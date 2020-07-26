АИК
0:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Юргорден
45' Желтая карточкаХуссейн Билаль
76' Желтая карточкаГойтом Хенок
0:1
77' ГолAslak Fonn Witry
83' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
90' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
31
Хаугор
Якоб
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
16 Robin Tihi
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
45'
76'
77'
0:1
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|3
|0.1
|2.
|Paulos Abraham
|2
|0.06
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.06
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.06
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.03
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.03
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|8.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|9.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|5 (3)
|0.16
|2.
|Aslak Fonn Witry
|2
|0.06
|3.
|Хольмберг Карл
|2
|0.06
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0.03
|5.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.03
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0.03
|7.
|Уокер Кевин
|1
|0.03
|8.
|Oscar Pettersson
|1
|0.03
|9.
|Радетинац Харис
|0
|0
|10.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|11.
|Беркрот Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|4
|0
|2.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|3.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|4.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|5.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|6.
|Eric Kahl
|2
|0
|7.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|8.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|9.
|Бауи Набиль
|1
|0
|10.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|11.
|Мишель Феликс
|1
|0
|12.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|13.
|Paulos Abraham
|1
|0
|14.
|Robin Tihi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йоханссон Эрик
|3
|0
|2.
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|2
|0
|5.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Юргорден
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Юргорден: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Хеккен
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Фалькенберг
|11
|1
|5
|5
|12 - 18
|8
|16.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0