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АИК
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Юргорден
0' 2'
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
17
Офори
Эбенезер
18
Хуссейн
Билаль
36
Гойтом
Хенок
14
Paulos
Abraham
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
20
Куйович
Эмир
15
Аугустинссон
Йонатан
АИК
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 3 0.1
2. Paulos Abraham 2 0.06
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.06
4. Хуссейн Билаль 2 0.06
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Рашиди Херади 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.16
2. Хольмберг Карл 2 0.06
3. Aslak Fonn Witry 1 0.03
4. Куйович Эмир 1 0.03
5. Йоханссон Эрик 1 0.03
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.03
7. Уокер Кевин 1 0.03
8. Oscar Pettersson 1 0.03
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 4 0
2. Ларссон Себастьян 2 0
3. Гранли Даниэль 2 0
4. Офори Эбенезер 2 0
5. Хуссейн Билаль 2 0
6. Eric Kahl 2 0
7. Стаматопулос Кенни 1 0
8. Бауи Набиль 1 0
9. Линдквист Расмус 1 0
10. Мишель Феликс 1 0
11. Tom Strannegaard 1 0
12. Paulos Abraham 1 0
13. Robin Tihi 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 3 0
2. Йоханссон Эрик 2 0
3. Ларссон Якоб 2 0
4. Ульвестад Фредрик 1 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Юргорден 41.67% (5) 16.67% (2) 25% (3) 0 0 16.67% (2)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК
АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Юргорден: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
3. Мальмё 10 5 4 1 16 - 9 19
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Сириус 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
16. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АИК 0:0 Юргорден онлайн

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