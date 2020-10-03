Сундсвалль
2:3
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
1:0
21' ГолХопкатт Джейми
1:1
28' ГолSamuel Nnamani
1:2
53' ГолChidi Dauda Omeje
87' Желтая карточкаChristian Ljungberg
87' Желтая карточкаMark Gorgos
88' Желтая карточкаLloyd Saxton
1:3
90' ГолChristian Ljungberg
90' Желтая карточкаChristian Ljungberg
2:3
90' ПенальтиЭнгблом Понтус
90' Красная карточкаChristian Ljungberg
12
Aiham
Ousou
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Aiham OusouЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Mark Gorgos
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
21'
1:0
28'
53'
87'
88'
90'
90'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|15 (2)
|0.71
|2.
|Блумберг Юхан
|5
|0.24
|3.
|Берг Оливер
|5
|0.24
|4.
|Олссон Деннис
|2
|0.1
|5.
|Albin Palmloev
|2
|0.1
|6.
|Хопкатт Джейми
|2
|0.1
|7.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0.05
|8.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0.05
|9.
|Paya Pichkah
|1
|0.05
|10.
|Albin Ekstroem
|1
|0.05
|11.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|12.
|Pontus Silfver
|0
|0
|13.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|14.
|Anton Eriksson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|9 (1)
|0.43
|2.
|Chidi Dauda Omeje
|3
|0.14
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.14
|4.
|Ismet Lushaku
|2
|0.1
|5.
|Wilhelm Loeper
|1 (1)
|0.05
|6.
|Adam Larsson
|1
|0.05
|7.
|Christian Ljungberg
|1
|0.05
|8.
|Govend Haidar
|1
|0.05
|9.
|Pontus Roedin
|1
|0.05
|10.
|Ferid Ali
|0
|0
|11.
|Adnan Kojic
|0
|0
|12.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|4
|0
|2.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|3.
|Abdul Halik Hudu
|4
|0
|4.
|Энгблом Понтус
|2
|0
|5.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|6.
|Anton Eriksson
|2
|0
|7.
|Johan Bengtsson
|2
|0
|8.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|9.
|Pontus Silfver
|1
|0
|10.
|Блумквист Александр
|1
|0
|11.
|Lloyd Saxton
|1
|0
|12.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|6
|1
|2.
|Christian Ljungberg
|3
|1
|3.
|Соми Габриэль
|4
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|4
|0
|5.
|Abdel Diarra
|4
|0
|6.
|Росси Карим
|3
|0
|7.
|Ferid Ali
|3
|0
|8.
|Wilhelm Loeper
|3
|0
|9.
|Aiham Ousou
|1
|1
|10.
|Adnan Kojic
|2
|0
|11.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|12.
|Pontus Roedin
|2
|0
|13.
|Mark Gorgos
|2
|0
|14.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0
|15.
|Gustav Jarl
|1
|0
|16.
|Govend Haidar
|1
|0
|17.
|Ryan Williams II
|1
|0
|18.
|Де Са Лесли
|1
|0
|19.
|Samuel Nnamani
|1
|0
|20.
|Tim Hartzell
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|2.86% (1)
|14.29% (5)
|28.57% (10)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|Сирианска Эскильстуна
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 2:1 Треллеборг Норрбю 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Акрополис ГАИС 3:1 Сундсвалль
Сундсвалль 1:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|20
|14
|4
|2
|47 - 16
|46
|2.
|Хальмстад
|21
|12
|5
|4
|34 - 14
|41
|3.
|Йёнчёпинг
|21
|12
|3
|6
|37 - 26
|39
|4.
|Эстер
|20
|9
|6
|5
|28 - 24
|33
|5.
|Акрополис
|20
|7
|11
|2
|28 - 22
|32
|6.
|Браге
|21
|9
|5
|7
|30 - 28
|32
|7.
|Сундсвалль
|21
|8
|6
|7
|36 - 31
|30
|8.
|Эргрюте ФФ
|21
|7
|5
|9
|24 - 30
|26
|9.
|ГАИС
|20
|6
|7
|7
|19 - 26
|25
|10.
|Норрбю
|20
|5
|8
|7
|22 - 25
|23
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|6
|4
|11
|23 - 38
|22
|12.
|Треллеборг
|20
|5
|5
|10
|20 - 25
|20
|13.
|Вестерос
|20
|5
|5
|10
|23 - 30
|20
|14.
|Далкурд
|20
|3
|10
|7
|25 - 27
|19
|15.
|Умео
|20
|3
|8
|9
|16 - 32
|17
|16.
|Юнгшиле
|20
|3
|6
|11
|21 - 39
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|6.20
|1.10
|3.65
|1.25
|3.75
|1.25
|2.03
|1.73
|1.79
|1.96
|1.20
|4.20
|1.28
|3.65
|1.20
|4.20
|1.08
|7.30
|1.07
|9.00
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|3.64
|1.28
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.79
|2.02
|1.49
|2.54
|1.24
|3.72
|1.17
|4.33
|1.05
|7.50
|1.04
|7.70