan Kojic 2 0
10. Wille Jakobsson 2 0
11. Pontus Roedin 2 0
12. Chidi Dauda Omeje 1 0
13. Gustav Jarl 1 0
14. Christian Ljungberg 1 0
15. Govend Haidar 1 0
16. Ryan Williams II 1 0
17. Де Са Лесли 1 0
18. Samuel Nnamani 1 0
19. Tim Hartzell 1 0
20. Mark Gorgos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 3.03% (1) 12.12% (4) 30.3% (10) 27.27% (9) 12.12% (4) 15.15% (5)
 Сирианска Эскильстуна 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 2:1 Треллеборг Норрбю 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Акрополис ГАИС 3:1 Сундсвалль
Сундсвалль 1:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле
Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 20 14 4 2 47 - 16 46
2. Хальмстад 0:1 21 12 5 4 34 - 14 41
3. Йёнчёпинг 1:0 21 12 3 6 37 - 26 39
4. Эстер 20 9 6 5 28 - 24 33
5. Акрополис 20 7 11 2 28 - 22 32
6. Браге 1:0 21 9 5 7 28 - 27 32
7. Сундсвалль 1:1 21 8 7 6 35 - 29 31
8. Эргрюте ФФ 0:1 21 7 5 9 23 - 28 26
9. ГАИС 20 6 7 7 19 - 26 25
10. Норрбю 20 5 8 7 22 - 25 23
11. Треллеборг 20 5 5 10 20 - 25 20
12. Вестерос 20 5 5 10 23 - 30 20
13. Сирианска Эскильстуна 1:1 21 5 5 11 21 - 37 20
14. Далкурд 20 3 10 7 25 - 27 19
15. Умео 20 3 8 9 16 - 32 17
16. Юнгшиле 20 3 6 11 21 - 39 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • 25'
    Abdul Halik Hudu уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Хопкатт Джейми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.00
4.25
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.00 5.20
2.00 2.50 12.00
1.63 4.25 5.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 6.20 1.10 3.65 1.25 3.80 1.23 2.03 1.73 1.79 1.96 1.65 2.15 1.28 3.65 1.17 4.70 1.08 7.30 1.07 9.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.50 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.30 1.58 1.65 2.15 1.20 4.20 1.08 7.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65 1.29 3.40
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
3.95 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Где смотреть матч Сундсвалль 1:1 Сирианска Эскильстуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный