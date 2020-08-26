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Чикаго Файр
2:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
2' Гол
Герберс Фабиан
2:0
10' Гол
Медран Альваро
36' Желтая карточка
Петтерссон Том
60'
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
6
Наварро
Мигель
11
Франковски
Пшемыслав
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
33
Станко
Калеб
24
Амайя
Фрэнки
36
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Кубо
Юя
8
Крус
Аллан
10
Локадия
Юрген
Чикаго Файр
4-4-2
Цинциннати
4-2-3-1

Ход матча

2'
Герберс Фабиан
(Хименес Гастон)
1:0
10'
Медран Альваро
(Алиседа Игнасио)
2:0
27'
 
Де Йонг Сим
Крус Аллан
36'
 
Петтерссон Том
59'
Колльер Эллиотт
Герберс Фабиан
 

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинеда Маурисио 1 0.2
2. Берич Роберт 1 0.2
3. Медран Альваро 1 0.2
4. Герберс Фабиан 1 0.2
5. Хименес Гастон 0 0
6. Алиседа Игнасио 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.2
2. Амайя Фрэнки 1 0.2
3. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 3 0
2. Хименес Гастон 2 0
3. Пинеда Маурисио 2 0
4. Кальво Франсиско 1 0
5. Секулич Борис 1 0
6. Медран Альваро 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 3 0
2. Станко Калеб 2 0
3. Амайя Фрэнки 2 0
4. Петтерссон Том 1 0
5. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чикаго Файр 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати
Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Чикаго Файр
Ничья
Цинциннати
1.07
14.00
55.00
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1.04 14.00 55.00

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.75 2.55
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7.00 1.08
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3.35 1.30
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