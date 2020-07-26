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АИК
0:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
45' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
76' Желтая карточка
Гойтом Хенок
0:1
77' Гол
Aslak Fonn Witry
83' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
90' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
90'+6
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
17
Офори
Эбенезер
18
Хуссейн
Билаль
36
Гойтом
Хенок
14
Paulos
Abraham
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
15
Аугустинссон
Йонатан
20
Куйович
Эмир
АИК
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

34'
Tom Strannegaard
Офори Эбенезер
 
45'
Хуссейн Билаль
 
46'
 
Ринг Джонатан
Кёкк Эллиот
66'
Robin Tihi
Enock Kofi Adu1
 
66'
Бауи Набиль
Paulos Abraham
 
72'
 
Банда Эммануэль
Хольмберг Карл
76'
Гойтом Хенок
 
77'
0:1
Aslak Fonn Witry
78'
Лундстрём Роберт
Карлссон Пер II
 
83'
 
Йоханссон Эрик
87'
 
Нюхольм Йеспер
Ларссон Якоб
90'
 
Уокер Кевин
Радетинац Харис
90'
 
Ульвестад Фредрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 3 0.1
2. Paulos Abraham 2 0.06
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.06
4. Хуссейн Билаль 2 0.06
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Рашиди Херади 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.16
2. Aslak Fonn Witry 2 0.06
3. Хольмберг Карл 2 0.06
4. Куйович Эмир 1 0.03
5. Йоханссон Эрик 1 0.03
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.03
7. Уокер Кевин 1 0.03
8. Oscar Pettersson 1 0.03
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 4 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Ларссон Себастьян 2 0
4. Гранли Даниэль 2 0
5. Офори Эбенезер 2 0
6. Eric Kahl 2 0
7. Гойтом Хенок 1 0
8. Стаматопулос Кенни 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Линдквист Расмус 1 0
11. Мишель Феликс 1 0
12. Tom Strannegaard 1 0
13. Paulos Abraham 1 0
14. Robin Tihi 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Йоханссон Эрик 3 0
2. Карлстрём Йеспер 3 0
3. Ульвестад Фредрик 2 0
4. Ларссон Якоб 2 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Юргорден 38.46% (5) 15.38% (2) 23.08% (3) 0 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК
АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Юргорден: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Юргорден 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
16. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Хуссейн Билаль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Офори Эбенезер уходит с поля. Tom Strannegaard выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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